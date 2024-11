Google představil nejlepší aplikace a hry letošního roku

Google Play má kralovat služba Partiful pro vytváření událostí

Nejlepším herním titulem se stalo idle RPG s názvem AFK Journey

Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a on-line platformy tak pomalu začínají přinášet své tradiční rekapitulace. Google Play na rozdíl od ostatních tolik nesází na čísla a přináší výběr těch nejlepších aplikací a her za rok 2024. Schválně, zda na seznamu najdete i svoje oblíbené appky.

Obsah článku

Vítěz kategorie Nejlepší aplikace

Ještě než si odhalíme samotné seznamy, zaměřme se na celkové vítěze jednotlivých kategorií. Ačkoliv má jen 50 tisíc stažení, a tudíž jste o ní pravděpodobně ještě neslyšeli, nejlepší aplikací je podle Googlu služba Partiful. Pomocí nejrůznějších nástrojů se snaží spojovat lidi v reálném světě. Nabízí tvorbu vizuálně atraktivních pozvánek nebo funkci pro vzájemné sdílení fotografií, s nimiž lze následně interagovat.

Partiful wins Google Play’s 2024 Best App Award

Partiful: Fun Party Invites Partiful

Vítěz kategorie Nejlepší hra

Nejlepší hrou byl zvolen fantasy titul AFK Journey. Ten kombinuje takzvaný „idle“ systém, tedy že postupujete hrou, i když zrovna aktivně nehrajete, s prvky žánru RPG (role-play game, hra na hrdiny). Hráče si taktéž získala pěkně zpracovaným prostředím ve stylu anime.

AFK Journey wins Google Play’s 2024 Best Game Award

AFK Journey FARLIGHT

Vítěz kategorie Nejlepší aplikace pro více zařízení

Nejlepší aplikací pro používání na více zařízeních se stává streamovací platforma Max. Do Česka dorazila v květnu a nahradila do té doby aktivní službu HBO Max. Kromě rozšířené obsahové knihovny nabízí vylepšené uživatelské prostředí včetně kvalitnějšího vyhledávání.

Max wins Google Play’s 2024 Best Multi-device App Award

Vítěz kategorie Nejlepší hra pro více zařízení

Pokud jste ještě nehráli letošní nejlepší hru pro více zařízení, jako byste nebyli. Clash of Clans sice bylo spuštěno už před více než 10 lety, ale přesto se dodnes těší velkému zájmu hráčů a vývojáři jej neustále obohacují o nový obsah. Za dobu své existence si titul prošel mnoha významnými změnami, takže pokud se k němu nyní po letech rozhodnete vrátit, nelekněte se toho, co do hry postupně přibylo.

Clash of Clans wins Google Play’s 2024 Best Multi-device Game Award

Clash of Clans Supercell





Nejlepší aplikace roku 2024 (seznam)

Nejlepší hry roku 2024 (seznam)

