Srovnání: Pixel 4 versus Pixel 4a, Pixel 4a 5G a Pixel 5. Jaké jsou rozdíly?

Google letos udělal ve svém značení telefonu trochu zmatek. Což o to, odlehčená řada s prvním písmenkem naší abecedy smysl dává, tam bychom problém neměli. Co ale opravdu nechápeme je fakt, že americký gigant nazval lepší verzi tohoto modelu Pixel 4a 5G. Kde tedy vzniká problém? No přece tam, že si každý logicky domyslí, že se jedná pouze o 5G variantu Pixelu 4a. Jenže tak tomu ve skutečnosti není a telefon je oproti svému levnějšímu bratříčkovi kompletně odlišný. Zmatek vzniká také u Pixelu 5 a Pixelu 4, kdy má rok starý model výkonnější procesor a třeba Soli radar, takže se jedná o papírově výkonnější model. Proto jsme pro vás připravili srovnání: Pixel 4 versus Pixel 4a, Pixel 4a 5G a Pixel 5. Jaké jsou tedy mezi telefony rozdíly?

Srovnání Pixel 4 versus Pixel 4a, Pixel 4a 5G a Pixel 5

Pojďme se tedy podívat na jednotlivé specifikace všech zmíněných telefonů. Nejlehčím a nejmenším telefonem z tohoto výběru je Pixel 4a. Jak jsme psali v naší recenzi, jedná se na dnešní poměry o poměrně kompaktní model. Naopak největší je Pixel 4a 5G, který disponuje i největším displejem. Vyžadujete-li však vyšší obnovovací frekvenci, nezbývá vám nic jiného než Pixel 4 nebo Pixel 5. Jak jsme již řekli, nejvýkonnějším modelem je na papíře Pixel 4, ve kterém tiká loňský vlajkový čipset Snapdragon 855, oproti tomu v novějších modelech Snapdragon 765G, potažmo 730. Má to ale i své výhody, jako je třeba lepší výdrž baterie.

Google Pixel 4 Google Pixel 4a Google Pixel 4a 5G Google Pixel 5 rozměry 147.1 x 68.8 x 8.2 mm 144 x 69.4 x 8.2 mm 153.9 x 74 x 8.5 mm 144.7 x 70.4 x 8 mm hmotnost 162 g 143 g 171 g 151 g materiál skleněná záda plastová záda plastová záda hliníková záda displej 5.7″ OLED 5.8″ OLED 6.2″ OLED 6″ OLED 2280 x 1080 px 2340 x 1080 px 2340 x 1080 px 2340 x 1080 px plochý plochý plochý plochý 79.8 % přední plochy 83.8 % přední plochy 84.1 % přední plochy 85.9 % přední plochy 90 Hz 60 Hz 60 Hz 90 Hz biometrické ověřování sken obličeje čtečka otisků prstů čtečka otisků prstů čtečka otisků prstů procesor u 4G Snapdragon 855 Snapdragon 730 Snapdragon 765G Snapdragon 765G podpora 5G Ne Ne Ano Ano RAM 6 GB 6 GB 6 GB 8 GB paměť 64/128 GB 128 GB 128 GB 128 GB baterie 2800 mAh 3140 mAh 3885 mAh 4080 mAh rychlé nabíjení 18 W 18 W 18 W 18 W

Ve fotoaparátech mnoho rozdílů nenajdete

Co se týče hlavního fotoaparátu, zde Google používá stejný senzor již od Pixelu 2 a veškerá kouzla zde dělá perfektně vyladěný software. Jestliže tedy fotíte primárně hlavním fotoaparátem, je v podstatě jedno, jakou verzi zvolíte. Ano, rozdíly se zde najdou ale nejsou nijak zásadní. Naopak zásadní je volba, zda používáte spíše ultraširoký fotoaparát nebo telefoto. Google minulý rok na konferenci řekl, že ultraširoký fotoaparát může být zábavný, ale nikoliv užitečný a že je rozhodně lepší mít v telefonu teleobjektiv. O rok později však ideologii přehodnotil a právě teleobjektiv nahradil ultraširokým fotoaparátem. Co se týče předních kamer, zde se také žádná změna nekoná, tedy až na to, že Pixel 4 podporoval motion sensing.

Google Pixel 6 bude vlajková loď se vším všudy a možná přijde mnohem dřív, než čekáte čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Google Pixel 4 Google Pixel 4a Google Pixel 4a 5G Google Pixel 5 hlavní 12 MP, f/1.7 12 MP, f/1.7 12 MP, f/1.7 12 MP, f/1.7 telefoto (zoom) 16 MP, f/2.4 ultraširoký 16 MP, f/2.2 16 MP, f/2.2 video 4K 30 fps, Full HD 60 fps 4K 30 fps, Full HD 60 fps 4K 60 fps, Full HD 60 fps 4K 60 fps, Full HD 60 fps přední 8 MP, f/2.0 motion sensing 8 MP, f/2.0 8 MP, f/2.0 8 MP, f/2.0

A co ceny?

Pojďme se podívat na Pixely i z hlediska cen. Z tohoto seznamu je nejlevnějším modelem Pixel 4a, který vyjde na nějakých 340 EUR, tedy asi 9 300 korun. Google Pixel 4a 5G pak vyjde na 486 EUR, tedy přibližně 13 300 korun a nejvyšší model Google Pixel 5 vám pak z peněženky sebere 613 EUR, tedy nějakých 16 700 korun. Zde se vybízí zapřemýšlet také o Pixelu 4, který se dá sehnat za nějakých 15 000 korun, nebo v případě bazaru ještě levněji. Tady jde však o preference. Jestliže využijete výkon Snapdragonu 855, asi není o čem. Na druhou stranu oceníte-li znatelně lepší výdrž baterie, ultraširoký fotoaparát či hliníkové tělo, běžte do Pixelu 5. Chcete-li poradit s nákupem Google zařízení přímo z Google Store, mrkněte na náš článek.

Který z Pixelů byste si vybrali vy a proč?