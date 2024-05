Telefony Google Pixel se mají brzy dostat do České republiky

Z mého pohledu jde o velmi vydařená zařízení a můj Pixel 7 Pro mně nadchnul

Když jsem objevil jeho funkci „Co to hraje“, málem mně spadla brada (doopravdy!)

Google sice patří k hlavním průkopníkům na poli vyhledávání či umělé inteligence, ale současně vyrábí i zajímavé hardwarové produkty. Mnoho českých spotřebitelů o nich neví, neboť u nás stále není k dispozici oficiální Google Store a firma zde třeba smartphony Pixel nijak nepropaguje. To by se však brzy mělo změnit, jelikož dle dřívějších spekulací vstoupí Pixel zařízení už brzy po mnoha letech také na český trh. Pojďme si proto představit jeden z mnoha důvodů, proč by se vaším příštím Android telefonem mělo stát právě dítko Googlu.

Už skoro dva měsíce používám Google Pixel 7 Pro, tedy předchůdce aktuálního vlajkového modelu, a nemůžu si vynachválit zejména jeho uživatelské prostředí. Čistý Android s širokými možnostmi personalizace a skvělými funkcemi je zkrátka úžasný. Jednou z vychytávek, kterou považuji prostě a jednoduše za geniální, je „Co to hraje“ (v anglickém originále Now Playing).

Vyhledávání hudby dokonce i offline!

Znáte to. Jedete v autě a posloucháte rádio, popřípadě procházíte městem a slyšíte hrát hudbu, a v ten moment si uvědomíte, že jde o vaši oblíbenou písničku. Za boha si však nemůžete vzpomenout, jak se jmenuje, natož kdo je interpretem. Pravděpodobně byste si v této situaci spustili aplikaci Shazam, tedy pokud ji máte nainstalovanou, a nechali si skladbu vyhledat. Pixel telefony však nabízí, alespoň tedy dle mého, daleko chytřejší řešení.

Funkce Co to hraje plní v podstatě stejný účel jako Shazam či obdobné nástroje. Hlavní konkurenční výhodou, když pomineme fakt, že je součástí systému, a tudíž nemusíte nic zdlouhavě instalovat, je schopnost vyhledat skladbu i v případě, když jste zrovna offline. Už několikrát jsem jel autem bez připojení k Wi-Fi nebo přístupu k mobilním datům, a přesto můj Pixel dokázal určit, jaká písnička zrovna hrála v rádiu.

Jak na to?

Tuhle užitečnou vychytávku si jednoduše můžete zapnout v nastavení (doporučuji napsat “Co to hraje” do vyhledávacího pole), a jakmile tak učiníte, bude váš Pixel zobrazovat název a autora aktuálně hrající skladby na zamykací obrazovce. Používáte-li always-on displej, informace se budou ukazovat i na něm.

Na textík s názvem a autorem písničky následně stačí kliknout, což vás po odemčení telefonu přenese do historie funkce. Tam se vám zobrazí všechny identifikované skladby, jež si následně můžete poslechnout celé prostřednictvím dostupných streamovacích platforem – já mám v telefonu nainstalované služby Spotify a YouTube Music, takže mi aplikace dává na výběr z těchto dvou. K dispozici je i možnost sdílení, s níž můžete svým známým poslat skladbu jako výsledek vyhledávání ve Vyhledávači Google.

Občas se může stát, že se Pixelu nepovede hrající skladbu identifikovat na základě databáze uložené v zařízení – právě díky ní funguje Co to hraje i bez přístupu k internetu. Pro tyhle případy se hodí v nastavení funkce povolit volbu „Zobrazit tlačítko vyhledávání na obrazovce uzamčení“.

Telefony Google Pixel mají řadu dalších pozitivních vlastností, na které se zaměříme v následujících dílech nového seriálu Můj Google Pixel.

Co na tuhle vychytávku telefonů Google Pixel říkáte vy?

Zdroj: vlastní, Google