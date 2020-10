Google Pixel 4a recenze: nejlepší kompaktní telefon roku 2020

Jediná věc, která by se dala displeji vytknout je ochranné sklo Gorilla Glass 3, když máme na trhu už 6. generaci. Vzhledem ke snížení nákladů se to ale dá pochopit a pokud používáte ochranné sklo, neměl by být problém. V levém horním rohu se nachází průstřel, který je však poměrně malý a navíc jej lze schovat díky parádním tapetám, jak můžete vidět na fotografiích. Potěší také Always-On displej, který dokáže zobrazit datum, čas, počasí, stav baterie i ikonky aplikací, ve kterých máte nevyřízené notifikace.



Proč a jak rychle ztrácí mobily hodnotu? A které patří k rekordmanům? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Hardware a uživatelské prostředí Pixel 4a

O výkon se v telefonu stará čipset Snapdragon 730, kterému sekunduje 6 GB operační paměti RAM a 128 GB úložiště. Pokud se podíváme na tyto specifikace čistě na papíře, opět nás neuchvátí. V podobné cenové kategorii lze najít modely, které budou mít lepší čipset i více RAM. Jenže právě díky kombinaci čistého Androidu a skvělé vyladěnosti celého telefonu funguje telefon na jedničku. Například oproti Realme 7, které má trochu lepší čipset je telefon jednoznačně rychlejší.

Qualcomm Snapdragon 730

6 GB operační paměti RAM

128 GB úložiště

Android 11

Jasně, pokud jste vášnivými hráči mobilních her, zřejmě nebude Pixel 4a to pravé ořechové. Nemá na to dostatečnou výdrž baterie a má také poměrně malý displej. I přesto jsme neměli spustit žádnou náročnou hru od PUBG Mobile přes Asphalt Legends až po Call of Duty Mobile a to s vyššími detaily a rozumnými snímky za sekundu. Velkou výhodou Pixelu je i fakt, že je podporován minimálně tři roky. Dostaneme tak Android 11 (Android 10 je nainstalován v základu), Android 12 i Android 13. My jsme ihned po vybalení měli možnost stáhnout Android 11, kterému se budeme věnovat v samostatném článku.

Výdrž baterie Google Pixel 4a

Výdrž baterie byla vždy tím, čím Pixely příliš nenadchly. Oproti předchozí generaci cítíme určitý pokrok, ale pokud si kupujete telefon primárně s dobrou výdrží baterie, poohlédněte se po něčem jiném. Nechápejte nás špatně, telefon úplně v klidu zvládne při normálním používání a automatickém jasu celý den a večer vám ještě zbyde. Pokud ale často fotíte, hrajete náročné hry při cestě do školy nebo děláte jinou náročnější činnost, telefon vybijete za den úplně s přehledem a budete šťávu pravidelně doplňovat.

Pojďme si říci i specifikace. V Google Pixel 4a nalezneme 3 140 mAh baterii. Americký gigant implementoval do telefonu také funkci Adaptive Battery. Google tvrdí, že díky ní telefon vydrží až 24 hodin na jedno nabití. Jak jsme ale již řekli, spíše počítejte s jednodenní výdrží. Pokud chcete dosáhnout lepší výdrže, zapněte si spořič baterie a vypněte Always-On displej. Pak se s touto dobou možná dá počítat. Jednoduše řečeno Pixel 4a je telefonem, který budete muset dát každou noc nabíjet. A stejně to většina z nás dělá, takže zde bychom problémy nehledali. Co se týče rychlosti, zde Google přibalil 18 W adaptér, se kterým lze telefon dobít z 0 na 50 % asi za 35 minut. Spokojit se musíme také s absencí bezdrátového nabíjení.



Fotoaparát

Na trhu nenajdete mnoho telefonů, které by za cenu okolo 9 tisíc korun nabídly pouze jeden fotoaparát na zadní straně. Trend posledních let nacpat do těla co nejvíce snímačů je celkem jasný a zde jde Pixel 4a úplně proti větru. A přesto, že asi teď valíte oční bulvy, co to má jako znamenat za tento krok Google chválím. Kdo nutně potřebuje dva fotoaparáty, má na výběr z poměrně velkého množství telefonů. Snímač v Google Pixel 4a je navíc špičkový.

Pojďme ale nejdříve ke specifikacím. Snímač disponuje rozlišením 12,2 megapixelů a světelností f/1,7. Dokáže natáčet 4K video při 30 fps, 1080p video při až 120 fps a 720p až při 240 fps. Papírově tedy opět nic extra zajímavého. To hlavní, co se nám na Pixelech ale vždy líbilo přichází se softwarem. Odpusťte nám možná až příliš časté srovnávání s jablkem, ale i zde si ho neodpustíme. Fotit s Pixelem 4a je totiž stejně snadné, jako právě s iPhonem. Stačí prostě namířit na scénu, software ji automaticky rozpozná a vyfotí parádní, barevně věrný a ostrý snímek.

Aplikace Google Kalendář získává skvělou funkci. Také se na ní těšíte? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

K dispozici je také panorama a portrét, který pracuje čistě na bázi umělé inteligence, jelikož jak už bylo řečeno, je zde pouze jeden snímač. Potěší také funkce, díky které můžete přidat bokeh efekt i do několik let starých fotografií a nutno uznat, že funguje poměrně dobře. Jestliže chcete vidět, jak bude snímek vypadat ještě před vyfocením, poslouží skvělá funkce Live HDR. Poté je zde samozřejmě noční režim Night Sight, který pracoval dobře i v předchozí generace. Zde žádný razantní rozdíl nevidíme, ale to neznamená, že by byl špatný. Je to ve skutečnosti přesně naopak. Za nás se jedná o jeden z nejpovedenějších nočních režimů v telefonech vůbec. Pro vyfocení musíte několik sekund čekat a s telefonem nehýbat, na dopočítání snímku pak čekáte dalších asi 10 sekund, ale výsledek stojí za to. Pixel scény sice přisvětluje, ale nedělá z noci den a fotky vypadají stále věrně.



Cena a dostupnost

Google Pixel 4a je dostupný na Google Store a to za cenu 340 EUR, tedy asi 9 300 korun. Je dostupný v jedné barevné variantě Just Black a také jediné paměťové verzi a to 128 GB. Pokud si chcete telefon objednat, mrkněte na náš návod jak ušetřit při nákupu nových Pixelů a mít je jako první?

Resumé

S telefonem se nám bude loučit jen těžce. Google Pixel 4a je jeden z nejlepších telefonů, které jsme za poslední měsíce testovali. Zamilovali jsme si především velikost, lehkost, odladěnost systému a skvělý fotoaparát. Jasně, někomu nemusí telefon vyhovovat kvůli malému displeji, pouze průměrné výdrži baterie či možná ne úplně nejlepšímu poměru mezi cenou a výkonem. Pokud si však telefon vyzkoušíte, nebudete ho chtít dát zpět. Pokud máte rádi kompaktní telefony, ostrý a kontrastní displej, čistý Android a kvalitní fotoaparát, nemůžete udělat chybu.

Klady + kompaktnost a váha telefonu

+ skvělý OLED displej

+ dostatečný výkon

+ odladěnost systému

+ výborný fotoaparát

+ dobrá cena

Zápory – nemá IP certifikaci proti vodě a prachu

– pouze průměrná výdrž baterie

– pomalejší nabíjení

Jak se vám líbí Google Pixel 4a?