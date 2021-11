5 důvodů, proč si (ne)koupit Google Pixel 6

Google Pixel 6 (Pro) je jistě jedním z nejočekávanějších telefonů letošního roku. V zahraničí už začínají vycházet recenze, přičemž na tu naší se můžete těšit v příštím týdnu. V tomto článku si ovšem ukážeme 5 důvodů, proč si koupit Google Pixel 6 a z druhé strany také 5 důvodů, proč byste si jeho koupi měli možná rozmyslet.

5 důvodů, proč si koupit Google Pixel 6

1. Skvělý hlavní fotoaparát

Minulý týden jsme vzali Google Pixel 6 do kapsy a udělali pro vás nějaké ty fotky. Nový telefon z dílny americké společnosti se chlubí zcela novým a mnohem větším 50Mpx hlavním fotoaparátem, který v kombinaci se softwarem a umělou inteligencí občas dokáže až zázraky. Můžete od něj očekávat velké množství detailů, barevnou věrnost a také rychlé a přesné automatické ostření. Vylepšeno bylo rovněž video, které patří k tomu nejlepšímu, co Android trh nabízí.

2. Android 12 s několika vychytávkami

Google Pixel 6 je vůbec prvním telefonem s operačním systémem Android 12. Ten nabízí několik skvělých funkcí a zcela nové prostředí Material You s funkcí Dynamic Color. Musíme říct, že se nám nový systém zatím moc líbí, ačkoliv k němu máme určité výhrady, jako třeba fakt, že se v notifikačním centru spojila tlačítka Wi-Fi a mobilních dat, kvůli čemuž musíte udělat o jedno klepnutí navíc. Nejde ale o nic strašného. Samozřejmostí jsou také exkluzivní vychytávky jako kouzelná guma ve Fotkách Google.

4. Softwarová podpora

Původně se spekulovalo o tom, že telefony Google Pixel 6 mohou teoreticky dostat aktualizaci i na Android 16 (pokud dostane takové označení), což se ale bohužel nepotvrdilo. Na své konferenci sice Google hovořil o pětiletých aktualizacích, avšak měl tím na mysli bezpečnostní záplaty. Co se týče nových verzí operačního systému, ty americká firma garantuje do září roku 2024, tedy do Androidu 15. Tři roky jsou ale stále slušné, jelikož je to dle našeho názoru ideální doba pro výměnu za nový model.

5. Nový design

Dobře, tohle je čistě subjektivní záležitost ale nám se nový design líbí. Google se rozhodl opustit svou konzervativnost a představil nám telefony s poměrně kontroverzním designem. Díky tomu lze nové Pixely rozeznat na první pohled a nové jsou rovněž barevné varianty.

5 důvodů, proč si nekoupit Google Pixel 6

1. Velikost

Pokud se o nové telefony od Googlu alespoň trochu zajímáte, nemohlo vám uniknout že jsou poměrně velké. Tedy alespoň na poměry telefonů Pixel. Zejména modely Pixel 4a, Pixel 5 nebo Pixel 5a jsou na dnešní dobu opravdu malé telefony, které se příjemně drží v ruce. Pokud jste na ně tedy zvyklí, budete velikostí až zaskočení. Snad v každém hands-on videu či recenzi se opakuje, že jde o opravdu velký telefon a to byste měli vzít na vědomí. Sami jsme takové rozměry nečekali a jedno z kouzel telefonů Google Pixel je rázem fuč.

2. Chybí teleobjektiv

Pokud často fotíte teleobjektivem, musíme vás zklamat jelikož ten se v základním Pixelu 6 nenachází. Za příplatek asi 6,5 tisíce získáte v podobě Pro varianty kromě LTPO 120Hz displeje, menších rámečků a lepší selfie kamerky také právě teleobjektiv, který je dle prvních recenzí i DxOMark skvělý.

3. Průměrná výdrž baterie

Když Google poprvé odhalil, že bude mít v nových telefonech vlastní čipset, okamžitě se na různých fórech začalo spekulovat o možné skvělé výdrži baterie. Vezměte si, co Apple předvádí zejména v posledních letech se svými iPhony. Třeba iPhone 13 Pro Max prostě za den nevybijete i kdybyste se hodně snažili. Pixel 6 má ještě o necelých 300 mAh větší kapacitu, avšak výdrž není tak dobrá a dokonce nestačí ani na Samsung Galaxy S21 Ultra. Baterie vám jeden den vydrží a dokonce i v případech, kdy často fotíte, občas si zahrajete a nebo brouzdáte na sociálních sítích, takže špatná rozhodně není. Je ale pouze průměrná a čekali jsme od ní více. Na druhou stranu je Tensor solidní příslib do budoucna.

4. Pomalejší čtečka otisků prstů

Telefony Pixel 4a, 4a 5G, 5 a 5a disponují čtečkou otisků prstů na zadní straně a v recenzích na tyto telefony jsme si pochvalovali její rychlost. To ale neplatí v případě čtečky otisků v displeji v nových Pixelech. Levnější realme GT nebo dokonce OnePlus Nord 2 5G ji mají o něco rychlejší a to se bavíme o telefonech spadající do jiné cenové kategorie. Na druhou stranu jsme si na ní už zvykli a po pár dnech používání na to, že se telefon odemyká o několik milisekund pomaleji zapomenete.

5. Google Pixel 6/Pro nejsou vyloženě herní mobily

Poslední bod se týká hraní. Přestože je čipset Google Tensor zejména v grafickém výkonu opravdu silný, Pixel jako takový není vyloženě herní telefon. Pokud často rádi hrajete hry, sáhnuli bychom na vašem místě po něčem jako ASUS ROG Phone 5, Xiaomi 11T Pro nebo klidně realme GT, zejména díky vysoké obnovovací a vzorkovací frekvenci.

Co vás na nových Pixelech nejvíce láká?