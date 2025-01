Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý

Xiaomi v loňském roce úspěšně uvedlo na trh své první véčko a překvapivě nezůstalo jen čínskou exkluzivitou. Skládačka Mix Flip se podívala i k nám do Česka, a jak jsme vás informovali v prosinci, nyní vyhlíží svého prvního nástupce. Dle nových zpráv přinese fantastické zlepšení, které ocení naprosto každý.

Xiaomi Mix Flip 2, jak se bude telefon pravděpodobně jmenovat, údajně přinese baterii s kapacitou převyšující řadu dnešních smartphonů. Leaker Kartikey Singh v příspěvku na X uvedl, že výrobce své příští véčko osadí akumulátorem s kapacitou okolo 5600–5700 mAh. I přesto má však být lehčí a tenčí než první generace.

