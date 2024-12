Neváhejte a stahujte! Epic Games zdarma nabízí povedený simulátor řízení autobusu

Epic Games Store pokračuje v rozdávání her zdarma

Aktuálně nabízí povedený simulátor Bus Simulator 21 Next Stop

Láká na otevřený svět, kariérní režim a realistické chování pasažérů

Z rozdávání her zdarma se na Epic Games Store už stala tradice. Obchod tuto praktiku provozuje už několik let a zjevně s ní nehodlá přestat. Nyní si v něm můžete bezplatně vyzvednout povedený simulátor řízení autobusu Bus Simulator 21 Next Stop, který za běžných okolností stojí 750 Kč. Čas máte až do čtvrtka 12. prosince, kdy nabídka skončí v 17:00.

Bus Simulator 21 Next Stop láká na otevřený svět se dvěma rozsáhlými mapami – Angel Shores a Seaside Valley. Projet se můžete ve více než třiceti licencovaných autobusech od renomovaných výrobců, jako jsou MAN, Volvo, Mercedes-Benz či Scania. Hra sází na dynamický dopravní provoz, realistické chování cestujících (pořizování lístků, klábosení či usínání v autobuse atp.) nebo různým podmínkám počasí.

Bus Simulator 21 – Next Stop Release Trailer | PS5 & PS4 Games

Kromě příběhového režimu, kde dochází k odemykání obsahu plněním misí, hra nabízí také kariérní režim. V rámci něj obdržíte finanční prostředky a dostanete na výběr ze všech zastávek a modelů autobusů, abyste mohli svou kariéru řidiče a manažera přepravní společnosti nastartovat naplno.

Bus Simulator 21 Next Stop jsem si již stihnul vyzvednout i já, vyzkoušel jsem si jej přitom s volantem Logitech G29 Driving Force a příslušnými pedály. Vrhnul jsem se rovnou do režimu kariéry, což nebylo příliš chytré rozhodnutí, jelikož na rozdíl od příběhového režimu nenabízí tutoriál, který by vás seznámil se základními prvky hratelnosti.

Jakmile jsem se ale trošku rozkoukal, začalo mě hraní bavit. Bus Simulator 21 Next Stop se jeví přesně jako ten titul, který vás při večerní touze po odpočinku uspokojí více než kompetitivní střílečky.

Jaká je vaše nejoblíbenější hra, která byla zdarma na Epic Games?

Zdroje: Epic Games, vlastní