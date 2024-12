Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci

Ponechání telefonu na nabíječce po nabití zbytečně opotřebovává baterii

Existuje funkce, která tento negativní jev omezuje

Google ji potichu implementoval do telefonů Pixel

V posledním Feature Dropu přidal Google potichu novou funkci, související s nabíjením. Nyní lze omezit nabíjení na 80 % kapacity baterie. Odborníci z Android Authority si položili otázku, co se stane, když baterie dosáhne požadované hodnoty nabití.

Je totiž více možností, jak se telefon v takovém případě může zachovat. Nejhorší variantou je situace, kdy je telefon napájen z baterie. Ta se tím pádem začne okamžitě vybíjet a telefon tak co pár sekund přepíná mezi nabíjením a vybíjením. Taková ochrana by neměla smysl. Naopak ideální stav by byl, kdyby telefon odpojil napájení baterie a dál si bral energii přímo z adaptéru.

Nastavení nabíjení na Pixelu

Podle testů, které v Android Authority provedli, se zdá, že Google podporuje právě ono tzv. obcházení baterie. Telefon ponechá baterii nabitou na 80 % a přepne na nabíjecí adaptér. Dlužno říct, že se nejedná o nic převratného. Jiné značky podobnou možnost už nabízí delší dobu. Je ale dobře, že Google se k nim přidal. Google bohužel neuvádí, které modely jsou podporovány. Určitě by se mělo jednat o řadu Pixel 8 a novější.

Benefity obcházení baterie

Tento přístup má samé klady a žádné zápory kromě snad toho, že baterie není nabitá na 100 %, ale to jsme si sami zvolili. Díky tomu, že telefon baterii po nabití obchází, nedochází k jejímu opotřebení a k zahřívání telefonu. Herní telefony nabízí tuto možnost během hraní her právě proto, aby se telefon zbytečně nepřehříval.

Odběr proudu během nabíjení

Tuto funkci ocení především uživatelé, kteří jsou zvyklí telefon používat připojený k nabíječce. Omezí ale degradaci baterie například při nabíjení přes noc, používání navigace nebo již zmíněném hraní her.

Používáte telefon při nabíjení?

