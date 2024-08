Google nechtěně vypustil do světa novou aplikaci Počasí pro řadu Pixel 9

Aplikaci lze sideloadovat na většinu zařízení s Androidem 14

Očekávají se nové funkce jako AI souhrny počasí nebo srážkové mapy

Vypadá to, že Google zase jednou neudržel své tajemství pod pokličkou. Nová aplikace Počasí, která má debutovat s řadou Pixel 9, totiž unikla na veřejnost a teď si ji může nainstalovat každý, kdo má telefon s Androidem 14. Jde zatím (asi) o nedodělanou verzi, přesto jsem s ní neměl žádný zádrhel a dokonce je v ní i čeština.

Aplikaci jsem nainstaloval na Xiaomi 14 Ultra a musím říct, že funguje překvapivě dobře. Žádné pády, žádné chyby, prostě jen čisté a přehledné informace o počasí. Nové uživatelské rozhraní a samostatná aplikace byla z mého pohledu opravdu potřeba. Když chci vědět podrobnější informace, mrknu se do Windy, ale pokud vyžaduji rychlou předpověď, mám konečně tu možnost.

Co je na té aplikaci tak speciálního? No, kromě toho, že je to samostatná aplikace a ne jen součást aplikace Hodiny, je v ní zobrazena hodinová a 10denní předpověď, ale také malé widgety ukazující vítr, UV index, vlhkost, viditelnost, tlak, východ a západ slunce a také hodnotu AQI (index kvality ovzduší). Ale pozor, tohle je jen začátek. Šušká se, že Google chystá AI souhrny počasí (protože co by to bylo za aplikaci bez AI v roce 2024, že?) a detailní srážkové mapy.

Zklamáním je fakt, že pro aplikaci zatím neexistují žádné widgety, které byste si mohli dát na plochu. Nutno však dodat, že jde zřejmě o předprodukční verzi a do té finální se pravděpodobně dostanou. Bylo by pro mě velkým překvapením, kdyby tomu bylo jinak. Pokud se nemůžete dočkat a chcete si aplikaci vyzkoušet, můžete ji stáhnout z APKMirror. Ale pamatujte, že instalujete něco, co není oficiálně vydané. Takže pokud vám telefon najednou začne ukazovat, že v srpnu sněží, nemůžete se na nikoho zlobit.

Zdroj: AndroidAuthority