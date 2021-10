Google před malou chvílí na své konferenci Pixel Fall Launch oficiálně představil dvojici nových telefonů – Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro. Chlubí se lepším výkonem díky novému vlastnímu čipsetu Tensor, zcela novými fotoaparáty v čele s 50Mpx hlavní snímačem a také samozřejmě Androidem 12, který je zabalený v kabátku Material You a může se pochlubit funkcemi jako třeba Dynamic Color.

Jak a kde objednat Pixel 6 a Pixel 6 Pro?

V Česku jsme ale zvyklí na to, že shánění Pixelů není otázka několika kliknutí. Tedy alespoň v případě, že si jej chcete pořídit skrz oficiální distribuci. To ale není v naší zemi možné a tak máte v podstatě dvě možnosti – buď si telefon koupit na některém z českých e-shopů s patřičnou přirážkou, nebo ušetřit a objednat si jej z Německa přes Google Store. Tak to děláme v redakci i my a minulý rok jsme vám napsali podrobný návod, jak ušetřit při nákupu nových Pixelů a mít je jako první. Můžete jej pochopitelně využít i u letošních modelů. Bohužel jsou ale v tuto chvíli všechny barevné varianty vyprodané.

Jaké jsou ceny řady Google Pixel 6?

Google Pixel 6 – 649 EUR (16 500 Kč)

Google Pixel 6 Pro – 899 EUR (23 000 Kč)

Google Pixel 6 specifikace:

6,4″ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz

50Mpx hlavní snímač + 12Mpx ultraširoký fotoaparát

4 600mAh baterie s podporou 30W nabíjení a 21W bezdrátovým nabíjením

čipset Google Tensor

8 GB RAM

128/256GB úložiště

systém Android 12

cena 649 EUR (16 500 Kč)

Google Pixel 6 Pro specifikace:

6,71″ AMOLED displej s rozlišením QHD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz

50Mpx hlavní snímač + 12Mpx ultraširoký fotoaparát + 48Mpx teleobjektiv

5 000mAh baterie s podporou 30W nabíjení a 23W bezdrátovým nabíjením

čipset Google Tensor

12 GB RAM

128/256/512GB úložiště

systém Android 12

cena 899 EUR (asi 23 000 Kč)

Nejenže je v tuto chvíli problém se skladovými zásobami, ale servery Googleu nezvládají ani obecný nápor zájemců ve fázi přidávání do košíku a objednávání. Proces často “padá” i v úplně posledním kroku, což je dost frustrující. Přejeme pevné nervy.

