To, že Google používá stejný snímač již od Pixelu 2 nepoznáte a je vidět, že se softwarem opravdu dokáže zázraky. Navíc potěší nové softwarové možnosti editace samotných fotografií, jako je například portrétové osvětlení, které dokáže simulovat reálné světlo a zesvětlí vám tak obličeje, nebo cokoliv jiného. Co se týče videa, zde dokáže nový Pixel natáčet až při 4K a 60 fps. Video samotné je poměrně dobré, má i skvělou optickou stabilizaci, ovšem právě zde se dle našeho názoru trochu projevuje zub času snímačů a na trhu jsou rozhodně lepší modely pro časté natáčení videa. Až nám to umožní počasí, určitě pro vás nafotíme více fotografií.

Noční fotografie

Cena a dostupnost Google Pixel 5

Za Google Pixel 5 5G zaplatíme v německém Google Storu asi 613 EUR, tedy asi 16 700 korun. K nám se oficiálně nedováží, ovšem některé české e-shopy jej s poměrně velkou přirážkou nabízejí. Pokud jste tedy pohodlní a ochotní ji zaplatit, můžete si telefon objednat tam. V opačném případě si můžete projít náš návod, jak ušetřit na nových Pixelech a mít je jako první.



Resumé

Google Pixel 5 je skvělým telefonem pro každého. Za celou dobu, co testujeme telefony se jedná o jeden z nejlepších čistě uživatelských zážitků a nad jeho komplexností smekáme kloboukem. Jasně, na trhu jsou telefony s lepšími objektivy, lepšími vychytávkami v systému, lepší výdrží baterie a třeba kvalitnějším zpracováním, ale důležité je, že Google Pixel 5 funguje jako celek skvěle. Má dobrou výdrž baterie, dostatek výkonu na všechno, co potřebujete, parádní 90 Hz displej a hlavně čistý Android 11, který je radost používat. Jediné, co nám trochu vrtá hlavou je cena. Ta je sice nižší, než v případě vlajkových lodí, přesto se nemůžeme ubránit pocitu, že telefon mohl stát klidně o 2 000 korun méně. Jestliže váháte, jestli jít kvůli ceně do Pixel 4a nebo 5, volbou může být také model 4a 5G, který sice určité kompromisy má, za to nabídne stejný čipset a dva fotoaparáty.

Klady + rozměry telefonu

+ skvělý OLED displej s 90 Hz frekvencí

+ nadprůměrný výkon

+ odladěnost systému

+ výborný fotoaparát

+ dlouhá výdrž baterie

Zápory – pomalejší nabíjení

– nemá teleobjektiv

– absence Neural Core

