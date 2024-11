Xiaomi Mix Flip recenze: Povedený první pokus o skládačku

Xiaomi Mix Flip je novinka s ohebným displejem a véčkovou konstrukcí

V dvoudílném těle se ukrývá hardware hodný vlajkového modelu

Špičkové výbavě odpovídá i cena

Xiaomi Mix Flip představuje pro populárního čínského výrobce hned dvojitou premiéru. Jedná se o jeho vůbec první ohebný smartphone véčkové konstrukce a zároveň vůbec první ohebný model pro globální trh, ten český nevyjímaje. Dlužno dodat, že řada fanoušků značky by zde ráda uvítala i většího sourozence v podobě Xiaomi Mix Fold 4, nicméně testovanému véčku se nedá upřít, že mu výrobce věnoval hodně péče a rozhodně nešetřil ani na výbavě. Pokud vás tedy zajímá, jak tento dvojitý první pokus dopadl, pokračujte ve čtení recenze Xiaomi Mix Flip.

Obsah recenze Xiaomi Mix Flip

V balení je vše a ještě něco navíc

Asi netřeba připomínat současný, pro mnohé smutný, trend výrobců chytrých telefonů, kteří s oblibou ke svým novinkám čím dál méně přibalují napájecí adaptéry. Naštěstí, toto není ten případ a v balení Xiaomi Mix Flip tak obdržíte také adekvátní, 66W adaptér. Vedle toho pak poměrně rozměrná krabička ukrývá pochopitelně také USB-C kabel spolu se sponkou na vytažení šuplíčku pro SIM a nutnou papírovou dokumentaci. Příjemným bonusem je pak dvoudílné plastové pouzdro. Spodní kryt se nasune a zacvakne na smartphone, zatímco vrchní části pomáhají držet správnou pozici malé lepící plošky. Právě vrchní část obepínající vnější displej je totiž v podstatě jen tenký rámeček, zato se zvýšeným okrajem v místě fotoaparátů a díky vykrojení na protilehlé spodní části se pak za okraj tohoto vrchního krytu telefon mnohem lépe otevírá.

Konstrukce je to, oč tu běží

Nejvíce jsem byl u novinky pochopitelně zvědavý, jak se vyvedla konstrukce prvního véčka od Xiaomi. Během testování jsem pak narazil na několik příjemných ale i ne tolik pozitivních zjištění. Předně Xiaomi Mix Flip působí na první pohled prémiovým dojmem. Konstrukce je tvořena kovem s povrchovou úpravou blízkou tmavému chromu a obě vnější poloviny jsou překryty sklem Xiaomi Dragon Crystal od kterého si výrobce slibuje opravdu vysokou odolnost jak proti škrábancům, tak i pádům. Obě vnější části mají pak sklo zaoblené do všech stran a zatímco sklo kryjící displej je – pochopitelně – lesklé, druhá část má matnou úpravu. Díky tomu zde tolik neulpívají nečistoty a mastnota, na druhou stranu je tento povrch poměrně kluzký, což rozhodně na jistotě úchopu nepřidá.

Na pravém boku se standardně nachází kolébka hlasitosti se čtečkou otisků prstů zabudovanou v tlačítku napájení. Čtečka je velmi přesná a rychlá, skrz zvýšený okraj nasazeného krytu se mi k ní ovšem v některých pozicích špatně dostávalo. I přesto se mi ale, trochu paradoxně, poměrně často stávalo, že jsem telefon při pokládání na stůl či do kapsy nechtěně odemkl přejetím palce přes zapínací tlačítko. Zde by se mohlo Xiaomi inspirovat třeba od Samsungu a tlačítko zapustit na úroveň rámu. Naopak velmi se mi líbil detail na kovovém krytu z vnější strany pantu. Na něm se v zavřeném stavu ukáže matná ploška s nápisem “LEICA” a popisem fotoaparátů.

Jak se povedl kloub?

Tím se pomalu dostáváme ke stěžejní části konstrukce a sice kloubu. Z něj mám přinejlepším rozporuplný dojem. V první řadě je zde jeho chod, který není plynulý po celé trase. Než dosáhnete 90° rozevření, je jeho chod poměrně gumový a pokud budete chtít nechat telefon rozevřený jen napůl, musíte nejdřív oněch 90° trochu překročit aby následně v této poloze displej nějak rozumně držel pozici. Je vůbec zvláštní, že při otevírání je chod kloubu daleko více gumový a při zavírání zase citelně plynulejší. Jeden z důvodů, proč se mi véčkové smartphony líbí je jejich flexibilita při focení, kdy se mi nejednou hodila možnost fotit či natáčet s telefonem otevřeným na 90°. To je zde, bohužel, trochu komplikovanější, neboť v tomto částečném otevření Xiaomi Mix Flip nedrží pozici pevně. Ne že by se volná část vyloženě kymácela ze strany na stranu, k drobnému pohybu zde však dochází.

Zrovna tak ve mě pant nevzbudil dostatek důvěry při mačkání bočních tlačítek hlasitosti či napájení. Při stisku libovolného tlačítka je znát drobný pohyb části telefonu ve směru stisku tlačítka. Ten navíc doprovází nepatrné povrzávání pantu. Samotný pant z nerezové oceli by to nemělo nijak ohrozit, pocitově mi to však zrovna příjemné nebylo. Po otevření je pak konstrukce již velmi pevná (v rámci možností pochopitelně) a nemám ji v tomto ohledu co vytknout. Zrovna tak ohyb displeje reprezentuje lepší průměr toho, čeho jsou současná skládací véčka schopna. Po přejetí prstem je tedy přehyb cítit a za “vhodných” světelných podmínek je viditelný i na zapnutém displeji. Ani v jednom případě však nejde o nic, na co by uživatelé smartphonových véček nebyli zvyklí, respektive nic na co by si průměrný novopečený majitel nemohl zvyknout.

Dvakrát skvělý displej

Tím se dostáváme ke vnitřnímu – hlavnímu, chcete-li – displeji. Xiaomi Mix Flip spoléhá na 10-bit AMOLED o úhlopříčce 6,86″. Maximální obnovovací frekvence dosahuje až 120Hz a díky tomu, že se jedná o LTPO displej může klesnout až na 1Hz. Maximální lokální jas má vynikající hodnotu 3 000 nitů přičemž na automatiku dokáže displej celoplošně vyprodukovat až 1 300 nitů. Z toho pak plyne i velmi dobrá čitelnost displeje na slunci – jediné co by vás zde mohlo rušit je odlesk od zmíněného přehybu. Atypicky protáhlý poměr stran sebou pak pochopitelně nese také atypické rozlišení. To v tomto případě činí 2912 x 1224 pixelů a jemnost obrazu tím pádem činí velmi pěkných 460 pixelů na jeden palec. V neposlední řadě pak nemohu opomenout podporu HDR10+ a Dolby Vision s potřebnými certifikáty, díky nimž si HDR obsah užijete i ve streamovacích aplikacích jako je například Netflix.

Pokud by někdo čekal, že výrobce šetřil na vnějším displeji, velmi by se mýlil. V první řadě zde máme, oproti některým konkurentům, opět 120Hz obnovovací frekvenci. Tu by na jednu stranu mohl někdo považovat za zbytečnou u displeje, jehož užíváním bude patrně trávit nepoměrně méně času. Z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že při používání ohebného véčka se 120Hz vnitřním a 60Hz vnějším displejem umí přechod mezi oběma panely pořádně praštit do očí.

Vedle toho se jedná o 4″ OLED s rovnou 12-bit barevnou hloubkou a rozlišením 1392 x 1208 pixelů znamenajícím jemnost obrazu opět 460 ppi. Osobně bych se pak na tomto malém displeji obešel bez podpory HDR standardů, nicméně jsou zde – pokud by někdo chtěl sledovat video na tomto malém displeji. Mnohem důležitější je zde maximální jas, který je opět shodný s vnitřním displejem a činí tak 3 000, respektive 1 300 nitů. Vnější displej je pak na slunci ještě o malinko lépe čitelný, než ten vnější. To je patrně způsobeno povrchem displeje, kdy je vnitřní kryt speciální fólií, kdežto vnější využívá klasické tvrzené sklo.

Zvuk nezklame

Vlajkovému charakteru výbavy Xiaomi Mix Flip odpovídají i použité stereo reproduktory. Ty dokáží hrát dostatečně nahlas a přitom si zachovávají určitou prokreslenost. Zastoupena je zde i basová složka, byť někteří konkurenti ji zvládají podat ještě o něco málo lépe. Telefon pak poměrně zdatně maskuje i využití telefonního reproduktoru pro hlasitou reprodukci. Menší zvuková disproporce zde sice znát je, Mix Flip v tomto ohledu však patří přinejmenším k nadprůměru.

Slova kritiky pak nenacházím u bezdrátového přehrávání hudby, kde jsou podporovány všechny moderní kodeky včetně aptX Adaptive či LHDC a nechybí ani Hi-Res Wireless Audio certifikace. Potěšilo mě pak, že se Xiaomi Mix Flip lze telefonovat i v zavřeném stavu a to díky přístupnému telefonnímu reproduktoru a dodatečnému mikrofonu na vnější straně pantu.

Hardware vlajky na odchodu

Ani po výkonnostní stránce nebudou majitelé Xiaomi Mix Flip nijak strádat. Smartphone je totiž osazen vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ten sice již netrpělivě vyhlíží svého nástupce, přesto se jedná o velmi výkonný čipset, který dá většině uživatelů dostatečnou výkonnostní rezervu na několik let dopředu. Dále je čipset podpořen hned 12GB LPDDR5x operační pamětí. Úložiště nabídne 512GB kapacitu a pochopitelně využívá rychlé UFS 4.0 paměti. Kritiku Xiaomi nepřipouští ani v oblasti bezdrátové konektivity. Přitomno je Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a pochopitelně i NFC. U třetího jmenovaného pak musím vyzdvihnout spolehlivé fungování při platbách jak s otevřeným, tak zavřeným smartphonem. To u některých soků nebylo vždy pravidlo. Samozřejmá je pak i podpora všech potřebných geolokačních služeb, pochopitelně včetně dvoupásmové GPS. Škoda jen použití starého řadiče USB 2.0, s rychlým přenosem dat skrze USB-C konektor tedy nepočítejte.

Výkon a zahřívání

Zatímco o výkonu jsem v případě recenzovaného Xiaomi Mix Flip neměl žádné pochybnosti, obavy ve mě vzbuzovalo potenciální zahřívání telefonu pod zátěží. K mému vlastnímu překvapení pak stress test Solar Bay obsažený v aplikaci 3DMark ukázal celkovou stabilitu 69% s prvním propadem výkonu po čtvrtém a druhým výraznějším po devátém opakování. V praxi jsem však přece jen na povrchu smartphonu cítil teplo poměrně často. Nebylo přitom potřeba rovnou hrát hry či třeba natáčet 4k video, ale po nějaké chvíli se i u nenáročných úkonů povrch smartphonu dokázal zahřát. Na druhou stranu ani při hraní her, kdy už uměl být Xiaomi Mix Flip vyloženě nepříjemně horký, se mi nestalo, že by došlo k citelnému poklesu výkonu.

Xiaomi Mix Flip Benchmarky:

AnTuTu benchmark: 1 875 883 bodů

1 875 883 bodů GeekBench 6 SC: 2 224 bodů

2 224 bodů GeekBench 6 MC: 6 496 bodů

6 496 bodů 3DMark WildLife Extreme: 4 105 bodů

4 105 bodů 3DMark SolarBay: 6 796 bodů

Kapacitu baterie mohou jiní závidět

Jedním z aspektů, kterým Xiaomi Mix Flip vyčnívá nad konkurenci je velikost integrované baterie. Ta totiž nabídne 4 780 mAh a je tak výrazně větší než u hlavních konkurentů na našem trhu v podobě smartphonů Samsung Galaxy Z Flip6 a Motorola Razr 50 Ultra, kteří nabídnou shodně 4 000mAh baterie. V běžné pracovní dny jsem se pak díky nadstandardní kapacitě baterie pohyboval mezi 6 a 7 hodinami aktivního používání na jedno nabití. Pochopitelně záleží na způsobu používání, zejména pak zda budete baterii ždímat hraním her či pořizováním fotografií a natáčením videí.

Pro většinu uživatelů tak půjde patrně o jednodenní smartphone, avšak bez větších obav o to, aby do večera baterie skutečně vydržela. Na dvoudenní výdrž s Xiaomi Mix Flip patrně dosáhnete jen při opravdu nenáročném použití. Nabíjení pak probíhá až 67W výkonem díky čemuž zabere doplnění energie zcela vybitému telefonu za v průměru 55 minut.

HyperOS okořeněný AI

Smartphone pochopitelně využívá nadstavbu HyperOS, která běží zatím ještě nad Androidem 14. V této cenové kategorii by pak patrně nikdo nečekal nic jiného než špičkově plynulý běh systému a celkově zdařilou optimalizaci a to je pak i to, co Xiaomi Mix Flip svým majitelům skutečně doručí. Co se týče funkcí a vzhledu rozhraní, máme zde tu čest s HyperOS přesně tak, jak jej již nějakou dobu známe. Pokud tedy s touto nadstavbou máte již nějakou zkušenost z jiného smartphonu Xiaomi či jste používali některou z posledních verzí předešlého MIUI, zorientujete se zde velmi rychle.

Hlavní novinky se zde pojí s AI a ,nepřekvapivě, externím displejem. V první řadě ono AI, které je v jedním z hlavních zaklínadel současných smartphonů. Možnosti umělé inteligence zde kopírují ty z řady Xiaomi 14T. Zmíněné AI vychytávky tak naleznete v řadě aplikací a částech systému:

Poznámky

Nově vám aplikace umožní vytvářet rychlá shrnutí včetně odrážkových seznamů. Vedle toho vám AI dokáže pomoci také s formátováním, korekturou či překladem poznámek. Překlad i korekce psaného textu zde fungují na velmi dobré úrovni. V případě rychlého shrnutí pak umělou inteligenci občas potrápila čeština ale v rámci toho, že jde o čerstvě vydanou funkci funguje nad očekávání dobře. U automatického formátování pak byl přínos občas přinejmenším diskutabilní.