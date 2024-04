Xiaomi 14 Ultra je dost možná aktuálně nejlepším Androidem na trhu

Pyšní se výborným zpracováním, parádním displejem i špičkovým výkonem

Fotoaparáty Leica patří k naprosté špičce, bezzrcadlovku můžete nechat definitivně doma

Ultra verze vlajkových telefonů Xiaomi se do Evropy dostává vůbec poprvé. Původně jsme se měli dočkat už loni, ale z plánů nakonec sešlo. Xiaomi 14 Ultra je ale konečně tu a jasně ukazuje, kam se firma za roky vývoje posunula. Je to nekompromisní bestie s minimem nedostatků, ve většině aspektů zastíní konkurenční modely včetně Samsungu a Applu. A ty fotoaparáty? To je hukot! Pojďme výjimečně neztrácet čas dlouhým úvodem a pusťme se společně do předem upozorňuji, vyčerpávající recenze.

Xiaomi 14 Ultra: Obsah balení

Xiaomi 14 Ultra na rozdíl od svých konkurentů nezklame obsahem balení. Čínský výrobce nedělá rozdíly mezi levnými a drahými telefony, ke všem (alespoň na našem trhu) dodává pouzdro, které sice neoplývá extra kvalitou, ale je lepší než klasická guma. Tvrzený plast rychle nezežloutne a nejsou na něm viditelné po týdnu (poté jsem ho vyměnil za to, které je součástí fotografické sady), žádné škrábance.

Samozřejmostí je rovněž 90W nabíjecí adaptér, díky němuž můžete telefon dobíjet maximálním výkonem a nechybí pochopitelně ani USB-A/USB-C kabel. Už v recenzi menšího Xiaomi 14 jsem uvažoval nad tím, zda by nebylo vhodné v roce 2024 opustit od staršího standardu a přejít kompletně na USB-C, ale ani zde není situace jiná. Jde sice o drobnost, ale pokud máte moderní laptop bez USB-A, budete se muset pro připojení spolehnout na redukci. A ta v balení není.

Klady + bohaté balení s nabíječkou

+ kvalitní průhledné pouzdro



Zápory – Xiaomi by mohlo přesedlat na USB-C adaptér

Xiaomi 14 Ultra: Photography Kit

Pokud si Xiaomi 14 Ultra objednáte do 31. března, dostanete k němu jako dárek Photography Kit v ceně 4 990 Kč. Ten obsahuje nádherné pouzdro s textilním povrchem, které se drží velmi příjemně a vůbec neklouže. Už tak velký telefon s ním sice ještě trochu naroste, ale těch pár milimetrů navíc se dá přežít. V balení se dále nachází dvojice ozdobných kroužků – oranžový a stříbrný. Ani jeden z nich fotoaparát nikterak nevylepší, jde čistě o designovou záležitost, já jsem dal osobně přednost tomu oranžovému, který vypadá až nad očekávání dobře. Pokud si budete chtít fotoaparáty vylepšit, budete muset sáhnout po třetím kroužku, který disponuje 67mm závitem, díky čemuž si na telefon můžete nasadit nejrůznější příslušenství. Třeba ND nebo polarizační filtry, které však nejsou součástí balení, ty běžné se však dají pořídit za pár stovek.

Havním tahákem je pak grip, který se dá přichytit na již zmíněné pouzdro. Připojuje se skrz USB-C konektor přímo do telefonu, což je příjemné ze dvou důvodů. Tím prvním je takřka nulová odezva, druhým pak fakt, že je v něm vměstnána 1500mAh baterie, která dokáže při dlouhém focení na výletě prodloužit výdrž odhadem tak o hodinku, budete-li fotit/natáčet video. Dvoustupňová spoušť funguje výborně, mimo ní se zde nachází také červené tlačítko pro rychlé nahrávání videa, kolečko se zoomem přepíná (stejně jako ve fotoaplikaci) mezi digitálním zoomem a jednotlivými objektivy, podle aktuálně zvoleného přiblížení. Poslední kolečko ovládá ve výchozím nastavení expozici, v aplikaci si jej můžete přemapovat. K fotokitu mám snad jedinou výhradu – není zde závit pro stativ, což by se přímo nabízelo, takže pokud budete chtít třeba natáčet video ve studiu, máte smůlu a budete muset sáhnout k řešení třetích stran.

Fotografická sada je určitě unikátním příslušenstvím, ale je otázkou, jak moc ho budete využívat v praxi. Až pojedete na výlet, určitě budete myslet na to, abyste si ji nezapomněli? Mně se několikrát stalo, že jsem si ji sebou ven nevzal. Zkrátka proto, že telefon používám (překvapivě) hlavně jako telefon. Grip při běžném používání dost překáží a neustále jej odpojovat, pak zase na dalších 10 minut připojit, je zkrátka trochu obtěžující. Jistě si najde své milovníky, konstrukce je více než slušná, ale osobně bych se bez ní obešel. Dovedu si ale představit, že zapálené fotografy bude bavit mnohem víc než běžného uživatele.

Klady + vynikající pouzdro

+ praktický grip s externí baterií

+ redukce pro nasazení ND (a jiných) filtrů



Zápory – chybějící závit pro stativ

Xiaomi 14 Ultra: Specifikace

Specifikace Xiaomi 14 Ultra Displej 6,73″ LTPO OLED, 3200 x 1440, 120Hz, 3000 nitů (špička), HDR10+, Always-On Ochranné sklo Xiaomi Shield Glass Rozměry a váha 161.4 x 75.3 x 9.2 mm, 220 gramů Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Paměť 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB UFS 4.0 Software Android 14, HyperOS, 5 let aktualizací (z toho 4 roky systému) Baterie 5000mAh (nebo 5300mAh), 90W kabelové, 80W proprietální bezdrátové nabíjení Hlavní kamera 50MP širokoúhlý, 50MP teleobjektiv (3,2x), 50MP teleobjektiv (5x), 50MP ultraširoký Selfie kamera 32MP Konektivita Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM Tělo boční rám z hliníku, záda z umělé kůže Certifikace IP68 Stylus Není Reproduktory Stereo, Dolby Atmos Cena od 34 990 Kč

Xiaomi 14 Ultra: Vzhled praští do oka snad každého

Xiaomi 14 Ultra se od svého předchůdce liší po stránce designu snad v jediné podstatnější věci. Nemá vystupující hrbol v horní části, je tedy výrazně tenčí. Jinak se díváme na velmi podobný telefon, což ale (zvlášť s ohledem na fakt, že se u nás předchozí generace neprodávala) podle mého názoru není žádný problém, naopak. Jedná se o plnohodnotnou vlajkovou loď, která se drží aktuálních trendů, tedy takřka plochého displeje a zadní strany z umělé kůže, která působí na omak velmi kvalitně a téměř vůbec neklouže. Přestože by se mnou testovaná bílá verze mohla zdát náchylnější na ušpinění, faktem je, že z ní většinu nečistot dostanete přejetím prstu. Xiaomi se navíc nechalo slyšet, že materiál je u aktuální generace až šestkrát odolnější proti běžnému opotřebení než u Xiaomi 13 Ultra.

Dominantou zadní strany však není ani tak materiál, jako spíš masivní kulatý modul s fotoaparáty, který, jak už to bývá zvykem, zdobí nápis Leica. Je ještě o kousek větší než u Honoru Magic6 Pro i vivo X100 Pro a délkou sahá až k zapínacímu tlačítku. V praxi ale obří modul extra nevadí, při psaní si o něj můžete zapřít prsty, občas se vám sice prst zatoulá i na sklo, avšak spíše do části s bleskem, což při focení nevadí. Oceňuji také texturované zapínací tlačítko, které tak na první dobrou poznáte od tlačítka hlasitosti, navíc dodává ještě prémiovější pocit.

Na dolní straně se nachází šuplíček na dvě SIM karty, USB-C 3.2 a také hlasitý reproduktor, který doplňuje samozřejmě ten sluchátkový, díky čemuž se nám dostává velmi dobrého zvukového zážitku, který patří k naprosté špičce. Telefon má dostatek basů, maximální hlasitost je více než dostatečná pro většinu účelů, ačkoliv třeba Honor Magic6 Pro hraje z mého pohledu o kousíček kvalitněji. Zařadil bych ho někam po bok Galaxy S24 Ultra nebo iPhonu 15 Pro Max, což je stále nad očekávání dobrý výsledek.

Podobná situace je i u haptické odezvy, která je detailnější a silnější než u menšího Xiaomi 14 a patří na TOP úroveň, HyperOS si umí s vibracemi navíc pěkně vyhrát, což dokresluje vynikající zážitek z používání.

Klady + netradiční vzhled

+ příjemná umělá kůže

+ fajn haptická odezva



Zápory – někomu může vadit obří modul fotoaparátů

Xiaomi 14 Ultra: OLED displej

Xiaomi v posledních letech dává špičkové displeje i do telefonů střední třídy, důkazem může být například nedávno uvedená řada Redmi Note 13 Pro nebo loňské Xiaomi 13T. Není proto divu, že u vlajky patří panel k naprostému TOPu aktuální scény. Díváme se na 6,73palcový LTPO OLED panel s 12bitovými barvami, jasem až 3000 nitů ve špičce, 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením WQHD+, tedy 3200 x 1440 pixelů. Ve výchozím nastavení je však panel nastaven na Full HD+, takže doporučuji toto nastavení přepnout. Rozdíl uvidíte na první pohled a výdrž baterie není dramaticky horší. Nechybí samozřejmě ani Always-On a podpora všemožných formátů včetně HDR10+ a Dolby Vision, PWM stmívání zůstalo (stejně jako loni) na hodnotě 1920 Hz, což je sice nižší číslo než u Magic6 Pro, který má hned 4320 Hz, avšak nejsem na problikávání nijak citlivý, takže v praxi nepoznám rozdíl.

Displej není zcela rovný jako u základního Xiaomi 14, ale vidíme mírné zaoblení po všech stranách. Zároveň je ale o poznání menší než u Honoru či viva, což mi osobně vyhovuje. Gesta se používají pohodlněji, ale zároveň zbývá takřka celá plocha pro používání. Trend zakřivení je pryč a jsem rád, že v něm nepokračuje ani Xiaomi. Praktičnost zkrátka opět vyhrála nad designem. Přestože je tedy z mého pohledu displej Honoru Magic6 Pro trochu lepší, používal jsem raději právě Xiaomi. Xiaomi Shield Glass nedisponuje tak nízkou odrazivostí jako Corning Gorilla Glass Armor, které se nachází v Galaxy S24 Ultra, ale špičkový jas je více než dostatečný a s čitelností nebude problém ani na přímém slunci, u vlajky za 35 tisíc korun nelze čekat nic jiného.

Automatický jas fungoval z mého pohledu lépe u základního Xiaomi 14, Ultra ho občas nechala na můj vkus až moc nízko, ale první aktualizace problém zřejmě vyřešila. V Nastavení si můžete vybrat z několika barevných schémat, přičemž mně přišel nejsympatičtější výchozí režim označovaný jako “Původní barvy PRO”, k dispozici máte ale také režimy Živý a Syté. Zejména první jmenovaný je opravdu agresivní a bude se líbit snad jen majitelům starších vlajek od Samsungu, které měly také dosti syté podání barev. V Nastavení dále doporučuji aktivovat “Rozšířené textury”, které přidají další efekty, animace a rozmazání, systém působí rázem ještě o něco lépe, bavíme-li se o vizuální stránce.

Obnovovací frekvence funguje nad očekávání dobře, celou dobu jsem neměl potřebu měnit z adaptivní, nic nepůsobilo trhaně, naopak Xiaomi chválím za to, že LTPO displej využívá ku prospěchu, někdy jsem viděl klesnutí i na 1 Hz, což se o ostatních výrobcích říct nedá. Pak ji samozřejmě můžete uzamknout na 60 či 120 Hz, ale jak říkám, nevidím k tomu jediný důvod. Certifikace Widevine L1 potěší milovníky Netflixu, HyperOS (pakliže je postaven na Androidu 14) podporuje rovněž standard Ultra HDR, fotografie jsou tedy jak v Galerii, tak například ve Fotkách Google o něco hezčí a mají lepší dynamický rozsah.

Klady + nadstandardní rozlišení

+ skvělý maximální jas

+ příjemné zaoblení pro gesta



Zápory – občas zlobící automatický jas

Xiaomi 14 Ultra: Hardwarová výbava a konektivita

Pokračujeme výkonem a hardwarovou výbavou, která je pochopitelně nekompromisní. Výrobce vsadil na nejlepší křemík od Qualcommu, Snapdragon 8 Gen3, stejně jako to (snad vyjma viva) dělá letos každý výrobce u svých nejlepších vlajek. V České republice se nabízí pouze jedna varianta s 16 GB LPDDR5X RAM a 512GB úložištěm typu UFS 4.0. Už v několika recenzích jsem zmiňoval, že posun není letos tak znatelný jako tomu bylo u Snapdragonu 8 Gen2 (8 Gen1 totiž nepatřil k nejpovedenějším, hlavně co se energetické efektivity týče), díváme se spíše na vydařenou, nikoliv však bezchybnou evoluci.

Stran hrubých čísel není co řešit. Xiaomi 14 Ultra patří k nejvýkonnějším Androidům současnosti, přestože se mi paradoxně na menším modelu podařilo naměřit vyšší skóre. První test AnTuTu nedopadl úplně nejlépe, ať už z hlediska poměrně nepřesvědčivého skóre (v porovnání s konkurencí) nebo teplot. Telefon nebyl problém rozpálit na velmi nepříjemných 51,5 stupně Celsia. Vyšší hodnotu jsem na telefonu nikdy nenaměřil. Nechal jsem telefon 20 minut odpočinout a spustil druhý test, který dopadl pozitivněji. Skóre 1 920 958 bodů je o poznání lepší, telefon se rozpálil na 47,2 stupně Celsia. To je ale pořád dost.

Dvoukanálový systém chlazení IceLoop funguje obecně průměrně, telefon topí více než konkurenční modely, opět zmíním například Honor, s nímž mám nejčerstvější zkušenost. Stabilita je ale vynikající. Xiaomi sice více přitopí, maximální výkon ale udrží poměrně dlouho. I přes delší session Call of Duty: Warzone Mobile si dokázal telefon udržet stabilní snímkovou frekvenci, přestože teplota nebyla po půl hodince hraní nejnižší a často se vyšplhala i nad 40 stupňů Celsia. Občas jsem pozoroval nadměrné zahřívání i při běžném procházení systémem, ale dělo se to jen výjimečně. Zmínit to ale musím, jelikož s ostatními telefony nebyly většinou potíže.

V benchamrku Geekbench 6 jsem naměřil 2 276 bodů u single-core testu a 7 004 bodů u multi-core. To jsou podobné hodnoty jako u Galaxy S24 Ultra, z hlediska vícejádrového testování si Xiaomi 14 Ultra vedla o přibližně 15 % lépe oproti Honoru Magic6 Pro. Video ve 4K dokázalo Xiaomi vyrenderovat o celých 5 sekund rychleji než Honor, opět jsem se ale dočkal mírného zvýšení teploty.

Pochválit musím sílu signálu, o nějž se stará dvojice čipů Surge T1. Objektivně je lepší než na ostatních telefonech, většinou ji sice neměřím skrz absolutní hodnoty, ale u mě doma mám většinou 2-3 čárky (když testuju Pixel, tak občas i jen 1), na Xiaomi 14 Ultra jsem si nikdy nevšiml, že bych měl méně než 4. Z konektivity stojí za vypíchnutí podpora Wi-Fi 7, což je nový standard, který většina dnešních zákazníků ještě pár let nevyužije, ale do budoucna se může hodit. Součástí výbavy je rovněž Bluetooth 5.4, NFC a samozřejmě i 5G.

Klady + vlajkový výkon

+ nadstandardní kapacita RAM

+ Wi-Fi 7

+ síla signálu

Zápory – přehřívání v zátěži

Xiaomi 14 Ultra: Android 14 s nadstavbou HyperOS

HyperOS byl představen na sklonku minulého roku jakožto plnotučný nástupce legendárního MIUI, rozepisoval jsem se o něm už v recenzi menšího Xiaomi 14. Ještě před vypíchnutím těch nejvýraznějších změn, si ale pojďme probrat problematiku této čínské nadstavby. Xiaomi totiž nijak zásadně (vyjma třeba absence velkých složek u telefonů POCO a pár dalších drobností) nerozděluje verze pro levné telefony, střední třídu a vlajkové lodě. A to je problém. Proč? Zejména kvůli faktu, že je celý systém více či méně prolezlý reklamou a bloatwarem. V době, kdy většina firem klade velký důraz na soukromí, zkrátka není vhodné, aby byly na nejlepší vlajkové lodi předinstalované čínské aplikace jako TikTok či Aliexpress. Jakkoliv proti nim osobně nic nemám, dovedu si představit, že dokáže tato skutečnost nejednoho majitele pořádně vytočit.

U levnějších telefonů (a vlastně i menšího Xiaomi 14) jsem ochoten jejich přítomnost tolerovat, telefony mají jiné přednosti a obvykle velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem, avšak u mobilu za 35 tisíc, je jakýkoliv náznak reklamy, naprosto neakceptovatelný. Po prolezení úvodním nastavením na vás vyskočí domovská obrazovka, která je napěchovaná zbytečnými aplikacemi, velká část z nich navíc nejde jednoduše odinstalovat. Pokud si chcete změnit tapetu či zvuk, dostanete se do aplikace Tapety, která slouží jako obchod s vyzváněcími tóny, tapetami, písmy a zvuky. Já se chci ale dostat do systémového nastavení, takže musím nejprve rozkliknout kartu s profilem a následně vybrat jednu z kategorií.

A podobných divností má HyperOS (i MIUI) více. Pro mě osobně to není problém, vše si umím přenastavit k obrazu svému a pak funguje nadstavba výborně, má hromadu unikátních funkcí a je nadprůměrné rychlá, ale nechápu, proč Xiaomi nedopřeje zákazníkům, kteří vložili do firmy tu důvěru a utratili za jejich hardware nemalý obnos peněz, o něco lepší uživatelský zážitek při prvním spuštění. Minimálně bych si rád vybral z předinstalovaných aplikací. Právě v nich jsou totiž reklamy vidět nejvíce. Naštěstí je ale nemusíte vůbec používat a pak..je HyperOS tradičně vynikající nadstavbou, která je postavena okolo Androidu 14, má hladké animace a celkový chod je na té nejvyšší možné úrovni. Samozřejmostí jsou velké složky, detailní úprava zamykací obrazovky, možnost řazení notifikací pod sebe (podobně jako na iOS), což mám osobně mnohem raději a celý systém upozornění mi přijde logičtější. Oceníte také nové písmo MiSans nebo nádherné Super Tapety.

Xiaomi se zaručilo za 4 roky hlavních aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat, což sice není 7 let jako u Pixelů a Samsungů, ale stále je to naprosto dostatečná doba. V době, kdy na telefon dorazí poslední update, budete mít pravděpodobně v kapse už úplně jinou vlajkovou loď. Nechci aby to celé vyznělo tak, že HyperOS/MIUI nemám rád, pravdou je, že je jsem měl za poslední roky hned několik telefonů od Xiaomi a vždy jsem s ní byl spokojen, ale v případě Xiaomi 14 Ultra nelze tyto aspekty zkrátka přehlížet.

Klady + rychlost systému HyperOS

+ 5 let podpory

+ logické řazení notifikací

+ Super Tapety

Zápory – občasné vyskočení reklamy

Xiaomi 14 Ultra: Výdrž baterie

Baterie je v případě Xiaomi 14 Ultra velkým tématem. Zatímco v Číně dostali zákazníci 5300mAh akumulátor, u nás v Evropě má baterie kapacitu 5000 mAh. Alespoň to tvrdí oficiální tisková zpráva, ale také e-shopy, zahraniční i čeští recenzenti, zkrátka všichni. Dalo by se tedy předpokládat, že je to pravda. Nebo ne? Na mém redakčním vzorku však všechny aplikace ukazují hodnotu právě 5300 mAh, což je přinejmenším zvláštní. V redakci máme k dispozici ještě další dva kusy, oba ukazují rovněž 5300 mAh a tak jsem se zeptal v jedné české skupině na Facebooku, kde všichni rovněž odpověděli (většinou formou screenshotu z aplikace), že má jejich Ultra přece vyšší kapacitu, než je deklarováno v oficiálních materiálech.

Abych se dopracoval ke 100% pravdě, musel bych telefon rozebrat (což není úplně jednoduché) a doufat, že bude kapacita napsaná na baterii, což z pochopitelných důvodů dělat nebudu. Je totiž možné, že Xiaomi pouze nepřepsalo menší kapacitu do systému. Situace překvapila i samotné vedení a tak se pravda nyní zjišťuje. Až bude vše jasné, do textu informaci doplním. Minimálně je to ale pozoruhodná a zároveň trochu bizarní záležitost.

Ať už je kapacita baterie jaká chce, pojďme se mrknout na výdrž samotnou. Ta je z mého pohledu na vlajkové poměry průměrná. Není tak dobrá jako u Honoru Magic6 Pro, iPhonu 15 Pro Max ani Galaxy S24 Ultra. Na jedno nabití telefon vydržel obvykle něco mezi 6,5 – 7,5 hodinami se zapnutým displejem. Na výdrž je poměrně velký spoleh a je konzistentní, avšak ani jednou se mi nepodařilo atakovat hranici 9 hodin, jako tomu bylo u zmíněných konkurentů. Je to dostatečná výdrž na celý den, na telefonu tu a tam upravím fotku nebo sestříhám 4K video, občas si dám nové Warzone nebo brouzdám sociálními sítěmi a ani jednou jsem nepotřeboval doplnit přes den šťávu, večer mi zbývalo pravidelně okolo 25 – 35 %.

Xiaomi krapet horší výdrž, pokud se tak dá až 7,5 hodin zapnutého displeje nazvat, kompenzovat rychlým nabíjením. To paradoxně není tak svižné jako u některých Redmi/POCO telefonů střední třídy, ale stále si není na co stěžovat. Díky 90W adaptéru jste schopni doplnit šťávu za přibližně 36 minut z 0 na 100 %. Pokud by vám stačilo 50 %, můžete telefon od nabíječky odpojit už po 14 minutách. Preferujete-li bezdrátové nabíjení, oceníte 80W výkon, který je však využitelný pouze s proprietální nabíječkou. Ta stojí asi 2 tisíce korun. Pro dobití sluchátek nebo klidně jiného telefonu slouží 10W reverzní dobíjení, avšak kvůli obřímu fotomodulu není vždy úplně snadné najít to správné místo. To platí hlavně pro telefony.

Klady + na výdrž je relativně spoleh

+ rychlé 90W kabelové nabíjení

+ rychlé 80W bezdrátové nabíjení

+ 10W reverzní nabíjení

Zápory – výdrž nedosahuje na TOP konkurenci

– nejasnost ohledně kapacity baterie

Xiaomi 14 Ultra: Fotoaparáty

Fotoaparáty Xiaomi 14 Ultra by zasluhovaly samostatný text, který by mohl být klidně stejně dlouhý, jako recenze samotná. Přesto se pokusím tuto část zkrouhnout na snesitelný počet znaků. Xiaomi vsadilo na prozatím nejpokročilejší fotosoustavu, kterou můžeme v telefonech najít. Hlavním senzorem je LYT-900 o velikosti jednoho palce s proměnlivou clonou od f/1,63 až po f/4,0 a rozlišením 50 MP. Tento snímač nahrazuje předchozí IMX989 známý z loňského Xiaomi 13 Pro či předloňského Xiaomi 12S Ultra. Doplňuje jej trojice snímačů IMX858 se shodným rozlišením. Ultraširoký snímač má záběr 122 stupňů a slušnou světelnost f/1,8 a pak zde máme dvojici teleobjektivů, jeden s 3,2x optickým přiblížením a světelností f/1,8 a druhý s 5x optickým zoomem a stále velmi dobrou světelností f/2,5. Hodí se doplnit, že všechny senzory vyjma ultraširokého disponují optickou stabilizací obrazu. Výhodou obou teleobjektivů je ostřící vzdálenost. První zmíněný objektiv dokáže ostřit už od 10 cm, druhý pak od 30 cm, takže s ním můžete pořizovat naprosto fantastická makra s přirozeným rozostřením.

Pojďme ale pěkně popořadě a nemůžeme začít ničím jiným než hlavním senzorem, který je z mého pohledu aktuálně tím vůbec nejlepším na poli telefonů. Pokud bych měl možnost namíchat si ideální telefon, neváhal bych ani vteřinu a jako hlavní ingredienci použil právě LYT-900, který funguje ve spolupráci s Leicou výborně a pořizuje často snímky, které skutečně spíše odpovídají klasickým fotoaparátům, nežli dnešním telefonům, kde hraje velkou roli strojové učení. Ani zde nechybí režimy Leica Vibrant a Leica Authentic, přičemž právě autentický režim vynikne díky obřímu senzoru mnohem více.

Jak jsem zmiňoval v samostatném článku o režimech Leica, nejsou to jen filtry, nýbrž obecné nastavení kalibrace fotoaparátů. Oba režimy pracují jinak nejen s barvami, ale také ostrostí a dynamickým rozsahem, který je mimochodem naprosto excelentní v obou případech. Authentic přináší do fotek také vinětaci, která není u Vibrant viditelná. Přesto nelze říct, že je Authentic přirozený režim. Je rozhodně přirozenější než u 99,9 % smartphonů, ale stále si zachovává kouzlo a určité specifické vlastnosti. Abych byl uvedl jeden příklad – nečekejte barevné podání jako třeba u vlajkových Xperií.

Obecně se dá říci, že Xiaomi odvedlo u nastavení hlavního fotoaparátu výbornou práci, ať je řeč o detailech, vyvážení bílé či redukci šumu. Významnou roli zde hraje rovněž již zmíněná proměnlivá clona, kterou telefon může nastavovat buď automaticky nebo si s ní může hrát ručně a to v plném rozsahu. Ve většině případů volí telefon automaticky mezi f/2,0 a f/1,63, podle aktuálních podmínek.

Výsledné fotografie mají ve výchozím rozlišení velikost 12 MP, v aplikaci můžete přepnout i na 50MP režim, což není vyloženě špatný nápad u scén s dobrým osvětlením (ať už přirozeným nebo studiovým), fotky mají ještě více detailů a hodí se především v momentech, kdy víte, že budete pořizovat výřezy. Když už jsme u výřezu, ten dvojnásobný (čistě digitální z hlavního snímače), by se dal bez nadsázky označit za další plnotučný senzor. Je znatelně lepší než u S24 Ultra i iPhonu 15 Pro Max a vyrovná se mu snad jen vivo X100 Pro. Celkově je zde rozsah vzdálenosti, mezi kterými lze přepínat, neskutečně široký. Jestliže Apple na své konferenci u iPhonů hovořil o “výkonném fotoaparátu nabízející ekvivalent sedmi profesionálních objektivů”, kolik jich pak má Xiaomi? Už jste možná pochopili, že pomalu směřuji k teleobjektivům.

pro studijní účely jsem objednal pár hruškovic, oddělení od pozadí opět super. Přitom se sklem mají telefony často problém

Oba dva jsou boží a kvalitou jsou si velmi podobné. Strčí do kapsy drtivou většinu konkurence, vivo drží krok a jde (z mého pohledu) snad o jediného opravdu důstojného soupeře. Fotografie z obou teleobjektivů mají nad očekávání široký dynamický rozsah a jsou přímo prošpikovány detaily i po následném zoomování. Můžete s nimi dosáhnout na vynikající portréty, kde je vidět prvotřídní separace objektu od pozadí.