OnePLus 8 vidí skrz oblečení a plasty

Taky jste vždycky chtěli rentgenový fotoaparát. Telefon OnePlus 8 Pro něco takového má, vidí totiž skrz přes některé materiály. Jeho čtvrtému zadnímu fotoaparátu na rozdíl od ostatních fotoaparátů chybí infračervený filtr. A protože infračervné záření má větší vlnovou délku, dokáže proniknout i skrz materiály, přes které viditelné světlo neprojde. Proto předměty vyfocené tímto telefonem vypadají trochu jinak než jak je vidíme vlastníma očima.

Tato funkce (nebo vada) se stala rychle hitem internetu. Majitelé OnePLus 8 začali na sociální sítě dávat příspěvky, ve kterých se chlubí, že jejich telefon vidí skrz různé materiály. Na jejich fotkách jde vidět přes různé materiály, ať už jde o plasty, oblečení nebo červené víno. Jde vidět například i skrz ovladač herní konzole Nintendo Switch Pro. Další z majitelů tohoto přístroje si zase strčil pod tmavé tričko nápis, který je pouhým okem absolutně neviditelný a na fotce celkem dobře čitelný. Tady trochu zklamu ty, co se těšili, že tímto telefonem vyfotí hanbaté fotky svých kolegyň. To bohužel (nebo naštěstí) neumí.

