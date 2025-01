Telefony Galaxy S25 by mohly mít Gemini Advanced po nějakou dobu zdarma

Gemini Advanced by mohlo být pro řadu Galaxy S25 na nějakou dobu zdarma

Různé modely Galaxy S25 by mohly získat různou dobu bezplatného přístupu

Google ani Samsung ještě nabídku oficiálně nepotvrdil

Stejně jako telefony Pixel 9 nabízejí rok Gemini Advanced zdarma, zdá se, že i očekávané telefony Samsung Galaxy S25 přijdou s podobnou nabídkou. Specialisté z Android Authority to odhalili analýzou kódu aplikace Gemini. Nabídka se pravděpodobně bude lišit model od modelu.

V kódu aplikace Gemini se podařilo nalézt texty, které napovídají, že by Gemini Advanced mohlo být v rámci promoakce zdarma pro majitele telefonů Galaxy S25. V textech byly nalezeny nabídky na 3, 6, 9 a 12 měsíců. Dá se předpokládat, že se jedná o různé nabídky pro různé modely Galaxy S25.

<string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_nine_months">Your device gives you access to a {nine}-month subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string>

<string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_one_year">Your device gives you access to a {one} year subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string>

<string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_six_months">Your device gives you access to a {six}-month subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string>

<string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_three_months">Your device gives you access to a {three}-month subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string>

Gemini pro Galaxy S25 zdarma

Dovolíme si odhadnout, že základní Galaxy S25 by tak mohl dostat 3 měsíce Gemini Advanced zdarma, Galaxy S25 Plus 6 měsíců a Galaxy S25 Ultra celý rok. Asi to nebude hlavní důvod ke koupi, ale určitě taková nabídka potěší.

Využíváte Gemini Advanced?

Zdroj: AndroidAuthority