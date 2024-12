Google vylepšil jednu z mých nejoblíbenějších funkcí telefonů Pixel. Co je nového?

Now Playing na Pixelech nově zobrazuje náhledy alb u rozpoznaných písniček.

Funkce umožňuje nastavit preferovanou aplikaci pro přehrávání identifikovaných skladeb

Vylepšení je postupně distribuováno na všechny modely telefonů Google Pixel 6 a novější

Telefony Google Pixel mají řadu šikovných funkcí, které na jiných zařízeních nenajdete. Jde například o jednu z mých nejoblíbenějších vychytávek Now Playing (česky Co to hraje), která využívá offline databázi k identifikaci písniček přehrávaných v okolí smartphonu. Nyní ji Google udělal ještě lepší.

V rámci prosincového Pixel Dropu, který přinesl nálož nových vychytávek, dorazila také novinka Enhance Now Playing (Vylepšit funkci Co to hraje). Ta nahrazuje dosavadní položku v nastavení pro zobrazení ikonky lupy na domovské obrazovce, s níž je možné vyhledat písničku on-line.

Povolením nové funkce bude Now Playing zobrazovat náhled alba, jehož je skladba součástí (u singlu pak pochopitelně ukáže příslušný artwork). Když se podívám do historie identifikací, u dříve rozpoznaných písniček se mi náhledy alba zpětně nenačetly, avšak u čerstvých detekcí již novinka funguje.

Součástí aktualizace je také funkce pro volbu preferované aplikace pro přehrání hudby, díky němuž vám Now Playing umožní spustit skladbu třeba v YouTube Music, aniž byste se pokaždé museli proklikávat tou samou nabídkou.

Podle serveru 9to5Google se Enhance Now Playing aktuálně postupně dostává ke všem uživatelům smartphonů řady Pixel 6 a novějších. Na mém Pixelu 9 Pro XL je od dnešního dne k dispozici také – důkazem jsou snímky obrazovky obsažené v tomto článku.

Už se vám tato novinka na telefonu Google Pixel zpřístupnila?

Zdroje: 9to5Google, vlastní