Ultraširoký snímač je rovněž velmi dobrý a barevně se shoduje s hlavním snímačem, což bývá někdy problém. Zároveň s ním můžete fotit také makro snímky. Teleobjektiv disponuje novou funkcí Super Res Zoom, díky které si můžete přiblížit scénu až 30x a i tyto snímky jsou překvapivě dobře použitelné. Velkého zlepšení se dočkalo také video, které je možné natáčet ve 4K při 60 fps a novinkou je také funkce Filmový režim, který umí rozostřit pozadí u videa, stejně jako to dělají například iPhony, avšak je omezena pouze na Full HD rozlišení a nefunguje příliš spolehlivě.

Cena a dostupnost

Google Pixel 7 Pro je k dostání na některých českých e-shopech v barvách Hazel, Snow a Obsidian, avšak výhodnější bude jej nakoupit na německém Google Store, kde vychází na 899 eur, což je asi 22 000 korun. V době, kdy jsme jej objednávali jsme k němu navíc získali hodinky Google Pixel Watch LTE zdarma. Pokud byste potřebovali s objednáním z Německa poradit, mrkněte na náš návod.

Resumé

Google to dokázal. Přinesl na trh vlajkovou loď bez kompromisů, která udělá radost milovníkům čistého uživatelského prostředí, kteří vyžadují velkou pracovní plochu v podobě výtečného LTPO OLED displeje a zároveň chtějí jeden (za nás ten nejlepší) z nejlepších fotomobilů na trhu. Do karet mu hraje také vynikající haptická odezva, celková vyladěnost systému nebo fakt, že k němu bylo možné pořídit hodinky Google Pixel Watch v hodnotě okolo 10 500 korun zcela zdarma. I kdyby Google tuto akci neudělal, je Pixel 7 Pro skvělou koupí. Takhle to z něj dělá ale jednu z těch nejlepších letos. Pokud oželíte teleobjektiv a oceníte menší rozměry, běžte do klasického Pixelu 7, který je ještě o 6 000 korun levnější. Za tyto peníze budete hledat lepší telefon jen velmi těžko.

Klady + nádherný LTPO OLED displej

+ výborná soustava fotoaparátů

+ ta nejlepší verze Androidu 13

+ celková vyladěnost systému

+ skvělá haptická odezva

+ povedený design

+ v době pořizování Pixel Watch zdarma

Zápory – pro někoho větší rozměry

– pomalejší nabíjení

– pouze průměrná výdrž baterie

