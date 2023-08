Migraci společnosti O2 na novou verzi aplikace O2 TV 2.0 bych označil za jeden z největších failů v historii českých operátorů. Firma slibuje “zcela nový zážitek”, což je poměrně trefné, vzhledem k tomu, že přímo nezmínila, zda půjde o zážitek pozitivní, či negativní.

O2 TV 2.0 je nyní ve špatném stavu

Od začátku mám s aplikací nespočetně problémů a nejsem sám. Dokazuje to třeba i nízké hodnocení na Google Play, kde má O2 TV 2.0 hodnocení 1,5 hvězdičky z 5 možných (na konkurenčním iOS 1,2 hvězdičky). Uživatelé si stěžují snad na všechno. Od příšerné optimalizace přes odebrání užitečných funkcí až po mizernou podporu. Co je tím myšleno?

Na oficiálních stránkách O2 se píše: “Aplikace O2 TV je podporovaná na vybraných televizorech s operačním systémem Android TV od verze 9.0 nebo Google TV, kterým začaly být vybavovány některé televizory od roku 2021. Aktuálně je O2 TV aplikace dostupná pouze u značek Sharp, TCL, JVC, SONY, KIVI, Panasonic a Philips,“ a já se ptám – proč? Proč zkrátka nejsou podporovaní všichni výrobci se systémy Android/Google TV?

Od O2 Guru jsem v Messengeru dostal absurdní odpověď, že: “Jednotliví výrobci si mohou operační systém podle svých potřeb přizpůsobit, z tohoto důvodu oficiální podporujeme zařízení uvedená na našem webu,” což zní při nejmenším zvláštně. Existuje snad oficiálnější zařízení než Google Chromecast s Google TV, který operátor při přechodu na O2 TV 2.0 přestal podporovat? Navíc třeba na Xiaomi TV Q2, která rovněž není mezi podporovanými zařízeními jde nainstalovat bez potíží přímo z Google Play.

Zlepší se v budoucnu podpora? Nikdo to negarantuje..

Nejeden ze zákazníků si na Google Play stěžuje na fakt, že Chromecast s Google TV není novou aplikací O2 TV 2.0 podporován. Odpověď: “Dobrý den, podpora Chromecastu není v budoucnu vyloučena, ale zatím o tom nemáme žádné další informace,” je opět zcela nedostatečná. Kdy dojde ke zpřístupnění aplikace pro Chromecast s Google TV? Proč byla odebrána možnost sdílet obraz přes Chromecast (funkci) z mobilu/PC do TV? Proč O2 vůbec vypustilo aplikaci, která má mizernou podporu a často nefunguje?

Když jsem O2 Guru napsal delší zprávu, v níž jsem zmínil, že celá situace na mě působí jako snaha o donucení zákazníků ke koupi O2 TV Boxu, odpověděl: “Je mi líto, že to takto na Vás působí, ale O2 TV zle (asi myšleno “lze”) sledovat třeba i na PC přes web nebo na tabletu či chytrém telefonu, pokud nemá zákazník podporovanou smart TV nebo si nechce kupovat náš set-top box.”

Skvělé doporučení. Takže pokud nechci sledovat TV na počítači nebo mobilu, vyhodím 4 140 korun za box, nebo si můžu koupit novou televizi. Takovou odpověď bych od největšího českého operátora nečekal. Co když si tedy jakožto méně zkušený uživatel koupím nový televizor a měsíc na to se přidá podpora pro Chromecast, nebo jiná, v danou chvíli nepodporovaná zařízení? Pak jsem docela zbytečně vyhodil peníze.

Nicméně, není vše ztraceno. Pokud jste ve stejné situaci jako já a O2 TV byste nejradši zrušili, ale jste vázáni na fakt, že opět vyhrála práva na vysílání nejvyšší české fotbalové soutěže, a takový skvost si nemůžete nechat každý víkend ujít, existuje řešení.

Jak nainstalovat O2 TV 2.0 na Google TV/Android TV?

Aplikaci O2 TV 2.0 můžete samozřejmě nainstalovat na jakékoliv Android/Google TV zařízení ručně, jakožto apk. soubor. Na internetu se jich válí poměrně dost, doporučím verzi 2.24.0 z APKPure. Možností instalace je hned několik:

Soubor lze stáhnout přímo v Google TV/Android TV zařízení přes prohlížeč (ten je potřeba nainstalovat)

Můžete nahrát apk. soubor na flash disk, následně ho vložit do zařízení a nainstalovat

Soubor můžete stáhnout na vašem telefonu a následně ho do Google TV/Android TV zařízení poslat skrz aplikaci Send files to TV

Za mě bych doporučil třetí způsob. Je nejjednodušší a nejrychlejší, flash disk do Chromecastu (nemáte-li redukci) stejně nestrčíte. Stačí tedy nainstalovat na telefon i TV zařízení aplikaci Send files to TV, stáhnout O2 TV 2.0 z APKPure a následně ho poslat do Chromecastu, či jakéhokoliv jiného zařízení. V něm bude ještě před samotnou instalací (tu můžete provést přes jakýkoliv správce souborů, například FX File Explorer) třeba povolit vývojářský režim, abyste mohli povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů. To uděláte tak, že půjdete do Nastavení > Systém > O zařízení a zde 7x za sebou klepnete na možnost “Sestavení operačního systému Android TV”.

Nejlepší verzi O2 TV nemá na svědomí O2

Pokud ale chcete mít klid a nebaví vás řešení problémů jako je pomalé načítání, sekání obrazu, nebo třeba nepochopitelné odebrání vlastních seznamů kanálů, zkuste doplněk do aplikace KODI, který je dostupný v repozitáři doplňků XBMC-Kodi CZ/SK. Vyhnete se instalaci apk. souboru z neověřeného zdroje, navíc vám vše bude fungovat jako po másle. Alespoň taková je moje týdenní zkušenost. Doplněk má na svědomí uživatel s přezdívkou waladir, navíc jej pravidelně aktualizuje a opravuje známé chyby/přidává nové funkce. Nutno však podotknout, že vám bude fungovat pouze v případě, že vás operátor migroval do O2 TV 2.0, v opačném případě budete muset použít starší doplněk Sledování O2TV.

Jak nainstalovat O2 TV do Kodi přes doplněk?

Stáhněte si aplikaci Kodi (funguje na Android, Windows, macOS, Raspberry Pi a Linux) Běžte do Nastavení > Správce souborů > Přidat zdroj Do horního pole zadejte “https://repo.xbmc-kodi.cz” Název můžete zvolit libovolný, třeba “XBMC” Potvrďte tlačítkem “OK” V Kodi běžte do kategorie “Doplňky” > “Instalovat ze souboru zip” > “XMBC” Zde nainstalujte repozitář doplňků XBMC-Kodi CZ/SK (zip. soubor) Znovu běžte do “Doplňky” > XBMC-Kodi CZ/SK repozitář > Doplňky videí > nainstalujte O2TV V nastavení doplňku je potřeba zadat login (e-mail) a heslo Hotovo

Waladir si zaslouží v každém případě velký obdiv za to, že zvládl naprogramovat funkčnější řešení (ačkoliv chápu, že naprogramovat doplněk do Kodi je podstatně jednodušší), než miliardová společnost za několik měsíců (!) testování.

Jaké máte zatím zkušenosti s O2 TV 2.0?

Zdroj: repo.xbmc-kodi.cz, xbmc-kodi.cz, O2 Guru