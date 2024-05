Google dal prý košem Samsungu! Pixel 10 má přejít na konkurenční technologii

Telefony Pixel 10 mají přijít s revoluční změnou

Čipy Tensor bude mít kompletně na starost Google

Samsungu dá prý košem a vsadí na výrobní linku TSMC

Společně s řadou Pixel 6, kterou Google vydal už před více než dvěma lety, se nám představily vlastní čipsety Tensor, které v amerických telefonech nahradily kusy křemíku od Qualcommu. Nešlo však o zcela vlastní výrobu, jak je dobře známo. Všechny generace Tensorů, včetně G4, který se chystá do Pixelu 9, sdílejí architekturu s Exynosy od Samsungu. Tu si Google lehce upravil, ale základ je stejný. To si sebou nese samozřejmě pozitiva, ale také negativa spojené s nepříliš dobrou energetickou efektivitou a zahříváním. S příchodem jubilejní řady Pixel 10 má však přijít zásadní změna.

Informace pocházejí z importně-exportní databáze, kterou analyzovala vývojářka Kamila Wojciechowska z Android Authority. Pod kódovým označením „Laguna Beach“ se chystá čip Tensor G5, který bude kompletně pod taktovkou Googlu. Jeho výrobu zajistí tchajwanská společnost TSMC, která má na starosti výrobu čipů Snapdragon a také jablečných čipů Apple A. TSMC má s výrobou čipů bohaté zkušenosti a obecně vzato má kvalitnější výrobní procesory než již zmíněný Samsung.

Jedinou komponentou od Samsungu bude integrovaná 16GB RAM, shodná s tou v Pixelu 9 Pro. Zkratka LGA potvrzuje kódové označení Laguna Beach a revize čipu „A0“ s „OTP V1“ naznačuje první testovací model, který byl odeslán z Google LCC do externího testovacího centra Tessolve Semiconductor v Indii.

takto mají vypadat telefony Pixel 9

Virtuální přepravní štítek skrývá další detaily o transakci. Označení NPI-Open (New Product Introduction) opět zdůrazňuje ranou fázi vývoje čipu. Google pravděpodobně bude potřebovat 16 měsíců na testování a ladění svého prvního nezávislého návrhu, než se Tensor G5 dostane do Pixelu 10 a bude představen veřejnosti.

Přechod na nyní opravdu vlastní čipset, představuje pro Google odvážný krok, který s sebou nese velká rizika i potenciální výhody. Pokud se Tensor G5 ukáže jako úspěšný, mohl by Pixelu 10 zajistit značný skok v oblasti výkonu a energetické efektivity oproti předchozím modelům. Zároveň by to Googlu dalo větší kontrolu nad vývojem a optimalizací hardwaru. Za nás je to rozhodně správné rozhodnutí, jelikož právě hrubý výkon a energetická efektivita současných Tensorů patří k nejslabším oblastem Pixelů.

Jak se těšíte na Tensory pod taktovkou TSMC?

Zdroj: AndroidAuthority, 91mobiles