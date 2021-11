Pokud pravidelně sledujete náš web, nemohlo vám uniknout, že Google představil nové telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro. První jmenovaný nám minulý týden konečně přistál do redakce, a tak ho pro vás už nějakou dobu intenzivně testujeme. Kromě zcela nového designu, 90Hz OLED displeje, vlastního čipsetu Google Tensor nebo systému Android 12 s několika skvělými vychytávkami se můžeme těšit také na zcela nový hlavní foto snímač.

Google Pixel 6 má zcela nový 50Mpx snímač

Google poprvé od roku 2017, kdy byl představen Pixel 2 přinesl nový hlavní snímač pro fotoaparát. Až doposud jsme se museli spokojit s 12Mpx snímačem, který produkuje i v dnešní době velmi dobré fotografie, avšak v některých situacích mu v případě loňského Pixelu 5 začal docházet dech. Přitom právě Pixely jsou považovány za jedny z nejlepších fotomobilů, a to především díky skvělé práci umělé inteligence. Berte prosím na vědomí, že fotky v článku slouží pouze jako ukázka a nachází se zde pouze zlomek fotografií z celého fototestu. Pokud si chcete prohlédnout všechny fotografie a videa v plné kvalitě, včetně nastavení foťáku, připravili jsme pro vás veřejnou galerii v Google Fotkách.

Specifikace fotoaparátu Google Pixel 6

50Mpx hlavní fotoaparát, světelnost f/1,85, OIS, laserový autofocus

12Mpx ultraširoký fotoaparát, světelnost f/2,2, úhel 114 stupňů

Dual-LED blesk, Pixel Shift, Auto-HDR

4K video při 30/60 fps, 1080p video až při 240 fps

Nový 50Mpx hlavní fotoaparát Pixelu 6 disponuje optickou stabilizací, světelností f/1,85 a ve finále produkuje 12,5Mpx snímky. Bohužel zatím není možné fotit v 50Mpx rozlišení a nejsme si jistí, zda to Google někdy umožní. Pojďme ale konečně na samotné snímky z hlavního snímače. Ten ultraširoký nás tolik neoslnil, což se dozvíte v plnohodnotné recenzi a teleobjektiv v klasické verzi Pixelu 6 bohužel chybí.

Fotografie nových Pixelů mají tradičně věrné podání barev, ačkoliv kontrast je o něco vyšší. Vyvážení bílé si můžete sami upravovat, ale pro účely testu jsme fotili jako většina uživatelů. Vše tedy pouze v základním nastavené na automat, řízeno pomocí umělé inteligenci. Při porovnání fotek z Pixelu 5 a Pixelu 6 je vidět, že se Google udělal s novým fotoaparátem správné rozhodnutí. Fotoaparát dokáže zachytit mnohem více detailů a fotky jsou mnohem ostřejší.

Google Pixel 6 fotografie noční režim

Samozřejmě nelze opomenout ani skvělý noční režim, který patří k absolutní špičce. Fotografie, které vidíte jsou ve skutečnosti focené ve velmi špatných světelných podmínkách (až úplné tmě), přesto v nich vidíme detaily a barvy, které okem neuvidíte ani náhodou. Potěší také fakt, že se Pixel 6 nesnaží dělat z noci den.

Petr Mišák, zakladatel Svět Androida Jako dlouholetý uživatel Google telefonů jsem z nového Pixelu 6 nadšený, ale zároveň zklamaný. Telefon je opravdu rychlý, což se tak nějak očekávalo, ale na můj vkus už dost velký, a i při focení hůře ovladatelný. Fotoaparát ale příjemně překvapil hlavně v noci. Tam, kde Pixel 5 už nasazoval režim nočního focení, si Pixel 6 vystačil s běžným režimem a je to znát.

Google Pixel 6 8.0 Displej 6,4", AMOLED, 2400 x 1080 px

6,4", AMOLED, 2400 x 1080 px Procesor Google Tensor

Google Tensor RAM 8 GB Fotoaparát 50 + 12 Mpx

50 + 12 Mpx Baterie 4614 mAh

4614 mAh Cena 16 500 Kč Zobrazit detaily

Google Pixel 6 záznam videa

Google se na své konferenci Pixel Fall Launch nechal hned několikrát slyšet, že byl kromě fotografií výrazně vylepšený také záznam videa. Na svědomí to má samozřejmě nový snímač a vlastní čipset Google Tensor. A výsledek? Ten je jednoznačně nadprůměrný. Pixel 6 točí za dobrého osvětlení skvělá videa, přičemž i optická stabilizace funguje dobře a rozhodně jde o jeden z nejlépe natáčejících Android telefonů. Čekali jsme však, že když má Google konečně vlastní čipset a nový fotoaparát, přiblíží se v této kategorii novým iPhonům. A to se bohužel nestalo. Jablíčkáři mají tedy opět rybníček sami pro sebe.

Jak natáčí Google Pixel 6 (4K 30 snímků)

O této problematice se ve svém videu zmínil také technologický YouTuber mrwhosetheboss, konkrétně v čase 17:35.

Google Pixel 6 Pro vs iPhone 13 Pro CAMERA Test.

Jak již bylo řečeno, brzy se můžete těšit na plnohodnotnou recenzi, kde se mimo to jak fotí podíváme na zoubek také ultraširokému fotoaparátu a různým exkluzivním funkcím, jako je třeba nástroj kouzelná guma. Dejte nám do komentářů dejte vědět, co si o fotoaparátu nových Pixelů myslíte.

Jak na vás působí Google Pixel 6 a jeho foťák?