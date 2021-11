Google Pixel 6 budí velké očekávání pro rok 2021. Minulý rok se Google s jeho telefonem Pixel 5 rozhodl vydat odlišnou strategií, než bylo do té doby zvykem. Nešlo totiž o vlajkovou loď v pravém slova smyslu. Pokud jste čekali ten nejlepší čipset od Qualcommu, teleobjektiv nebo třeba skvělé reproduktory, zřejmě vás telefon zklamal. Na druhou stranu byl oproti Pixelům 4 podstatně levnější, což mohlo přilákat nové zákazníky a zároveň si dokázal udržet své kompaktní rozměry, kvalitní zpracování nebo dobrý hlavní fotoaparát.

Tento rok se však americký gigant rozhodl vydat zcela novou cestou. Představil totiž telefony Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro, které se mohou pochlubit nejen nezaměnitelným designem, vlastním SoC Google Tensor, Androidem 12 a zcela novým hlavním fotoaparátem. Jistě je tedy většina z vás zvědavá, jak tento experiment dopadl. A na to si samozřejmě odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze Google Pixel 6

Google Pixel 6 obsah balení

Když loni Apple představil iPhone 12 a vůbec poprvé se rozhodl zákazníkům nedodat nabíjecí adaptér, strhla se obrovská vlna kritiky. Jenže v lednu následoval Samsung se svou řadou Galaxy S21 a poté i někteří další výrobci, takže o rok později je takové rozhodnutí rázem úplně standardní. Pokud byste o něj tedy měli zájem, musíte si jej dokoupit za 29 EUR (asi 730 korun). Krabička je poměrně tenká a kromě samotného telefonu zde nalezneme sponku na vysunutí SIM, brožurky, USB-C kabel a tradiční redukci z USB-A na USB-C.

Google Pixel 6

sponka na vysunutí SIM

USB-C nabíjecí kabel

brožurky

Možná bychom ocenili alespoň základní silikonové pouzdro, které ke svým telefonům dávají jiní výrobci jako třeba Xiaomi, bohužel si jej ale musíte na Google Store dokoupit, a to za stejnou cenu jako nabíjecí adaptér. K dispozici je také kožená varianta, která vychází na 49 EUR (asi 1 250 korun).



Nový design a špičkové zpracování

Google odhalil design telefonů Pixel 6 několik měsíců před konferencí Pixel Fall Launch, což vlastně udělal částečně i před rokem. Máme ale podezření, že se nyní americká firma rozhodla pro tuto strategii z toho důvodu, aby si na něj uživatelé alespoň trochu zvykli. Kdyby mlčel a telefony s tímto designem nám představil jako blesk z čistého nebe, vsadili bychom se, že by to spustilo mnohem větší poprask. Osobně jsme mu ale přišli na chuť a můžeme potvrdit, že telefon vypadá mnohem lépe, než na oficiálních renderech.

Kvalita zpracování je rovněž na špičkové úrovni. Přední i zadní stranu pokrývá ochranné sklo Gorilla Glass Victus, přičemž na zadní straně nalezneme asi tu nejkontroverznější část designu – modul fotoaparátů. Ten je rozprostřený po celé šířce telefonu a to i přesto, že v něm nalezneme “pouze” dva snímače. Na druhou stranu se díky tomu neviklá na stole, což už je dnes spíše vzácnost. Zachytává se pod ním ale velké množství prachu a jiných nečistot.

Samozřejmostí je pak certifikace IP68 nebo stereo reproduktory, které jsou jednoznačně nejlepší ze všech Pixel telefonů. Nechybí jim basy, ale mají i překvapivě silné středy a jsou skvěle vybalancované. Výsledkem jsme byli až překvapeni.

Na levé straně kromě antén a šuplíku na nanoSIM kartu nehledejte nic, na té pravé pak nalezneme tlačítka hlasitosti a power tlačítko, které už není ikonicky zabarvené do jiné barvy než zbytek telefonu. Mimochodem tlačítka hlasitosti jsou s tím napájecím prohozená (ovládání hlasitosti je blíže), což je u Android telefonů poměrně nezvyklé a tak budete možná prvních pár dní místo zamykání telefonu snižovat hlasitost.

Telefony Google Pixel (zejména pak modely 4a a 5) byly nejen v našich recenzích vždy chváleny za jejich kompaktní rozměry. A stále si stojíme za tím, že Google Pixel 5 je jedním z nejhezčích Android mobilů vůbec. Když však chcete změnit svou image, uděláte to pěkně od podlahy a s tím se pojí i rozměry. Google letos zkrátka nechtěl udělat nenápadné a kompaktní telefony.

To, co právě držíme v ruce je velký kus zařízení. Kdybychom vám zavázali oči, klidně byste si Pixel 6 spletli s něčím jako třeba Xiaomi 11T Pro nebo Samsung Galaxy S21 Plus. To, zda je to dobře nebo špatně necháme na vás, ale dle našeho názoru tímto krokem Pixel trochu ztratil svou identitu. Co třeba Pixel 7 Mini příští rok s úhlopříčkou okolo 5,7 palce? Prosíme!



Google Pixel 6 displej

Se změnou velikosti se pojí samozřejmě také displej. Dominantou přední strany je tedy 6,4palcový plochý OLED panel s Full HD+ (2400 x 1080 pixelů) rozlišením, 90Hz obnovovací frekvencí, která je adaptivní a umí se v případě potřeby snížit na 60 Hz a podporou HDR10+. Nachází se v něm také čtečka otisků prstů, která je o něco pomalejší než u ostatních vlajkových Android telefonů, avšak po nějakém čase si na její rychlost zvyknete.

Průstřel se z levého horního rohu posunul doprostřed, stejně jako to mají telefony například od Samsungu. Nachází se v něm 8Mpx selfie kamerka, kterou můžeme znát z předchozích modelů, vylepšené 11,1Mpx kamery se dočkala pouze Pro varianta.

Displeji jako takovému v podstatě nemáme co vytknout, je svižný, dostatečně čitelný na přímém slunci a má věrné podání barev, jako je u Pixelů zvykem. Za podobnou cenu se dají sehnat telefony s lepším (a rychlejším) displejem jako třeba již zmíněné Xiaomi 11T (Pro) nebo OnePlus 9, pokud však nebudete telefony přímo porovnávat, displej vás nijak neurazí. Na rozdíl od ostatních výrobců nemá Pixel 6 žádnou ochrannou fólii a sází tedy na to, že je Gorilla Glass Victus dostatečnou ochranou.



Hardware a výkon – v hlavní roli Tensor

Jednou z největších novinek telefonu Google Pixel 6 je bezesporu SoC Tensor, který byl Googlem ušit na míru. Jedná se o 5nm čipset, který disponuje osmi jádry, konkrétně dvěma Cortex-X1 (2,8 GHz), Cortex-A55 (1,8 GHz) a Cortex-A76 (2,25 GHz). O grafický výkon se pak stará čip Mali-G78 MP20. Kromě toho v telefonu tiká také bezpečnostní čip Titan M2, který chrání uživatelská data. Co se týče hrubého výkonu, asi vás Tensor nijak extra nenadchne.

V benchmarku Geekbench 5 si odnesl skóre 1041 bodů na jedno jádro, v multijádrovém testu pak dosáhl na 2707 bodů. Oproti Pixelu 5 je nárůst zcela zřejmý (599 bodů na jedno jádro, 1625 bodů ve vícejádrovém testu), ovšem na špičkové telefony s čipsetem Qualcomm Snapdragon 888 (Plus) nový mobil od Googlu lehce ztrácí. Naopak však předčil většinu svých konkurentů v grafickém výkonu.

Papírové parametry ale nejsou všechno. Díky novému čipsetu (resp. strojovému učení) je Google schopen přinášet funkce fotoaparátu jako například Motion Mode, Face Unblur či mnohem lepší video výstup a další vychytávky jako automatické rozpoznávání textu. Google zkrátka udělal co mohl a výsledkem je skvělá harmonie mezi hardwarem a softwarem. Telefon je extrémně rychlý, animace plynulé a pokud byste měli chuť zahrát si nějakou tu hru, bude i zde Tensor skvělým pomocníkem.

Náročné hry jako Genshin Impact, Call of Duty Mobile nebo Fortnite zvládá telefon na nejvyšší možné detaily naprosto bez problémů a s vysokými fps. A světe div se, nijak zvlášť se u toho nepřehřívá. Co se týče konektivity, samozřejmostí je 5G, Wi-Fi 6E nebo Bluetooth 5.2. Bohužel VoLTE nemáme v nastavení na výběr (O2 operátor) a ani 5G u nás stejně jako u Pixelu 5 nefunguje. Naopak ale funguje eSIM i Dual SIM, s tím jsme neměli žádný problém.



Android 12 je plný nových vychytávek

Google Pixel 6 je vůbec prvním telefonem se systémem Android 12. Jelikož se nese v novém designovém jazyce Material You, jde o jednu z největších (a nejviditelnějších) změn za posledních několik let. Funkce Dynamic Color přizpůsobí barvy vašeho systému jako ikony, notifikační lištu ale třeba i klávesnici vámi nastavené tapetě. Osobně se nám tento prvek moc líbí, ačkoliv ho nepovažujeme za příliš důležitý. Tohle není věc, kvůli které byste si měli nový Pixel koupit.

Zarazilo nás ale několik věcí, které dělá Android 12 jinak. Třeba pro vypnutí/zapnutí Wi-Fi nyní musíte udělat jedno kliknutí navíc. Ne že by vás to zabilo, ale zrovna tohle je pro nás nepochopitelné. A takových prvků naleznete v novém operačním systému více.

Pro anglicky mluvící jedince se podstatné změny odehráli v Google Asistentovi, který je nyní mnohem chytřejší a zvládá komplexnější úkoly, s čímž se pojí i funkce jako Živý překlad, která ovšem rovněž nefunguje v češtině. Stejně tak Diktafon a jeho funkce Živý přepis, díky kterému můžete do telefonu diktovat poznámky a ony se vám budou v reálném čase přepisovat do textu a to i včetně interpunkce. Funguje to výborně, avšak pouze v angličtině.

Tohle všechno jsou přitom skvělé vychytávky, které bychom používali denně, kdyby podporovali češtinu. Škoda, třeba se dočkáme v některé z dalších aktualizací, ačkoliv je to za nás velmi nepravděpodobné. Samozřejmě můžeme počítat s předinstalovanými Google aplikacemi, žádný balast v podobě zbytečných čističů nebo editorů zde nehledejte.

Po vzoru iOS naleznete nově i v Androidu oznámení o tom, které aplikace momentálně používají mikrofon, fotoaparát nebo polohu a to v podobě malé tečky v pravém horním rohu. Mikrofon nebo fotoaparát můžete navíc manuálně vypnout. Díky tomu, že Google přešel na čipset Tensor nyní dostaneme bezpečnostní aktualizace po dobu pěti let, ačkoliv softwarové aktualizace budou pouze tři. Pixel 6 tedy dostane i Android 15, což je určitě skvělá zpráva pro všechny potenciální zákazníky.



Google Pixel 6 výdrž baterie

Google Pixel 6 disponuje baterií o kapacitě 4 612 mAh, což je ještě větší hodnota než u Pixelu 5, který disponuje 4 080mAh baterií. Na výsledek jsme byli sami hodně zvědaví, jelikož zde máme ještě větší kapacitu a čipset Tensor. Ano, ten který je ušitý na míru novým Pixelům a tak by měla být výdrž naprosto špičková.

Když jsme telefon poprvé nastavovali, nabili jsme jej na 100 % přibližně ve 14:00 a druhý den jsme měli v podobný čas ještě asi 28 % kapacity, přičemž jsme do něj instalovali hromadu aplikací, zkoušeli fotit, natáčet video a neustále brouzdali na sociálních sítích. Z toho lze odvodit, že je výdrž baterie poměrně dobrá, ačkoliv bychom ji osobně čekali ještě lepší.

Když telefon budete používat opravdu intenzivně, budete mít zapnutý 90Hz režim a jas na maximum, večer bude muset na nabíječku. V případě normálního využití počítejte se dnem a půl. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nezahrnovat tento aspekt v kladech a záporech, jde pouze o to, jaké máte od telefonu očekávání. Jestliže potřebujete dostatek šťávy na dalších několik hodin, můžete si zapnout Super spořič baterie, který pozastaví většinu aplikací a notifikací a zůstanou jen ty nejvíce nezbytné, které si můžete sami nastavit.

Co se týče rychlosti nabíjení, Google deklaruje 30W drátové a 21W bezdrátové nabíjení, ačkoliv realita je trochu jiná. Nabíjení nám totiž přišlo hrozně pomalé a tak jsme začali pátrat. A už víme, kde se stala chyba. Server Android Authority totiž zjistil, že se Pixel 6 ve skutečnosti takovou rychlostí nenabíjí. Nabíjení z 0 na 50 % trvá přibližně půl hodinky, což je naprosto v pořádku (ačkoliv nabíjí pouze 22W, nikoliv 30W), jenže po pokoření této hranice se začnou dít v telefonu věci.

Po pokoření 62 % se nabíjení sníží na 15 W, při 75 % na 12 W a po dosažení 85 % se rychlost sníží na neuvěřitelných 2,5 W, což pokračuje až do úplného nabití. Pokud tedy plánujete telefon často dobíjet z 0 na 100 %, zabere vám to přes dvě hodiny, což je zkrátka hodně. Nejvíce nám vadí to, že se nabíjení postupně zpomaluje a nelze to nijak vypnout.

Spěcháte na večírek, máte 65 % a rádi byste si telefon rychle dobili? Smůla, bude to trvat věčnost. Chápeme, že chce Google baterii ochránit ale ocenili bychom, kdyby toto rozhodnutí nechal na uživateli a nechlubil se ve svých reklamách 30W nabíjením, které je ve finále pouze 22W a funguje jen do 63 %.



Fotoaparáty jsou výborné

Google Pixel 6 přináší po čtyřech letech zcela nový 50Mpx hlavní snímač. Ano, pokud jste to nevěděli, od představení Pixelu 2 Google používal ve svých dalších telefonech totožný 12,2Mpx fotoaparát a očekávání jsme tedy měli velmi vysoká. Jedná se tedy o 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,85, optickou stabilizací a samozřejmě také laserovým autofokusem.

Oproti předešlým Pixelům jde o velký krok kupředu, snímky mají více detailů (přestože fotí 12,5Mpx snímky) a mají typicky Pixelovské barvy. Žádná přehnaná saturace, ale barevná věrnost. Ostatní fotoaparáty vám možná udělají fotky hezčí, Pixel 6 je zachytí co nejvěrněji.

50Mpx hlavní fotoaparát, světelnost f/1,85, OIS, laserový autofocus

12Mpx ultraširoký fotoaparát, světelnost f/2,2, úhel 114 stupňů

Dual-LED blesk, Pixel Shift, Auto-HDR

4K video při 30/60 fps, 1080p video až při 240 fps

Skvěle funguje také portrétní režim, který je však čistě softwarový. Podrobně jsme se podívali na zoubek fotoaparátu v našem fototestu, takže na něj určitě mrkněte. Dalším snímačem je 8Mpx ultraširoký snímač se světelností f/2,2 a úhlem 114 stupňů. Tato kamera je rovněž výborná a překvapilo nás, jak dobře dokázal Google sladit nastavení všech fotoaparátů tak, aby měli co nejpodobnější barvy, což bývá u některých výrobců občas problém.

Google se na své konkurenci chlubil také Super Res Zoomem, který je logicky také dopočítáván softwarem. Jde v podstatě o klasický digitální 7x zoom. Díky čipsetu Tensor bylo vylepšeno také video, které je možné natáčet ve 4K rozlišení a 60 fps. Dle našeho názoru je Pixel 6 vůbec nejlépe natáčejícím Android telefonem.

Noční fotografie Google Pixel 6

Jak natáčí Google Pixel 6 (4K 30 snímků)





Cena a dostupnost

Google Pixel 6 je dostupný v barevných variantách Sorta Seafoam, Kinda Coral a Stormy Black za cenu 649 EUR (asi 16 500 Kč) v případě 128GB varianty. Objednat jej můžete přímo na Google Store v Německu, na což jsme vám před nějakým časem připravili návod.

Resumé

Google Pixel 6 je přesně takový, jaký jsme jej očekávali. Jde o mimořádný telefon se spoustou exkluzivních funkcí. Symfonie mezi softwarem a hardwarem je z telefonu zkrátka cítit. V kombinaci s novým systémem Android 12 jde tak trochu o nový zážitek na poli (pro někoho) nudných a stejných Android telefonů, takže pokud hledáte něco nového, budete z něj přímo nadšení.

Stejně tak je to s fotoaparátem, který nejenže dělá velmi dobré snímky, ale také skvěle natáčí a s vychytávkami jako kouzelná guma je radost si hrát. Ti, kteří Pixel někdy používali mohou být zklamaní z jeho velikosti, ale to je tak všechno, co by vám mělo bránit v jeho koupi. Pokud byste se stále nemohli rozhodnout, mrkněte na 5 důvodů, proč (ne) koupit Google Pixel 6.

Klady + kvalitní 90Hz OLED panel

+ sladění mezi hardwarem a softwarem

+ výborný hlavní fotoaparát

+ grafický výkon čipu Tensor

+ softwarová podpora

+ příjemná haptická odezva

+ IP68 certifikace

+ přijatelná cena

Zápory – pro někoho větší rozměry

– pomalé nabíjení

– chybí teleobjektiv

– pomalejší čtečka otisků prstů

