Nvidia GeForce Now, služba pro streamování her z cloudu byla v beta verzi snad celou věčnost. To však včera skončilo, služba je konečně k dispozici široké veřejnosti a můžete se tak zaregistrovat na oficiálním webu. Společnost Nvidia byla navíc jednou z prvních, kdo si začal hrát s myšlenkou cloudového hraní a v průběhu pětiletého testování se jí podařilo vyladit takřka k dokonalosti.

Přístup do GeForce Now byl během beta testování zdarma, ovšem nebylo jisté, zda se na seznam dostanete (já to štěstí neměl). Od včerejšího dne je vše jinak. Služba je sice dostupná zdarma, ovšem jste omezeni pouze na jednu hodinu hraní, pro neomezené hraní budete muset zaplatit 139 korun měsíčně, přičemž získáte i bonusy, jako možnost zapnutí RTX. Při každém připojení dostanete “svůj” virtuální počítač, na který si stáhnete požadované hry. Pokud máte na Steamu, Originu, Battle.netu či dalších platformách koupené hry, nemusíte si je kupovat znovu. Stačí se přihlásit pod svým účtem a vzhledem k tomu, že mají servery extrémně rychlé připojení máte i větší hru staženou za pár minut. V případě menších her je to otázka několika desítek sekund.

Obě předplatné vám umožní hrát s rozlišením 1080p při 60 snímcích za sekundu, přičemž samotná společnost doporučuje toto nastavení většině uživatelů. Zároveň dodává, že cena 4,99 dolarů, tedy 139 korun je garantována po jeden rok. Je tedy možné, že příští rok zdraží. Za tuto částku však dostanete tři měsíce zdarma, takže vás 15 měsíců hraní vyjde na přibližně 1 700 korun. To, v čem se GeForce Now liší od ostatních služeb je to, že v podstatě hrajete hry, které již vlastníte. Služba vám pouze pronajímá herní PC, za které normálně zaplatíte desítky tisíc korun. Navíc můžete počítat s nejnovějšími aktualizacemi a rychlým řešením potenciálních problémů.

Pokud máte výkonné herní PC či laptop, zřejmě pro vás služba nebude dávat smysl. Pokud však pro svou práci využíváte MacBook, či Windows laptop s horším výkonem, měli byste službu vyzkoušet. Služba funguje na Windows, na macOS, Chrome OS i Androidu a některých chytrých televizorech. GeForce Now začínáme dnešním dnem testovat a tak se můžete brzy těšit na plnou recenzi.

