Google Chromecast s Google TV recenze: levné zařízení, které musíte mít

Google po roce představil nástupce svého Chromecastu a jasně nám ukázal, jakým směrem se bude toto zařízení do budoucna ubírat. Do doby, než se nám oficiálně představil Google Chromecast s Google TV jsme toto zařízení brali pouze jako možnost streamovat obsah z počítače, tabletu, telefonu či jiného zařízení právě do televize, monitoru či jiného zobrazovadla. Nic víc, co by stálo za zmínku Chromecast v podstatě neuměl. Jenže nyní přichází s operačním systémem a dálkovým ovladačem. Stává se z něj tak plnohodnotné zařízení, ke kterému teoreticky nepotřebujeme nic jiného a zvládneme si obsah přehrávat přímo v něm. Google navíc nasadil příjemnou cenu a tak se stal nový Chromecast velice žhavým zbožím. V dnešní recenzi si tedy odpovíme na to, zda a případně komu se zařízení vyplatí.

Obsah recenze Google Chromecast s Google TV

Obsah balení Google Chromecast s Google TV

Spolu s Pixelem 5, Nest Audio a dalším zbožím, které jsme si objednali do redakce Svět Androida nám dorazil také Google Chromecast s Google TV. Ten je zabalen v poměrně malé papírové krabičce, ve které nechybí vůbec nic. Nalezneme zde samotný Chromecast, dálkový ovladač a USB-C kabel s adaptérem, který je samozřejmě k chodu zařízení potřeba. Chromecast nemá žádnou baterii, takže vyžaduje neustálé připojení k síti. HDMI kabel zde nehledejte, čouhá totiž přímo ze zařízení. Nachází se zde také brožurky (v našem případě v němčině), které vám poradí, jak zařízení poprvé nastavit. Pokud budete důkladní, naleznete úplně vespod také dvě tužkové baterie do dálkového ovladače.

Google Chromecast s Google TV

Chromecast Remote ovladač

USB-C kabel, adaptér

brožurky

tužkové baterie

Kvalita zpracování a design

Jestliže jste někdy viděli původní verze Chromecastu, bude pro vás nový design trochu překvapení. Nejedná se totiž o tradiční kruhovitý tvar, nýbrž spíše o oválný. Jinak je ale Google Chromecast s Google TV velice podobný svým předchůdcům a opět sází na jednoduchost. Zařízení jednoduše připojíte pomocí krátkého HDMI kabelu ve verzi 2.1 a napájení do něj dostanete buď pomocí přiloženého adaptéru, nebo skrz USB konektor na televizi. Nutno podotknout, že většina televizí Chromecast neutáhne, protože mají slabé USB konektory.

tělo i dálkové ovládání z plastu

USB konektor pro připojení do sítě

resetovací tlačítko na zadní straně

HDMI kabel 2.1

Co se týče kvality zpracování, tělo je stejně jako předchozí verze plastové, což nám ale nijak nevadí, zejména při pohledu na cenu. Jinak je ale úroveň poměrně dobrá, nikde nic nevrže a také nás překvapilo, jak moc je na to, co všechno umí lehký.



Dálkový ovladač

Na co jsme si ale chvilku museli zvykat je dálkový ovladač. Ten je také i po vložení baterií velmi lehký a působí na nás poněkud křehce. Naleznete na něm celkem osm tlačítek pro ovládání, přičemž nechybí tlačítka jako je YouTube, Netflix či Google Asistent. Nejednou se nám za dobu používání stal tzv. miss-click, kdy jsme potvrdili něco, co jsme vůbec nechtěli.

Nevíme, zda se jedná o chybu na naší straně a máme prostě jen levé ruce, nebo zda je ovladač opravdu tak křehký. Nicméně se na to dá zvyknout a za pár dní budete s ovladačem kamarádit. Potěšila nás také možnost ovládat hlasitost televizoru přímo na ovladači, takže potřeba používat ovladač přímo od televize v podstatě opadla. Co se týče remapování tlačítek Netflix či YouTube, Google slibuje, že tuto možnost přidá s další aktualizací. Zatím to ale nejde.



Jak Google Chromecast s Google TV funguje?

Pojďme si říct, co nový Google Chromecast s Google TV umí a jak vůbec funguje. Jestliže jej chcete používat, musíte mít bezpodmínečně Google účet, do kterého se přihlásíte již při prvním spuštění zařízení. Samotný Chromecast, neboli streamování obsahu funguje jak na Androidu, tak i na iOS. Poté, co zařízení poprvé nastavíte budete mít okamžitý přístup k aplikacím jako je YouTube, Obchod Play, Google Fotky či Google Asistent. Ten funguje po většinu času spolehlivě, avšak občas nepodá relevantní výsledky, zejména třeba při vyhledávání filmů či seriálů. Potěší rozhodně také aplikace Google Home pro ovládání chytré domácnosti.



Introducing Chromecast with Google TV

Uživatelské prostředí Google TV

Pokud máte zkušenost s Android TV, budete se zde cítit jako doma. Uživatelské prostředí je totiž velice podobné a nabízí vše, na co si vzpomenete. Hlavní stránka vám bude každodenně zobrazovat relevantní obsah z vámi používaných služeb, ale třeba i aktuálně populárního obsahu na Netflixu či YouTube. Skvělou funkcí je pak možnost přidat si video do seznamu sledování. Několikrát se nám stalo, že nám na domovské stránce vyskočilo video, které jsme chtěli vidět, ale neměli jsme na něj zrovna čas. V seznamu sledování si tedy můžete střádat videa, které chcete vidět a podívat se na ně až v momentě, kdy budete mít dostatek času. Jinak je prostředí přehledné a samozřejmě kompletně v češtině. Lokalizace přímo v aplikacích logicky závisí na vývojářích, ale obecně se dá říct, že je většina populárních aplikacích česky.



Podporované aplikace

Co se týče aplikací, naleznete zde v podstatě vše, co potřebujete. Netflix, HBO Go, Telly, Disney Plus, Prime Video, sledovani.tv, Plex, Kodi, Kuki, Horzion Go, Voyo a mnoho dalších. Pokud se v Obchodu Play nenachází aplikace, kterou hledáte, můžete si video streamovat z počítače či telefonu. Trochu nás mrzí absence aplikace O2 TV, což však není chybou Googlu. Operátor totiž aplikaci neustále oddaluje a slibuje jí snad dva roky. Naštěstí ji lze doinstalovat pomocí USB. O tom ale více až později. Pro mě, jakožto částečného jablíčkáře je trochu problém, že zde není Apple TV, což se ale snad brzy změní.



Instalace O2 TV na Google Chromecast s Google TV

Díky vám, speciálně uživateli Cejvk jsme se dozvěděli, že lze do zařízení dostat také aplikaci O2 TV a to i přesto, že žádná oficiální neexistuje. Je to poměrně prosté a vše je vysvětleno na videu pod tímto odstavcem. V podstatě stačí stáhnout z internetu apk. soubor O2 TV 1.2.4, následně soubor zkopírovat na flash disk či externí HDD, stáhnout si nějaký File Manager z Obchodu Play a následně aplikaci nainstalovat. Pozor, v nastavení musíte povolit režim pro vývojáře a následně povolit instalaci z neznámých zdrojů.

CZ O2 TV Android TV návod

Výkon Google Chromecast s Google TV

Přesto, že je Google Chromecast s Google TV opravdu velice malý odpovídá jeho výkon klidně trojnásobnému tělu. Google na své konferenci nesdělil žádné podrobnější detaily o použitém čipsetu či kapacitě RAM a ani my jsme to záměrně nezjišťovali. Chtěli jsme se prostě nechat překvapit. A výsledek? Jsme nadšení. Před zapojením Chromecastu jsme jako naše Android TV zařízení používali Nvidia Shield TV 2017, což je za nás jeden z nejlepších Android TV boxů vůbec, přičemž jej nový Chromecast dokázal zcela nahradit a mnohdy byl i lepší.

čipset Amlogic S905D3

2 GB operační paměti RAM

4 GB úložiště pro aplikace a hry

Zařízení je svižné, z režimu spánku se probudí během vteřiny a zatím jsme se nesetkali s žádným zásadním bugem či zásekem. Jediné, co by se dalo vytknout je fakt, že při spouštění se poměrně dlouho načítá (přibližně 30 vteřin). Vzhledem k tomu, že jej však budete probouzet převážně z režimu spánku lze tento neduh přehlédnout. Co se týče samotného výkonu, je Chromecast schopen streamovat obsah buď v rozlišení Full HD nebo 4K s podporou HDR10 + a Dolby Vision, což nám v kombinaci s Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos nebo DTS dává jedinečný filmový zážitek. Pokud si zařízení připojíte do 4K televize a máte navíc nějaké kvalitní ozvučení v podobě soundbaru nebo domácího kina, budete nadšení a v obýváku si s přehledem nahradíte kina, která jsou v dnešní době zavřená.



Hraní her na Google Chromecast s Google TV

Pokud jde o hraní, Google Stadia zatím překvapivě na Google Chromecast s Google TV nefunguje. Ostatní služby však ano, a dokonce si můžete některé hry zahrát přímo v zařízení. Co třeba takový Dead Trigger 2 nebo Shadowgun Legends? Potěší rovněž podpora Nvidia GeForce NOW, což byla vlastně klíčová aplikace pro Shield a nyní ji máme i zde. Pokud máte tedy rádi gaučové hraní a máte dostatečně rychlý internet, můžete si zahrát kteroukoliv hru a to bez nutnosti vlastnit herní konzoli. Paráda.

Nvidia GeForce Now Review

USB-C HUB jej posouvá na další level

Pokud vám nestačí rychlost Wi-Fi a chcete Ethernet, můžete si koupit originální Ethernet Adapter for Google Chromecast with Google TV, který stojí na oficiálním německém e-shopu 20 EUR, což je tedy přibližně 550 korun. To se nám zdá za adaptér, který má navíc pouze Ethernet vstup poměrně dost. Rozhodli jsme se tedy, že koupíme něco trochu kvalitnějšího – VERBATIM USB-C Multiport HUB. S ním nám fungoval jak Ethernet, tak i ostatní konektory, které mohou být časem užitečné. Mluvíme o třech dalších USB-A a jednom slotu na paměťovou kartu.

Jestliže si tedy budete chtít časem pustit film z flash disku nebo třeba prohlédnout fotky z fotoaparátu, může se takový HUB hodit. Jste-li ale naopak zastánaci minimalismu a víte, že nic z toho nikdy nevyužijete, postačí vám i již zmíněný Ethernet Adapter for Google Chromecast with Google TV. Musíme také uznat, že i kabeláž půjde lépe schovat.

Kdy zvážit koupi Google Chromecast s Google TV?

Jestliže vám předešlá slova nepomohla v rozhodování, zda si nový Chromecast koupit, máme pro vás jednoduché rady. Jestliže nemáte chytrou televizi, je tato otázka zbytečná a odpověď zní jednoznačně – ANO. Přehrávání obsahu ať už z telefonu či počítače je velice pohodlné a pokud nemáte doma velký monitor, je lepší se na Champions League, Netflix nebo jiné pořady mrknout na velké televizi. Sami máme několik let starou Samsung televizi a díky Chromecastu a podobným zařízením můžeme nákup té nové odložit. Obraz má totiž stále dobrý a prostě nám stačí.

Nákup Chromecastu bychom ale doporučili i těm, kteří chytrou televizi mají. Záleží jakou. Jestliže máte 5 let starou chytrou televizi, dokážeme si představit, jak “rychlá” musí být. Smutné totiž je, že mnohdy i televize za 50 000 korun má mnohdy horší procesor, než právě Android TV zařízení. Pokud tedy jednoduše nejste spokojeni s rychlostí vaší televize, bude pro vás Chromecast vysvobozením.



Problémy a řešení Chromecast s Google TV

Tak jako každé zařízení má i Chromecast s Google TV své problémy, jako například nefungující HDR. Někteří uživatelé si stěžují, že i přesto, že na televizi jako takové HDR funguje, na Chromecastu se jim funkci nedaří zprovoznit. Americký gigant se stihl již k problému vyjádřit a pracuje na aktualizaci. Dalším uživatelům po pár dnech přestal fungovat dálkový ovladač, což má naštěstí poměrně jednoduché řešení. Přes aplikaci Google Home stačí jít do Nastavení systému, vybrat nastavení ovladače a zvolit možnost “zapomenout”. Poté ovladač znovu spárujete a měl by opět fungovat.

Oříškem je také fakt, že ne všem se zobrazuje karta “pokračovat ve sledování”, což má prý ale také vyřešit až update. Nás osobně nejvíce trápí fakt, že na Chromecastu s Google TV prozatím nelze přepínat mezi Google účty, což nám na Shieldu funguje bez problémů. Google i zde přislíbil, že možnost přidá s další aktualizací.



Cena a dostupnost závěrem

Po dokončení této recenze se sami divíme, proč Googlu tak dlouho trvalo, než přišlo s podobným zařízením. Google Chromecast s Google TV je totiž v jistém ohledu revolucí. Jedná se o velmi kompaktní a výkonné zařízení, které je nutností pro každého, kdo má rád konzumaci obsahu na televizi. Oproti starším verzím Chromecastu má jednu klíčovou výhodu a to samostatnost. Díky přiloženému dálkovému ovladači se z původně jednoduchého zařízení stává komplexní věc, díky které můžeme sledovat televizi, vyhledávat videa na YouTube, používat Google Asistenta, hrát hry přes GeForce NOW a spoustu jiných věcí, na které si vzpomenete. Když k tomu připočteme i skvělou cenu, jedná se o zařízení, které prostě chcete a musíte mít doma. A pokud by vám náhodou nesedlo, dáte ho pod stromeček někomu, komu udělá jistě radost. Chromecast s Google TV lze koupit buď s přirážkou na českých e-shopech, nebo jej lze objednat přímo z Google Store za 68 EUR, tedy asi 1 800 korun.

Klady + přehledné uživatelské prostředí

+ skvělý výkon

+ 4K HDR10+, Dolby Atmos a Dolby Vision

+ odladěnost systému

+ kompaktnost

+ skvělá cena

Zápory – lacině působící dálkový ovladač

– pomalejší spouštění

– v době testování nelze remapovat tlačítka

Co říkáte na nový Chromecast vy?