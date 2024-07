Garmin Fenix 8 by se na trh mohly dostat už v září

Únik nasvědčuje vyšším cenám, než by jeden očekával

Ve hře je i tajemný levnější model s názvem Garmin Fenix E

Už dlouho se traduje, že Garmin chystá nástupce mimořádně oblíbené řady Fenix 7, která se zaměřuje na náročnější sportovce. Úniky z posledních dní nasvědčují tomu, že by se sportovní hodinky Fenix 8 mohly představit už v září. Doprovodit by je přitom mohl levnější a v současné době poněkud záhadný model.

Další podrobnosti o sérii Garmin Fenix 8 spatřily světlo světa díky finskému e-shopu Multitronic, který je předběžně zalistoval ve svém katalogu. Jakmile si toho však všimli lidé, byly hodinky z webu odstraněny. Nadšencům a zahraničním médiím se však povedlo onen zdánlivý únik řádně zdokumentovat.

Garmin Fenix 7

Zdá se, že Garmin Fenix 8 dorazí ve verzích 43mm, 47mm a 51mm. Konstrukce hodinek má přitom být tvořena břidlicově šedou ocelí (slate grey steel) nebo černou nerezovou ocelí, v souvislosti s odstíny řemínků se pak hovoří o černé a bílé (whitestone).

Na povrch vyplavaly i ceny, které jsou poněkud vyšší, než by jeden očekával. Zdražení může teoreticky nasvědčovat plánu Garminu sjednotit řady Fenix a Epix do jedné, čímž by se vymýtil problém s překrýváním funkcí těchto modelů.

S cenami jednotlivých verzí to dle úniku vypadá následovně:

Garmin Fenix 8 43mm, whitestone – 995,90 € (25 tisíc Kč v přepočtu)

Garmin Fenix 8 47mm, slate grey steel/black – 995,90 € (25 tisíc Kč v přepočtu)

Garmin Fenix 8 51mm, slate grey steel/black – 1 095,90 € (27 700 Kč v přepočtu)

Ceny ve Finsku obvykle bývají vyšší než v jiných evropských zemích kvůli vyšší daňové sazbě, poznamenal server Notebookcheck. I tak ale může únik pro hrubou představu o ceně hodinek sloužit velmi dobře.

Levnější hodinky Garmin Fenix?

Nejenže se v katalogu finského prodejce objevily hodinky Garmin Fenix 8, ale také se u něj našel tajemný model Garmin Fenix E. Ten nese nižší cenovku a bude tak pravděpodobně představovat odlehčenou verzi standardních hodinek Fenix – ve variantě 47mm byl uveden s cenou 797,90 € (20 100 Kč v přepočtu).

Jak se na řadu Garmin Fenix 8 těšíte vy?

Zdroje: the5krunner, Gadgets and Wearables, Notebookcheck