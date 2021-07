Před více jak dvěma lety jsme vás informovali o Android hrách s nejlepší grafikou. Mohli jste si tak otestovat, zda je váš telefon dostatečně vybavený na to, aby si poradil i s těmi nejnáročnějšími tituly. Jenže hry na mobil se neustále vyvíjí a za tu dobu jsme se dočkali dalších zajímavých titulů které mají skvělé grafické zpracování. Kdyby stejná verze vyšla na konzole či počítače, rozhodně by vás vizuální kvalita nezklamala. V tomto článku si tedy ukážeme 5 Android her s nejhezčí grafikou. Schválně se pak v komentářích podělte, jak si váš telefon s podobnými tituly poradil a jaké jiné hry na telefonu hrajete.

Hry na mobil s nejhezčí grafikou

Genshin Impact

Když nám do redakce přijde nový telefon, obvykle kromě benchmarků testujeme jeho výkon také ve hrách a mezi prvními, které instalujeme je vždy Genshin Impact. Jde stále o relativně novou RPG hru, která je graficky podobná hře The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hra má otevřený svět plný hor, pláží, travnatých ploch a měst. Je to zrovna jedna z her, která je schopná obstát po grafické stránce i větším konzolovým titulům (ačkoliv má svou vylepšenou verzi na konzole). Hra je k dispozici na Android zařízení zdarma s tím, že lze nakupovat za skutečné peníze různá vylepšení.

GRID Autosport

Historie série GRID sahá až do roku 2008, kdy na počítače a konzole vyšel ambiciózní titul Race Driver: GRID. Následoval druhý díl a poté přišel GRID Autosport, který vyšel na konci roku 2019 také na Android. Jedná se o skvělou závodní hru a to nejen po grafické stránce. Hratelnost je skvělá a hra je sice dražší, ale v momentě kdy za ní zaplatíte nemusíte řešit žádné další poplatky. Na Google Play je k dispozici za 289,99 Kč.

Call of Duty Mobile

Jedna z nejpopulárnějších Android her vůbec a musíme podotknout že zaslouženě. Call of Duty Mobile je jednou z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší multiplayer FPS na mobilní zařízení. Kromě skvělé hratelnosti a map z předešlých sérií má hra také velmi dobré grafické zpracování. Samozřejmě si hru můžete přizpůsobit a nastavit nízké detaily tak aby běžela i na starším hardwaru, ale na nejvyšší grafické nastavení se stabilními fps je zapotřebí dostatečně výkonné železo.

Black Desert Mobile

Pokud máte slabost pro MMORPG a chtěli byste si hrát na hrdiny i na cestách, určitě zkuste Black Desert Mobile. Jedná se o opravdu velkou hru, která má své verze také pro počítače a konzole a ta mobilní se po grafické stránce rozhodně nemá za co stydět. Nabízí zajímavý soubojový systém, parádní soundtrack a je k dispozici zdarma, ačkoliv přímo ve hře si můžete kupovat virtuální měnu.

The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls: Blades byla jednou z nejočekávanějších her na mobilní zařízení. Série The Elder Scrolls je dnes již legendární a s tituly jako Morrowind, Oblivion nebo Skyrim se nesmazatelně zapsala mezi nejlepší RPG série všech dob. Nedostanete sice plnohodnotné RPG s otevřeným světem jako u velkých sérií, přesto si ale Blade rozhodně zaslouží šanci alespoň vyzkoušet.

Jaké hry hrajete na telefonu vy?