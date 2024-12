Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity

Vánoce si můžete naplno užívat i díky zbrusu novým ciferníkům od Garmin

Některé se mění s ohledem na množství vašeho pohybu

Ke stažení jsou zdarma v obchodě Connect IQ

Pokud vám nestačí mít vánoční atmosféru v obýváku a v duši, můžete si jí prodchnout i své hodinky. Pokud vlastníte chytré hodinky Garmin, pak jsou pro vás k dispozici 4 nové ryze vánoční ciferníky. Stáhnout si je můžete zdarma v obchodě Connect IQ a měnit je třeba podle nálady.

Prvním z nich je zimní scenérie se Santou Clausem hrajícím golf nazvaná Golf in the Snow. Hravá scénka vás pohladí po duši a zvedne náladu.

Connect IQ™ Store Garmin

Druhou novinkou je ciferník s názvem Ski all day, který se jistě bude líbit milovníkům zimních sportů a především lyžování. Zasněžené hory vám umožní zasnít se a užívat si naplno zimní pohodu.

Proměnlivé ciferníky

Další dvojici tvoří proměňující se ciferníky chytrých hodinek Garmin. Ty totiž průběžně mění svou podobu podle toho, jak moc jste aktivní. Nenechají vás tedy celé Vánoce proležet u televize, ale budou se snažit motivovat vás k nějaké aktivitě a ideálně ke splnění vašich denních cílů.

Prvním z nich je ciferník Would You Like to Build a Snowman?, u něhož při plnění denních cílů postupně stavíte na displeji sněhuláka.

Druhým je ciferník How to Decorate a Christmas Tree?, kde pro změnu v průběhu plnění denních cílů na hodinkách zdobíte vánoční stromeček.

Jaký ciferník máte na chytrých hodinkách vy?

Zdroj: Garmin, Connect IQ Store