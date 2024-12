Konečně plnohodnotná konkurence pro Steam Deck? Tohle Lenovo možná příjemně překvapí

Lenovo připravuje nový handheld s údajně nižší cenovkou

Legion Go S může překvapit operačním systémem SteamOS

Nabídne vyšší výkon než originální Steam Deck OLED

Po úspěchu Nintenda Switch a uvedení Steam Decku se s kapesními herními konzolemi roztrhnul pytel. Myšlenky se ihned chytily do té doby prakticky neznámé čínské společnosti typu AYANEO a přidali se i populární výrobci počítačového hardwaru, jako jsou ASUS, MSI nebo Lenovo. Právě poslední zmíněný nyní připravuje handheld, který by konečně mohl představovat opravdovou konkurenci pro zařízení od Valve.

Kouzlo nadcházejícího Lenovo Legion Go S netkví v hardwaru ani způsobu zpracování konstrukce, nýbrž v systému. Na uniklých snímcích, které zveřejnil uznávaný leaker Evan Blass, se totiž nachází tlačítko doprovázené logem platformy Steam. Zatím nebylo k vidění nikde jinde než právě na Steam Decku, což nasvědčuje možnému užití upravené verze systému SteamOS.

Aktuální handheldy pro hraní počítačových her spoléhají na Windows, jenž sice nabízí větší flexibilitu – výkon díky tomu lze využít nejen na paření, ale také pro práci – ale obecně působí poněkud neohrabaně. Operační systém od Microsoftu zkrátka nebyl navržen primárně pro zařízení se 7” nebo 8” obrazovkou, která se ještě k tomu ani neovládají klávesnicí a myší.

SteamOS mezitím nabízí uživatelsky přívětivé prostředí, které sice nepodporuje takové kvantum aplikací a služeb, ale pro handheldy jako Steam Deck je naprosto ideální. Lenovo Legion Go S navíc skoro určitě půjde „dual-bootovat“, tudíž po boku SteamOS půjde mít i všestrannější Windows.

Steam Deck OLED

Lenovo Legion Go S má být cenově dostupnějším zařízením, čemuž rozhodně přispěje i fakt, že do výsledné částky nebude muset být započítána licence k Windows 11. Dle dříve uniklých specifikací nabídne 8palcový displej a čip AMD Ryzen Z2 Go. Ten sice využívá stejnou grafickou architekturu jako Steam Deck OLED, avšak celkový počet GPU jader má dvakrát větší. Navíc se pyšní rychlejšími procesorovými jádry Zen 3+.

Nový handheld Lenovo Legion Go S, ať už nabídne SteamOS, nebo nikoliv, pravděpodobně dorazí během veletrhu CES 2025, který se uskuteční začátkem ledna ve Spojených státech. Jelikož původní Lenovo Legion Go dorazil i do Česka, je možné, že se k nám oficiální cestou dostane i tato konzole. Kolik přesně bude stát, aktuálně není jasné, ale osobně bych počítal s cenou kolem 12 tisíc korun.

Jakou máte zkušenost s handheldy?

Zdroje: X, Videocardz, The Verge