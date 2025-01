Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu

Samsung Galaxy A56 se odhaluje v benchmarcích s novým čipsetem

Exynos 1580 přináší zajímavé změny v architektuře

Telefon dostane do vínku také AMOLED panel a 50Mpx fotoaparát

Jihokorejský Samsung finišuje s přípravami nástupce oblíbeného modelu Galaxy A55. Na internetu se nyní objevily nejen kompletní specifikace chystaného smartphonu Galaxy A56, ale také detailní pohled na jeho čipset.

V útrobách telefonu s modelovým označením SM-A566B najdeme procesor Exynos 1580 (S5E8855). Ten se může pochlubit zajímavou architekturou – výkonné jádro běžící na frekvenci 2,91 GHz doplňuje trojice středních jader s taktem 2,60 GHz a čtveřice úsporných na 1,95 GHz. Oproti předchůdci (Exynos 1480) tak došlo k přepracování – ten totiž sázel na kombinaci čtyř jader Cortex-A78 (2,75 GHz) a čtyř úsporných Cortex-A55 (2,0 GHz).

Grafický výkon zajistí čip Xclipse 540 s kódovým označením „Angle“. Zatímco loňský model využíval grafiku Xclipse 530 založenou na architektuře AMD RDNA 2, nová generace by mohla přejít na RDNA 3. Tu ostatně najdeme například i u výkonnějšího čipu Xclipse 940 v Exynosu 2400.

Smartphone dostane do vínku 120Hz AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Co se týče konstrukce, výrobce vsadí na prémiové materiály – hliníkový rám a skleněná záda, stejně jako loni. Fotografickou výbavu bude tvořit trojice fotoaparátů. Hlavní snímač nabídne rozlišení 50 megapixelů, doplní jej 12Mpx širokoúhlý objektiv a 5Mpx makro kamera. O selfie se postará přední 12Mpx fotoaparát.

Samsung nabídne varianty s 8 nebo 12 GB RAM a 128 či 256GB úložištěm. Telefon poběží už z výroby na Androidu 15 a baterie s kapacitou 5 000 mAh bude podporovat 45W drátové nabíjení.

Podle dostupných informací by měl Galaxy A56 startovat ve Velké Británii na částce 439 liber, což je stejná cena jako u předchůdce. Dá se tedy předpokládat, že Samsung zachová loňské cenové hladiny i na dalších trzích včetně toho našeho. To by znamenalo, že by se v Česku novinka prodávala od 11 999 Kč. Premiéra by se podle dosavadního harmonogramu měla odehrát v polovině března.

Jak se těšíte na Galaxy A56?

Zdroj: GSMArena, X (TheGalox_), AndroidHeadlines