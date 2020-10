Jak ušetřit při nákupu nových Pixelů a mít je jako první?

Google tento týden představil nejen nový Pixel 5 ale celou řadu skvělých produktů. V mnoha zemích už běží předobjednávky. V Česku bohužel jako vždy řešíme, kdy se k nám novinky dostanou a za kolik si je budeme moct koupit. Jaké jsou evropské ceny všech novinek a vyplatí se obejít české prodejce?

Jistě už tuto situaci dobře znáte. Google každý rok představí atraktivní nový hardware a v Česku začíná čekání za jak dlouho se objeví v našich eshopech. Prodejci v Česku si navíc často k ceně přidají tučnou odměnu za dovoz aktuální novinky. Google hardware je u nás dražší i proto, že české eshopy většinou dovážejí zboží z Velké Británie. Ceny v UK na oficiálním Google Store jsou přitom většinou vyšší než ceny v eurech, které má například sousední Německo. Pokud si u nás koupíte elektroniku určenou pro UK trh, tak navíc dostanete adaptér s koncovkou do britské elektrické sítě, který v kontinentální Evropě nepoužijete.

Ceny na německém Google Store přepočítané z EUR do Kč

Pixel 5 – 16553Kč

Pixel 4a 5G – 13123Kč

Chromecast s Google TV – 1836

Nest audio – 2646Kč

Ceny na britském Google Store přepočítané z GBP do Kč

Pixel 5 – 17866Kč

Pixel 4a 5G – 14883Kč

Chromecast s Google TV – 1790Kč

Nest audio – 2684Kč

Jak můžeme vidět rozdíl je zejména v ceně telefonů. Česká cena se bude odvíjet pravděpodobně od ceny v UK. Když připočteme obvyklé marže našich eshopů, tak Pixel 5 přijde na český trh nejspíše za cenu okolo 20 000Kč a Pixel 4a 5G 17 000 – 18 000Kč. Vzhledem k tomu, že se u nás nedá zatím koupit ani Pixel 4a, tak případné zájemce čeká minimálně několik měsíců čekání.

Jak nakoupit za lepší cenu z Google Store?

Při nákupu hardwaru od Google tak musíte dlouho čekat, zaplatit více, a nakonec dostanete horší produkt (nekompatibilní ele. adapter). Google Store už ale několik let umožňuje zaplatit českou kreditní kartou. Jediným problémem tedy zůstává nemožnost doručení na adresu v ČR. Naštěstí existují firmy, které se přeposíláním balíků z Německa zabývají. Jednoduchým dotazem do Google jich najdete hned několik. Řádově se cena za dopravu nového telefonu z Německa může vejít do 200Kč. Služby jako například balicky.eu nebo mailboxde.cz vám poskytnou virtuální adresu v Německu, na kterou si necháte zaslat svoje zboží. Za poplatek vám ho pak zašlou do ČR. Většina těchto firem poskytuje i možnost zaslat zboží tímto způsobem zpět při vrácení nebo reklamaci. Konkrétní nabídku služeb a cen každého dopravce ale doporučujeme nejprve dobře pročíst. Další výhodou nákupu na Google Store jsou také časté nabídky cenově výhodných balíčků s několika produkty.

Nákup přes Amazon ještě výhodnější?

Další alternativní možností je využít služeb Amazon.de, který vám na rozdíl od Google Store do Česka věci bez problému pošle. V případě potřeby zboží vrátit nebo reklamovat je vše také naprosto bez problému. Stačí zanést balíček na jeden z DHL pointů, které najdete ve všech větších městech. Na Amazonu lze také často narazit na lepší cenu, než má samotný Google Store.

