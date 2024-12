ChatGPT umí analyzovat videa v reálném čase! Vezměte mobil a můžete začít experimentovat

ChatGPT dostal novou funkci v podobě analýzy videa v reálném čase

Funkce je součástí předplatných ChatGPT Plus, Team a Pro

Aktivujete ji dvěma kliknutími

Společnost OpenAI v rámci svých 12 vánočních dnů představila další vítanou novinku. Je jí analýza videa v reálném čase, která se stává plnohodnotnou součástí jazykového modelu chatGPT. Doplní tak pokročilý hlasový režim a může posloužit nejen pro zábavu.

Pro analýzu videí můžete používat nejrůznější nástroje. Ale pokud potřebujete rozebrat to, co zrovna natáčíte, je to už oříšek. ChatGPT si s tím ale nově poradí. Stačí vzít do ruky mobil nebo tablet, aktivovat kameru a nechat si vše zanalyzovat přímo přes mobilní aplikaci chatGPT v telefonu.

Spuštění této funkce není nijak složité. Vedle políčka pro chatování v chatGPT byste měli vidět ikonku pro hlas. Na tu kliknete a následně vlevo dole zvolíte ikonu videa. Až budete chtít nasdílet obrazovku, tak z menu (označeného 3 tečkami) jednoduše vyberete položku „Sdílet obrazovku“.

Santa Mode & Video in Advanced Voice—12 Days of OpenAI: Day 6

Kde je analýza videa v chatGPT dostupná?

Analýza videa v reálném čase je součástí 3 typů předplatných: ChatGPT Plus, Team a Pro. Horší zprávou je, že zatím není dostupná v EU. Pokud ale využijete VPN, dostanete se k ní tímto způsobem bez problémů.

V některých verzích (OpenAI zmiňuje Enterprise a Education) bude k dispozici až v lednu.

A k čemu je to vlastně dobré? Samozřejmě pro zábavu. Ale analýza videa má i reálné využití – chatGPT vám třeba může pomoci vysvětlit, jak funguje nějaký přístroj, jak se popasovat s určitým problémem, jak vyřešit matematický příklad a tak dále. A vy si tak ušetříte čas s ručním vypisováním dotazu nebo focením a nahráváním obrázků.

Po uvedení generátoru videí Sora tak jde o další pokrok ve světě AI, který jistě rychle najde své využití.

Uvítali byste podobnou funkci analýzy videa?

Zdroj: OpenAI