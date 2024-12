12 novinek za 12 dní. OpenAI představuje skvělé změny v chatGPT, přidává nové předplatné

V předvánočním čase se společnost OpenAI rozhodla připravit sérii 12 živých streamů, v nichž bude postupně představovat různé novinky. K těm nejočekávanějším patří model Sora, který dokáže generovat videa z textových promptů. K tomu sice ještě nedošlo, ale už 5. prosince večer OpenAI nadchla své příznivce.

V září začal fungovat nový jazykový model o1, který ale byl pouze v režimu Preview. Jeho předností je, že nechrlí odpovědi zcela automaticky, nýbrž nad nimi “přemýšlí”. Pokud usoudí, že je potřeba řešit problém jinou cestou, pokusí se o to. Nyní se přesouvá z režimu Preview ke všem uživatelům. A měl by být rychlejší než dřív.

Další novinkou je, že chatGPT o1 umožní nahrávat i obrázky. Pokud ho máte, tak se změny projeví postupně. A měla by časem přijít i podpora v rámci API.

OpenAI o1 is now out of preview in ChatGPT.

What’s changed since the preview? A faster, more powerful reasoning model that’s better at coding, math & writing.

o1 now also supports image uploads, allowing it to apply reasoning to visuals for more detailed & useful responses. pic.twitter.com/hrLiID3MhJ

— OpenAI (@OpenAI) December 5, 2024