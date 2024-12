Nepoučitelný Google! Pixel 9a se odhaluje v celé kráse, známe parametry i cenu

Google zase neuhlídal svůj telefon, Pixel 9a kompletně uniká měsíce před uvedením

Nabídne větší 5100mAh baterii, nový hlavní fotoaparát a čipset Tensor G4

Cena zůstává na 499 dolarech, u nás by tedy mohl stát 14 490 Kč

Série „a“ od Googlu tradičně přináší to nejlepší z vlajkových Pixelů za dostupnější cenu a nejinak tomu bude i u chystaného Pixelu 9a. Ten by se měl podle všeho představit už v březnu příštího roku a díky uniklé tabulce specifikací od nejmenovaného operátora, kterou jako první přinesl web Android Headlines, již víme prakticky vše podstatné.

Novinka dostane do vínku čipset Tensor G4, který pohání i dražší sourozence z řady Pixel 9. Doprovázet ho bude 8 GB operační paměti typu LPDDR5X a úložiště UFS 3.1 s kapacitou 128/256 GB. Displej narostl na úhlopříčku 6,285″ při Full HD+ rozlišení a potěší především 120Hz obnovovací frekvencí. Panel typu OLED se může pochlubit také působivým maximálním jasem až 2 700 nitů při zobrazování HDR obsahu. Celoplošně dosáhne na rovněž velmi solidních 1 000 nitů.

Fotografická výbava zahrnuje hlavní 48MP snímač Samsung ISOCELL GN8 se světelností f/1.7 a 13MP širokoúhlý fotoaparát Sony IMX712. Stejný senzor Sony najdeme překvapivě i u selfie kamery. Oproti předchůdci si tedy novinka polepší zejména v oblasti hlavního foťáku, který by měl nabídnout lepší kvalitu především za zhoršených světelných podmínek.

Větší baterie, kompaktnější tělo

Jednou z nejvýraznějších novinek je baterie s kapacitou 5 100 mAh, což představuje 13% nárůst oproti předchůdci. Přesto se Googlu podařilo udržet rozměry telefonu na velmi podobných hodnotách – 154,7 x 73,3 x 8,9 mm. Pixel 9a je sice o něco málo vyšší a širší než loňský model, ale překvapivě je lehčí s hmotností 185,9 gramů. Nabíjení poskytne výkon až 23 W přes kabel a 7,5 W bezdrátově.

Nechybí ani certifikace IP68 pro zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Pod displejem najdeme optickou čtečku otisků prstů Goodix G7, což je změna oproti ultrazvukovému senzoru použitému u dražších modelů řady Pixel 9, ale nejde o nic neočekávaného. Ultrazvuková čtečka je totiž výsadou dražších vlajek, nikoliv vyšší střední třídy.

Pixel 9a bude dostupný ve čtyřech barevných variantách – Obsidian, Porcelain, Iris a Peony. Cena by měla zůstat na stejné úrovni jako u předchůdce, tedy 499 dolarů (asi 11 500 Kč bez daně) za základní 128GB verzi. U nás v Česku by se tedy rovněž mohla cena zachovat, což by znamenalo, že by Pixel 9a startoval na ceně 14 490 Kč.

Co říkáte na Pixel 9a?

Zdroj: AndroidHeadlines