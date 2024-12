Jak prodloužit životnost baterie? Známé mýty, ale i fakta

Pokud měníte telefon s každým novým vlajkovým modelem, vede vás k úvahám o prodloužení životnosti baterie asi jedině altruismus. Chcete, aby nový majitel dostal přístroj v co nejlepším stavu. Jestli si ale telefon necháváte více let, bude taková věc důležitá i přímo pro vás.

Kolem toho, jak se chovat k baterii, aby vydržela co nejdéle, se dá najít spousta informací. Bohužel ne všechny jsou přesné a zavání spíše snahou o pocit, že uživatel má věci ve svých rukou. Přitom vlastně stačí jednoduchá věc: přečíst si návod a chovat se podle něho.

Pozor na extrémy

Bateriím škodí především extrémní situace. Zima, horko, přílišné vybíjení, přílišné nabíjení a hrubé zacházení. Pojďme se podívat na jednotlivé body.

Zima a horko

Provoz a nebo dokonce nabíjení v příliš chladném nebo naopak v příliš horkém prostředí je asi nejhorší, co můžete baterii vašeho telefonu udělat. O jakých teplotách se to bavíme? Ve stupních vám to nikdo nepoví, ale nechávat telefon na mraze nebo naopak v létě za sklem automobilu je přesně to, čemu byste se měli vyhnout.

V zimě noste telefon ve vnitřní kapse a hlídejte si prudké přechody ze zimy do tepla. V takových situacích dochází ke srážení vlhkosti a znehodnocené fotografie jsou to poslední, co by vám mělo vadit. Krátkodobé vystavení baterie chladu zase tak nevadí, ale kromě toho, že se v nižších teplotách snižuje kapacita, z dlouhodobého hlediska jí podchlazení škodí.

Pokud potřebujete v létě používat navigaci, zvažte umístění mobilu mimo přímé sluneční záření. Poděkuje vám nejen baterie, ale i displej. Já mám telefon vedle volantu před výduchem klimatizace – ovšem tady zase pozor na to, aby se nepodchladil – a navíc pomocí rutin snižuju jas displeje.

Před nabíjením se snažte telefon nechat ohřát nebo zchladit na pokojovou teplotu.

Správné nabíjení

Ideální je udržovat baterii ani ne příliš nabitou, ani ne příliš vybitou. Více jí přitom škodí přílišné vybití. Ale to se nebavíme o populárních 20 %, ale o situaci, kdy se snažíme telefon s 1 % baterie ještě nastartovat a udělat ještě jedno selfíčko.

Populární je také omezení nabíjení na 80 %. Nemůžu si pomoct, ale kvůli možnému prodloužení životnosti, které se projeví až za několik let, tak zbytečně zahazujeme čtvrtinu kapacity (čtvrtinu, protože takoví lidé nabíjí při 20 %, což už je v pořádku).

Jak tedy na správné nabíjení? Nabíjejte tehdy, když se vám to hodí, mezi 20 – 80 %. Tím neříkám, že máte nabíjet do 80 %, ale že do 80 % můžete nabíjení zahájit. Pod 20 % zbytečně telefon nevybíjejte, ale dokud to není pravidelné a třeba kombinované s chladem, nemusíte se bát.

Zajímavá otázka je rychlé nabíjení. Je třeba si uvědomit, že zatímco Samsung považuje za ultrarychlé nabíjení už 45 W, Xiaomi vám s přehledem přibalí 120W nabíječku. Dovolím si říct, že nabíjení výkonem nad cca 25 W už dává baterii zabrat.

Co ale vadí více, je přehřívání. Takže nabití z řekněme 20 % na 50 % během čištění zubů, protože jste večer zapomněli telefon nabít, ho zase tak nepoškodí, ale pravidelné nabíjení nejvyšším výkonem už je zbytečná zátěž.

V tomto kontextu bych zvážil i opačný extrém, a to hodně pomalé nabíjení. Každé nabíjení telefon totiž aspoň trochu zahřívá a jestli bych si měl vybrat mezi trochu vyšší teplotou na pár minut nebo být mírným zahřátím třeba celou noc, asi upřednostním krátkodobé mírně vyšší zahřátí.

Když už jsem zmínil nabíjení přes noc, tomu je lepší se vyhnout. A nebo aspoň aktivovat některý z ochranných režimů, které novější Androidy nabízejí. K dispozici bývá například omezení na 80 % (nebo podobnou hodnotu), Samsungy nově nabízejí základní ochranu, kdy se telefon nabije do 100 %, pak se nabíjení odpojí a až po dosažení 95 % se zase začnou nabíjet.

Bezdrátové nabíjení je podobné, jako nabíjení nízkým výkonem, nebavíme-li se o extrémech typu 80W nabíječka od Xiaomi. Telefon se zahřívá a nabíjí se zbytečně dlouho.

Poznámka: někdy se dočtete, že se máte vyvarovat přebíjení. To je nesmysl, nabíjení řídí elektronika a nedostanete do ní víc, než kolik řídicí obvody dovolí. Pokud ale necháte nabitý telefon připojený k nabíječce, může docházet k tomu, že jakmile poklesne nabití pod 100 %, telefon se opět začne na chvilku nabíjet, po chvilce nabíjení vypne a pak zase zapne a tak celou noc dokola. Telefony proti tomu mají ochranu, jak je zmíněno výše, ale například moje sluchátka v noci předvádějí barevnou hudbu, kdy se indikační LED mění z červené na zelenou co pár sekund.

Hrubé zacházení

Baterie telefonu je poměrně citlivá součástka. Pokud dojde k nárazu, může dojít k vnitřní deformaci, kterou následuje zkrat a klidně i požár. Věřte tomu, že nechcete nikdy vidět hořet lithiovou baterii doma v ložnici. Ostatně některé servisy (máme potvrzené značkové servisy Samsung) dokonce při jakékoliv opravě telefonu automaticky mění baterii za novou právě jako prevenci případného poškození.

Ohořelý telefon

Určitě používejte kvalitní nabíječky a kabely. Nejlevnější nabíječky mohou baterii přetěžovat energetickými špičkami a poškozený kabel může také napáchat pěknou neplechu. Zde ovšem hrozí spíše okamžité poškození, než dlouhodobé skládání negativních vlivů.

Pár tipů na závěr

Když shrneme předchozí odstavce, nejúčinnější způsob, jak zařídit vaší baterii dlouhou životnost, spočívá ve vyhýbání se extrémnímu vybíjení a přebíjení a příliš nízkým a vysokým teplotám. Samozřejmostí by mělo být, že vám telefon nebude pravidelně padat.

Pokud byste chtěli jít za hranu běžných kroků ke zvýšení životnosti, zkuste následující: během nabíjení telefon nepoužívejte, můžete ho dokonce přepnout do režimu letadlo. Při nabíjení sundávejte kryt, aby se telefon lépe chladil.

Osobně bych ale doporučil pořídit si pokladničku a při každém nabíjení do ní vhodit 2 Kč. Za dva roky pak zajděte do servisu a nechte si baterii na počkání vyměnit. V součtu vás to bude stát méně času a nervů.

Je pro vás baterie jen spotřební zboží?