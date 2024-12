Epic Games rozdává 16 skvělých her zdarma, nechybí ani LOTR. Pospěšte si a stahujte!

Epic Games spustil vánoční nadílku

Spousta her je nyní k dostání ve slevě až 85 %

Od 12. prosince do 9. ledna můžete získat získat i hry zdarma

Chtěli byste sobě nebo příbuzným nadělit pod stromeček videohru? Po slevách v rámci Black Friday právě nyní nastává ten nejlepší čas na nákup. Epic Games spustilo své vánoční šílenství a mnoho titulů nyní nabízí se slevou až 85 %.

Aby toho nebylo málo, tak další hry rozdává zcela zdarma. Ale jen po omezený čas. Ježíšek z Epic Games chodí mezi 12. prosincem a 9. lednem a postupně bude nabízet všem zájemcům zajímavé herní tituly bez poplatku. Jako první se takto v Adventu na Epic Games Store objevil Bus Simulator 21 Next Stop, který byl ke stažení do 12. prosince.

Nyní ho následuje hra The Lord of the Rings: Return to Moria, která běžně stojí 540 Kč. Bez poplatku ji můžete stáhnout až do 19. prosince. A nejde o poslední hru zdarma – celkem by jich mělo být v rámci této akce zpřístupněno rovných 16.

Nová free hra bude dostupná každý den, a to pravidelně od 17 hodin. Předem bohužel není známo, jaké tituly Epic Games Store uvolní, proto se vyplatí pravidelně nabídku sledovat.

Zdroj: Epic Games