Nedávno jsme vám přinesli informace o hodinkách Fenix 8 a Fenix E

Nyní uniká další model od Garminu — Instinct 3

Možná zklame menší displej, ale potěší kvalitnější optický senzor

Svět chytrých hodinek se v posledních dnech točí kolem Garminu. Po úniku informací o chystaných modelech Fenix 8 a Fenix E se nyní na internetu objevily snímky dalšího chystaného kousku – Instinct 3.

Instinct 3 by měl logicky nahradit stávající model Instinct 2, který se na českém trhu prodává za cenu lehce přesahující 5 tisíc korun a patří mezi vůbec nejoblíbenější. Na internet se nyní dostala dvojice fotografií, která má vyobrazovat tělo hodinek, což dokazuje i nápis na zadní straně. Design plus mínus odpovídá předchozím generacím, zarazí však menší displej. Někteří uživatelé na Redditu se shodují na tom, že se jedná o prototyp a finální produkt dostane displej zásadně větší. Ono by to vlastně i dávalo smysl. To, co vidíme na fotografiích, působí opravdu trochu jako krok zpět.

Jiný uživatel z designu vypozoroval, že by nadcházející hodinky mohly disponovat optickým snímačem Elevete 5, jenž má přesnější měření a umí měřit třeba i teplotu pokožky: „Pokud je nálepka na snímači tepové frekvence tenká a černá (ne tlustá a průsvitná, jak bylo poprvé interpretováno), může skrývat více vyboulený snímač Elevate 5. Pokud by hodinky měly EKG, šedé kousky na rámečku by mohly pak kovové, aby se aktivovala funkce EKG. To by také vysvětlovalo změnu designu rámečku, kromě dodatečné solární plochy“, nechal se slyšet komentují pod přezdívkou sissipaska.

Na další informace si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Dle některých informací je Garmin uvede na trh v říjnu 2024.

Jak se vám líbí Garmin Instinct 3?

Zdroj: Reddit