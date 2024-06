Google ohlásil na 13. srpna 2024 konferenci Made by Google, která se bude konat v Kalifornii v Mountain View v 10 hodin pacifického času. Očekává se představení novinek z řady Pixel 9 a také nových hodinek Pixel Watch 3.

Konference Made by Google se běžně koná v říjnu, letošní posunutí na srpen je víc než překvapující. Jde o snahu srovnat krok se Samsungem, který také posouvá oznámení na čím dál dřívější datum? Ať už je za tím cokoliv, na sociální síti X se množí příspěvky s pozvánkami na konferenci.

Kdy se konala konference Made by Google v posledních letech? Zobrazme si to přehledně v tabulce:

Vidíme, že se nejedná o nějaký průběžný posun jako u Samsungu, ale o hodně velký skok. Nezbývá než doufat, že to nebude na úkor kvality. Také je možné, že Google produkty sice předvede, ale do prodeje se dostanou až později. To už jsou ale jen spekulace a nezbývá, než počkat.

Google just sent out invites for a #MadeByGoogle press event in August.

The event will „showcase the best of Google AI, Android software, and the Pixel portfolio of devices.“

The keynote kicks off on Tuesday, August 13 at 10:00 AM PT! pic.twitter.com/TkcQ9jV5kW

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 25, 2024