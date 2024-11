Call of Duty: Mobile patří k nejlepším mobilním střílečkám

Aktuálně slaví páté narozeniny a překonání jedné miliardy stažení

Hráčům naděluje novou Battle Royale mapu a speciální události

S rostoucím výkonem chytrých telefonů se z mobilních her stávají čím dál významnější konkurenti počítačových a konzolových pecek. Právě to motivuje vývojáře a vydavatele k tvorbě adaptací populárních titulů určených speciálně pro dotykové obrazovky. Jako dokonalý příklad můžeme vyzdvihnout Diablo Immortal nebo střílečku Call of Duty: Mobile. Právě té se nyní podařilo překonat významný milník.

Call of Duty: Mobile na telefony s Androidem a iOS zamířilo na podzim roku 2019. Nyní tedy slaví své 5leté výročí, při jehož příležitosti vývojáři uvedli novou mapu pro režim Battle Royale. Současně se pochlubili, že si titul od doby svého uvedení již nainstalovala více než miliarda hráčů. Přes čtvrtinu z toho získal během prvního roku od spuštění.

Call of Duty®: Mobile – Official Season 10: 5th Anniversary Trailer

I navzdory tomuto úspěchu však Call of Duty: Mobile časem zřejmě zavře krám. Microsoft – současný vlastník společnosti Activision Blizzard, jejíž vydavatelství Activision Publishing za hrou stojí – to již před rokem sdělil britskému antimonopolnímu úřadu. Hra má uvolnit prostor novějšímu Call of Duty: Warzone Mobile.

Kromě nové mapy Krai se hráči Call of Duty: Mobile v souvislosti s 5letým výročím dočkávají i nových tematických událostí anebo speciálního Aniversary Passu, který je nabitý bezplatnými i prémiovými odměnami.

Už jste si Call of Duty: Mobile vyzkoušeli?

Zdroje: Call of Duty, Engadget