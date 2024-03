Fanoušci Call of Duty si konečně mohou stáhnout plnohodnotnou verzi hry Warzone Mobile na své telefony a tablety s Androidem a iOS. Po beta verzi je mobilní verze populární battle royale hry Warzone oficiálně dostupná na obou platformách.

Pokud jste někdy hráli Warzone na počítači či herních konzolích, budete se cítit jako ryba ve vodě. Principy hry jsou stejné, gameplay zatím nevypadá špatně, avšak hráči si stěžují na podprůměrné grafické zpracování.

Warzone mobile is actually the worst mobile shooter that released,what the fuck are these graphics, did they really work for two years with 11 studios in for this? Even free fire is better than this dumpster fire#WarzoneMobile#CallofDuty pic.twitter.com/WMINkqQ9Ny

— Riri (@RihanMadeYou) March 21, 2024