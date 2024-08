Google bude rozdávat! Pokud si koupíte Pixel 9, dostanete spoustu dárků

Google nabízí lákavé bonusy k nákupu řady Pixel 9, včetně předplatných služeb zdarma

Evropští zákazníci mohou získat dvojnásobné úložiště a bonus za výkup starého zařízení

Telefony Pixel 9 budou představeny 13. srpna 2024, slibuje atraktivní nabídku pro zákazníky

Google konečně pochopil, jak může snadno, levně a přitom účinně popostrčit lidi ke koupi telefonů Pixel. Nebudeme si nic nalhávat, hardware telefonů Pixel se nemůže rovnat aktuálním vlajkovým lodím, je na to tedy třeba jít jinak. Dříve Google poskytoval majitelům Pixelů zajímavé výhody, jenže to už je minulostí. Akorát, že není! Podle posledních informací si šťastní majitelé telefonů Pixel 9 odnesou kromě telefonu i hezký balíček pozorností.

A o co se tedy v té neodolatelné nabídce jedná? Pokud koupíte Pixel 9 do 31. prosince 2025, dostanete zdarma 3 měsíce YouTube Premium a 6 měsíců Fitbit Premium. A když si trochu pospíšíte a nákup provedete do 31. října 2025, užijete si roční předplatné Google One AI Premium! Pokud se nejedná o nějaký překlep, znamená to, že akce poběží po celou dobu prodeje.

Kromě toho by měl minimálně v Evropě běžet program navýšeného úložiště, kdy dostanete dvojnásobnou kapacitu, než za jakou jste zaplatili a také bonus k výkupu starého zařízení. Mělo by se jednat až o 200 GBP (téměř 6000 Kč), a to už je slušná částka. Jestli Google považuje Česko za součást Evropy, brzy zjistíme. Ale protože Google Store u nás už funguje, je naděje velká.

Google evidentně chce, aby mohl každý zákazník na svých nových zařízeních plně využít výhod Gemini. To je důvod, proč ke každému nákupu nabízí rok tarifu Google One AI Premium zdarma. To zahrnuje Gemini Advanced a také 2TB úložiště Google One, které lze použít pro ukládání Gmailu, fotografií, videí, dokumentů… Jedná se o hodnotu 19.99 $ (500 Kč) měsíčně, a to opět není vůbec špatné.

Google rozdává ze svých služeb, takže ho to vlastně nebude skoro nic stát, ale pro zákazníky se bude jednat o zajímavou úsporu. Navíc bychom se byli ochotni vsadit, že nemálo lidí, kteří okusí YouTube bez reklam, si na to za 3 měsíce nakolik zvykne, že si ještě rádi předplatí Premium i za své vlastní peníze. Podobné to bude u Google One, protože zaplnit 2 TB není vůbec složité, ale uvolnit je, to už složité je.

Google představí telefony Pixel 9 13. srpna 2024. Tehdy se také dozvíme finální ceny a podobu všech akcí. Zdá se, že se máme na co těšit.

Zdroj: Androidheadlines