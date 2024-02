Očistnou kůru bych pak opravdu doporučoval, neboť pokud do telefonů ještě nainstalujete své oblíbené aplikace, dokážete je již poměrně solidně zahltit. Co však mohu doporučit ještě důrazněji je vypnutí funkce virtuální RAM paměti. V první řadě mají oba telefony oba telefony slušnou porci operační paměti, kdy už kapacita fyzické RAM daleko předčí možnosti čipsetů. Hlavně se ale Xiaomi implementace této funkce příliš nepovedla. V obou případech měly telefony tendence na pozadí běžící aplikace ukládat do virtuální paměti a to i třeba přesto, že jsem jen pomocí gesta rychle přecházel mezi naposledy spuštěnými aplikacemi. To mělo za následek poměrně citelné zpomalení systému a sekání animací. Po zakázání virtuální RAM však problémy zmizely. Správa operační paměti sice nebyla ani tak úplně dokonalá a na můj vkus ukončovala na pozadí běžící procesy poměrně agresivně, používání telefonů to však příliš nelimitovalo.

Co se týče rychlosti a plynulosti prostředí, zde i po zmíněných krocích tahá – trochu paradoxně – za kratší konec o něco výkonnější Redmi Note 13 5G. Nešlo sice o nic, co by vyloženě limitovalo použití telefonu, při delším používání jsem se zde setkával s občasným zadrhnutím animace, nebo nepřiměřeně dlouhým načítáním nějaké aplikace. Pocitově se pak telefon i při relativně nenáročných činnostech zahříval mnohem rychleji než jeho sourozenec. Rozhodně zde nemůže být řeč o žádném přehřívání, ale v ruce vyzařované teplo jednoduše cítit bylo. Oproti tomu Redmi Note 13 Pro běžel prakticky za všech okolností krásně plynule, skoro se mi chce napsat, že na poměry cenové kategorie výrazně nadstandardně. K drobnému zaškobrtnutí animace jsem jej donutil až v případě, že jsem ukončoval hru nebo testoval limity multitaskingu.

Fotoaparáty

Primární fotoaparát je, vedle zmíněné 5G konektivity, bezesporu jeden z nejviditelnějších rozdílů mezi oběma smartphony. Zatímco Redmi Note 13 5G disponuje velmi dobře známým 108MPx snímačem Samsung Isocell HM6, Redmi Note 13 oplývá fotoaparátem s novějším snímačem Isocell HP3 který nabídne 200MPx rozlišení Xiaomi jej také také dovybavilo optickou stabilizaci. Zbylé dva fotoaparáty jsou pak u obou smartphonů identické. Jedná se o 8MPx fotoaparát se 120° úhlem záběru a 2MPx makro kamerku

Hardware fotoaparátů Redmi Note 13 5G

108MPx primární fotoaparát , f/1,7 objektiv, 1/1,67″ snímač, velikost pixelů 0,64 µm, PDAF

, f/1,7 objektiv, 1/1,67″ snímač, velikost pixelů 0,64 µm, PDAF 8MPx ultraširokoúhlý , f/2,2 objektiv, 1/4,4″ snímač, velikost pixelů 1,0 µm, FF

, f/2,2 objektiv, 1/4,4″ snímač, velikost pixelů 1,0 µm, FF 2MPx makro fotoaparát, f/2,4, FF

Hardware fotoaparátů Redmi Note 13 5G

200MPx primární fotoaparát , f/1,7 objektiv, 1/1,4″ snímač, velikost pixelů 0,56 µm, PDAF, OIS

, f/1,7 objektiv, 1/1,4″ snímač, velikost pixelů 0,56 µm, PDAF, OIS 8MPx ultraširokoúhlý , f/2,2 objektiv, 1/4,4″ snímač, velikost pixelů 1,0 µm, FF

, f/2,2 objektiv, 1/4,4″ snímač, velikost pixelů 1,0 µm, FF 2MPx makro fotoaparát, f/2,4, FF

Fotografie z primárního fotoaparátu

Redmi Note 5G produkuje na svou cenovou kategorii poměrně slušné, avšak zdaleka ne bezchybné snímky. Barevní podání je zde takové, nebojím se říct pro tuto třídu, typicky smartphonové. Barvy jsou tak živější, ale ne vyloženě přesaturované, detailů je ve snímcích dostatek a zrovna tak kontrast je zde poměrně slušný. V některých situacích si lze na fotkách všimnout i za dne šumu a ocenil bych větší dynamický rozsah. Nejvíc mě zde však štvalo viditelné digitální přeostřování na hranách, které bylo místy přímo do očí bijící.

U nočních fotografií z Redmi Note 13 5G pak výrazněji promlouvá šum. Ten sice umí částečně redukovat přítomný noční režim, stále je však na snímcích patrný. Krom toho jsou noční fotky „měkké“ a ztrácejí se na nich detaily. A právě fotografie pořízené v noci nejvýrazněji demonstrují rozdíly mezi fotoaparáty obou testovaných telefonů. Redmi Note 13 Pro dokáže v noci pořídit výrazně kvalitnější snímky s menší mírou šumu a především nesrovnatelně větším množstvím detailů a lepší ostrostí. V neposlední řadě jsou pak tyto fotografie barevně věrnější.

Lépe si pak pochopitelně Redmi Note 13 Pro vede i při focení za dne. Nejviditelnější rozdíl se týká výše zmíněného přeostřování, ke kterému u telefonu s 200MPx primárním fotoaparátem nedochází. Barevné podání je zde o něco málo věrnější a především konzistentnější napříč všemi situacemi a i míra detailů je na skvělé úrovni. I zde ale mírně pokulhává dynamický rozsah.

Fotografie z ultraširokého fotoaparátu

Jelikož oba telefony disponují identickými ultraširokoúhlými fotoaparáty, je na místě očekávat i takřka stejné výstupy. Ve prospěch Redmi Note 13 Pro opět hovoří o něco věrnější barevné podání a za některých situací i o něco lépe potlačený šum. Jinak však snímky z obou fotoaparátů trpí na nízké rozlišení snímače ale přesto nabídnou až překvapivě slušně podané detaily. Diametrální rozdíl pak nastává v noci. Redmi Note 13 Pro totiž nabídne noční režim i u ultraširokoúhlého fotoaparátu, narozdíl od 5G příbuzného. Ve výsledku sice ani jeden telefon nedokáže fotoaparátem se širokým úhlem záběru v noci uchvátit, s „Pročkem“ však pořídíte alespoň trochu použitelné snímky.

Fotografie z makro fotoaparátu

Také makro fotoaparát je u obou testovaných smartphonů stejný. Buhužel nabídne standardně bídné, 2MPx rozlišení a fixní focus, což značně snižuje jeho reálnou použitelnost. I zde je pak znát rozdíl v barevném ladění snímků, ale to je patrně ten poslední problém, který by vás zde trápil.

Rozsah zoomu fotoaparátů

Níže naleznete rychlé porovnání rozsahu zoomu u obou smartphonů. To poměrně dobře ilustruje nejen rozdíly mezi jejich fotoschopnostmi, ale také výhodu 200MPx fotoaparátu s optickou stabilizací. Ten zajišťuje poměrně dobře použitelné snímky i při čtyřnásobném přiblížení, kdy 108MPx smartphone již výrazně ztrácí.

Video

Natáčení videa je další oblastí, kde je výbava Redmi Note 13 5G o něco slabší. Ani jeden z testované dvojice si neporadí se 4k videem, což ale není nijak překvapivé. Co mě ale nemile zaskočilo bylo omezení snímkové frekvence na pouhých 30 fps u Redmi Note 13 5G. To je něco, co jsem ochotný akceptovat u smartphonu za poloviční cenu, zde mi ale takováto restrikce na místě nepřijde. V případě Redmi Note 13 Pro je pak maximem FullHD video při 60 snímcích za vteřinu.

Redmi Note 13 Pro vs Redmi Note 13 5G – ukázka videa [FHD, 30fps]

Pomyslný bod za celkovou kvalitu videa pak musím také přiřknout Redmi Note 13 Pro. Video je zde i při 30 fps o něco více plynulé, o kousek líp funguje dynamický rozsah a na videu je zachyceno více detailů. Mnohem více však, vedle možnosti natáčet při 60 fps, u Note 13 Pro oceníte přítomnost elektronické stabilizace, která funguje až překvapivě dobře. Ve prospěch 5G modelu pak mluví rychlejší ostření, hlavně v přechodech mezi záběry do dálky a nablízko.

Cena Redmi Note 13 5G a Redmi Note 13 Pro

Xiaomi se zřejmě rozhodlo dát uživatelům na výběr, které vlastnosti u svého budoucího smartphonu z řady Redmi Note 13 upřednostní aniž by museli hledět na jeho cenu. Jak jinak si vysvětlit, že obě testované novinky na našem trhu stojí 6 990 Kč s DPH? V obou případech pak za tuto částku dostanete smartphone v 8 / 256GB verzi.

Finální verdikt Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G představuje univerzální smartphone pro všechny, kteří chtějí slušný telefon s podporou 5G a zároveň za něj nechtějí moc utrácet. Bohužel je zde ale na můj vkus až příliš velké množství ústupků. Například chybějící druhý hlasitý reproduktor, schopnost natáčet maximálně FullHD video při 30 snímcích nebo výdrž baterie, která zůstala za očekáváním.

Systém sice není vyloženě pomalý, do opravdové plynulosti za všech okoloností však patrně ještě nějaká ta aktualizace schází. Ocenit ale musím velmi dobrý displej v těle s tenkými rámečky. Čtečka otisků se v displeji sice nenachází, ale ta v tlačítku napájení je alespoň rychlá a spolehlivá. Čipset pak bez potíží uspokojí i občasné, či méně náročné hráče. A v neposlední řadě musím zmínit i fotoaparát, který sice ostudu neudělá, patří však nanejvýš k lehkému nadprůměru dané cenové kategorie.

Klady + kvalitní displej

+ 5G konektivita

+ dostatečný výkon

+ rozumná cena



Zápory – slabší výdrž baterie

– systém obsahuje bloatware a reklamy

– pouze jeden hlasitý reproduktor

– ne úplně dokonalá optimalizace

– pouze 1080p 30 fps video

Hodnocení redakce: 68 %

Finální verdikt Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro je pro mě ve finále nečekaně milým překvapením. Tou nejvýraznější slabinou tohoto smartphonu je, nepřekvapivě, absence 5G konektivity. Rozhodně pak nejsem nadšený z faktu, že telefon dorazil s Androidem 13 a MIUI 14 namísto na Androidu 14 postaveném HyperOS. Naopak vyzdvihnout musím povedenou optimalizaci, která byla – po deaktivaci virtuální RAM – po dobu testování prakticky bezchybná.

Xiaomi Redmi Note 13 5G Kde koupit: Cena od: 6 999 Kč Koupit

Fotoaparát s 200MPx rozlišením a optickou stabilizací patří jednoznačně k tomu lepšímu, ne-li nejlepšímu, co v dané ceně můžete aktuálně získat. Zrovna tak displej je na danou cenu velmi kvalitní a nasazení v něm integrované optické čtečky až překvapivé. Pochválit pak musím kvalitní stereoreproduktory a také výdrž na baterii.

Klady + solidní primární fotoaparát

+ výdrž na baterii a rychlé nabíjení

+ stereo reproduktory

+ optimalizace

+ dostatečný výkon

+ kvalitní displej

Zápory – absence 5G konektivity

– stále na Androidu 13 a MIUI

– systém obsahuje bloatware a reklamy

Hodnocení redakce: 80 %

Redmi Note 13 5G nebo Redmi Note 13 Pro, aneb který zvolit?

Na úplný závěr dnešní, trochu neobvyklé, dvojité recenze se musím přiznat, že ještě před začátkem testování obou smartphonů jsem osobně favorizoval spíše Redmi Note 13 5G a to z úplně prostého důvodu – 5G je pro mě (a věřím že i pro řadu dalších uživatelů) u dnešních smartphonů prakticky nutnost. Pokud by ale teď přede mě někdo položil Redmi Note 13 5G a Redmi Note 13 Pro, po chvilce váhání bych nakonec oželel 5G konektivitu a sáhl po „Pročku“.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Kde koupit: Cena od: 6 999 Kč Koupit

To totiž nabídne nejen lepší fotoaparát, rychlejší nabíjení a stereoreproduktory. Momentálně má i lépe optimalizovaný systém a citelně lepší výdrž na baterii. Oba smartphony pak sice disponují nepříliš prakticky tvarovanou konstrukci, právě 13 Pro ale má drobný plusový bod za použití matného povrchu zad. Ve finále ale pochopitelně záleží na samotném uživateli, které vlastnosti jsou pro něj stěžejní a jak tomu přizpůsobí své rozhodnutí.

Který z této dvojice smartphonů byste volili vy?

