Na našem trhu se prodávají stovky různých mobilních telefonů a pro výrobce není úplně snadné zákazníka zaujmout. Občas se některé telefony do České republiky oficiálně nedostanou, já ale měl štěstí a několik měsíců používám unikát – Xiaomi 13 Ultra.

V dnešní recenzi se dozvíte, jaký je život s tímto krásným a nedostupným mobilním telefonem, povíme si něco o fotoaparátu a samozřejmě se budeme věnovat uživatelskému rozhraní MIUI, o kterém se často mezi fanoušky mobilních telefonů bouřlivě diskutuje. MIUI tady už ale nebude moc dlouho, HyperOS přichází!

Konstrukce a design

Hned na úvod se musím přiznat, že se mi líbí design spousty současných telefonů a to bez ohledu na výrobce. Ale některé telefony se mi líbí o kousek více… Dlouhodobě se mi líbí vzhled telefonů Apple, ale iOS bych používat nezvládl a to jsem to několikrát vyzkoušel. Slabost mám pro keramiku u Huawei P40 Pro+, vydrží prakticky cokoliv. Přišel mi fajn Samsung Galaxy S23, malý a šikovný telefon.

Líbí se mi Xiaomi 13, které jsem si dokonce koupil. Jaké je Xiaomi 13 Ultra? Telefon je to velký. Jeho rozměry jsou 163,18 x 74,64 x 9,06 milimetrů, hmotnost celých 227 gramů. Hmotnost chválím – člověk hned cítí, že má v ruce pořádný kus techniky. K dispozici jsou tři různé barevné varianty, já používám bílou verzi, která mi přijde nejstylovější. Zadní strana a kovové boky krásně vyniknou!

Přední stranu telefonu odbudeme rychle, máme zde zakřivený 6,73 palcový AMOLED displej s frekvencí 120 Hz a vysokým rozlišením 3200 x 1440 pixelů, kterému nechybí LTPO technologie. Proměnlivá frekvence displeje je u nejlepších telefonů nutnost, už bych nechtěl telefon bez LTPO. Pokud to situace nevyžaduje, frekvence displeje se automaticky sníží a tím dojde k prodloužení výdrže.

Pokud sledujete například videa, frekvence se automaticky zvýší na maximum. Těšit se můžete na kvalitní a ostrý obraz, díky zakřivení na bocích se telefon pohodlně ovládá pomocí gest. Přesto bych preferoval displej rovný, sehnat kvalitní tvrzené sklo na zakřivený displej není jednoduché a ačkoliv jsem dříve toto konstrukční řešení miloval, nyní bych se bez něj obešel.

Zakřivený nebo rovný displej? Věčné dilema!

Maximální jas je 2600 nitů, ani během letních dní jsem na sluníčku neměl s čitelností žádné problémy. Vlajkové lodě v roce 2024 ale tuto hodnotu posunou dál. Potěší přítomnost Dolby Vision, HDR10+ a rovněž ochrana v podobě skla Gorilla Glass Victus. Displej je jednou z velkých předností Xiaomi 13 Ultra, nemá žádnou chybu. Zapomenout nesmíme na čtečku otisků prstů, která je v něm umístěná.

Právě skrze čtečku v displeji odemykám telefon v 99 procentech případů. Odemykání pomocí obličeje je stejně rychlé, ale nepoužívám jej. Možná spíše ze zvyku, Huawei měl vždycky extrémně rychlou čtečku otisků prstů na zádech respektive pod displejem, takže jsem si na toto řešení zvykl. A jelikož stejně dávám prst na displej, neztrácím tím žádný čas.

Záda jsou mnohem zajímavější a to hned z několika důvodů. Na zádech najdete veganskou kůži a to je materiál, který se mi moc líbí. Pravá kůže (jako například nabízí Dbrand) by byla ještě lepší, ale veganská kůže je fajn. Je příjemná na dotek, působí hodnotným dojmem, nechytají se na ni otisky prstů, nešpiní se. Zkrátka je hezká a praktická, člověk rychle zapomene, že je to vlastně jen plast…

Při pohledu na záda telefonu si zkrátka musíme všimnout obřího fotomodulu, ale upozorním ještě na jednu věc – horní polovina zad je u Xiaomi 13 Ultra o něco vystouplá. Na fotografiích to není úplně poznat, ale je to výrazný designový prvek. A nevypadá to vůbec špatně… Vše doplňuje velmi pevný kovový rám, který obepíná celý telefon. Konstrukci dávám deset bodů z deseti, výrobce se nebál experimentovat, vytvořil elegantní a přitom atraktivní přístroj. Pokud by měl rovný displej, bylo by to za mě dokonalé a dal bych bodů klidně jedenáct.

Abychom měli popis těla kompletní, musíme zmínit USB-C 3.2 na spodní hraně, které zajistí rychlý přenos dat. Chválím výrazná a dobře ovladatelná tlačítka na pravém boku a solidní stereo reproduktory. Když si přes telefon pouštím hudbu pro sebe, vždy je to skrze bezdrátová sluchátka. Ale občas zapnu dětem nějakou písničku z YouTube a to se slušné reproduktory hodí. Telefon nabízí certifikaci IP 68, to už je dnes u dražších telefonů běžná vlastnost.

Specifikace Xiaomi 13 Ultra

Specifikace Xiaomi 13 Ultra Displej 6,73″ LTPO OLED, 3200 x 1400 pixelů, 120Hz, 2600 nitů Ochranné sklo Gorilla Glass Victus Rozměry a váha 163.18 x 74.64 x 9.06 mm, 227 g Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Paměť 12/16 GB LPDDR5X RAM, 256/512/1024 GB UFS 4.0 Software Android 13, MIUI 14 Baterie 5000mAh, 90W nabíjení kabelem, 50W nabíjení bezdrátové Fotoaparáty 50Mpx 1” Sony IMX989, variabilní clona F1,9-F4,0 s podporou OIS, 50Mpx teleobjektiv (3,2x optický zoom) s podporou OIS, 50Mpx teleobjektiv (5x optický zoom) s podporou OIS, 50Mpx ultraširoký snímač se záběrem 122 stupňů Selfie kamera 32 Mpx Cena 999 EUR (cca 25 000 Kč)

Leica ručí za kvalitu, fotoaparát je výborný!

Kapitolu o fotoaparátech musíme začít jejich popisem, už z něj vám totiž bude jasné, že fotografování je doménou modelu Xiaomi 13 Ultra. Hlavní 1” senzor Sony IMX989 nabízí rozlišení 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu, navíc přidává variabilní clonu F1,9-F4,0. Stejné rozlišení nabízí oba teleobjektivy, ani jednomu nechybí optická stabilizace obrazu. Těšit se můžeme na 3,2x a 5x optický zoom, za mě ideální kombinace, která pokryje většinu běžných potřeb.

Maximem je 120x digitální zoom, tady už ale samozřejmě kvalita snímků výrazně klesá. Líbí se mi, že při vysokém stupni přiblížení se vám na displeji zobrazí okno naznačující, kde se konkrétně v záběru nacházíte. Pokud se například snažíte vyfotit letící letadlo, jeho hledání na obloze nemusí být jednoduché. Náhledové okno tento problém elegantně řeší.

Ale zapomněli jsme a poslední fotoaparát, širokoúhlý snímač má rovněž rozlišení 50 megapixelů a úhel záběru 122 stupňů. Celkem zde máme kvarteto fotoaparátů se stejným rozlišením, žádné kompromisy. Vše korunuje přehledná a snadno ovladatelná aplikace fotoaparátu, kde si snadno nastavíte cokoliv dle libosti. Většinou nechávám pracovat automatický režim, podává výborné výsledky.

Hned na začátek doporučuji nastavit kvalitu fotografií na tu nejlepší (přímo v nastavení fotoaparátu), cokoliv jiného nedává smysl a zbytečně byste se okrádali o detaily na fotografiích. Spolupráce se společností Leica je hodně vidět, k dispozici jsou styly Leica Authentic a Leica Vibrant.

Ještě více se mi líbí černobílé snímky, pro ty mám obrovskou slabost. Kdyby bylo po mém, tak bych barevně téměř nefotil. Když už jsme u těch barev – Xiaomi 13 Ultra fotí skvěle, ale ani tento telefon není dokonalý a občas mu barvy uletí, speciálně při horších světelných podmínkách v interiéru. Ale fotoaparát je výborný, o tom nelze diskutovat.