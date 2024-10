Mezi Čechy oblíbený Stocard končí! Kam teď uložit věrnostní karty?

Aplikace Stocard byla jednou z nejoblíbenějších aplikací pro uložení věrnostních karet. V roce 2021 ale došlo ke spojení se společností Klarna, která se rozhodla provoz aplikace Stocard ukončit. Aplikace mně po spuštění oznámila, že za 14 dnů končí a nabídla převod dat do Klarny.

To nemusí vyhovovat každému. Společnost Klarna podniká v oblasti kreditních karet a půjček a umím si představit dostatek důvodů, proč nechci, aby tento typ společnosti měl data o tom, kde a jak často nakupuju. Proto jsem se nejdřív porozhlédnul, jaké jsou možnosti a čím by se dala aplikace Stocard nahradit.

Vybrat novou aplikaci není snadné. Stocard byla totiž dotažená téměř k dokonalosti. Uměla všechny možné věrnostní karty a jejich kódy, přehledně je zobrazovala a ke každé přiřadila logo. Pokud nějakou kartičku náhodou neznala, mohl jsem si ji vyfotit. Samozřejmostí bylo zvýšení jasu displeje, mimořádnou vlastností pak podpora chytrých hodinek.

Klarna

Začněme aplikací, která se doslova nabízí. Výhoda je jasná, jedná se o přímého nástupce, který slibuje jednoduchý přenos dat ze Stocard. A tento slib opravdu splňuje na 100 %. Samotný proces přesunu dat byl jednoduchý a spočíval v založení účtu u Klarny, ověření e-mailu a telefonního čísla a tím to bylo hotovo. Aplikace Klarna zobrazí po spuštění stránku s věrnostními kartami velice podobnou tomu, jak ji známe ze Stocard.

Kromě toho jsou zde další dvě obrazovky, kdy jedna obsahuje odkazy na různé obchody, druhá je nějaký přehled plateb, která začíná nápisem “celkem dlužíš”, což mě trochu vyděsilo. Tím jsme se dostali k asi nejdůležitějšímu argumentu proti přechodu na Klarnu. Její podnikání nemusí všem vyhovovat a možná nechceme dávat tak přesné informace o našich nákupních zvyklostech podobné společnosti.

Dalším problémem, na který jsem narazil, je rychlost a stabilita aplikace. Klarna startuje mnohem, ale mnohem pomaleji než Stocards. Zatímco Stocards jsem spouštěl během markování zboží u samoobslužné pokladny, s Klarnou bych zdržoval. Co je ještě horší, zhruba jednou ze třech případů aplikace nenaběhla – nic se nezobrazilo. Musel jsem ji násilně zabít a spustit znovu. A když naběhne, i na mém Galaxy S24 Ultra je pohyb trhaný.

Pěneženka Google

Pěneženka Google umožňuje uložit kromě platebních karet i jízdenky a věrnostní karty. Velkou výhodou je jejich uložení přímo v účtu Google. Dalším velkým plusem je podpora pro chytré hodinky s Wear OS.

Jako další výhodu bych asi zmínil, že není třeba instalovat další aplikaci. Peněženku Google má v telefonu asi každý kvůli placení. Stačí tedy jen rozšířit její použití i na věrnostní karty.

Nevýhodou je jistá těžkopádnost a nedoladěné prostředí. V telefonu jsou karty naházené na jedné hromadě a nejsou od sebe rozlišené. Nahrál jsem 7 věrnostních karet a přestože Google všechny zná, pouze u jedné se zobrazilo logo obchodu. Hledat tu správnou kartu může být dost složité. Nepřišel jsem na to, jak si jednotlivé karty přizpůsobit nebo aspoň jak změnit jejich pořadí.

Google Wallet Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Catima

Tato aplikace zaujala podporou importu ze Stocard. Problém je, že k tomu potřebujete soubor zip, který získáte jedině tak, že pošlete e-mail na podporu Stocard. Jestli to bude fungovat ještě i teď, nedokážu říct. Aplikace samotná má strohý design, což není ale na škodu. Nabízí velmi rozsáhlé možnosti uložení informací o věrnostních kartách. Můžete si uložit poznámky, platnosti a také vyfotit originální kartičku.

Zaujala také možnost vytvářet skupiny, což vede k větší přehlednosti. Co naopak chybí, je databáze obchodů, takže u uložených věrnostních karet chybí loga příslušného obchodu. Mně se kvůli chybějícím logům v uložených kartách hůře orientuje. Můžete si ale vybrat barvu karty a zvolit i jinou ikonu, takže by bylo možné si s tím pohrát a loga nastavit ručně.

Aplikace nabízí import a export dat, ale pouze manuální. Takže pokud na to nemyslíte nebo o exportovaný soubor přijdete, můžete začít znovu.

Catima — Loyalty Card Wallet Sylvia van Os Instalovat (Free) Google Play

Portmonka

Bohužel tato aplikace nenabízí nějaký rozumný import dat. Naopak ale umožňuje běh v anonymním režimu stejně tak jako pod registrovaným účtem, kdy se data zálohují. Aplikace je svižná a přehledná, i když trpí úplně zbytečnými nedotaženostmi. Velkou pochvalu bych udělil za možnost přidat ke kartám poznámky a také fotografii originální kartičky. Jenže proč aplikace trvá na poměru stran, který je jiný, než je velikost věrnostních karet? Nebo proč podržení prstu na kartě v seznamu vyvolá dialog pro její smazání místo třeba editace nebo změny pořadí?

Dalším obtěžujícím prvkem jsou žádosti o povolení zasílání oznámení a o přístup k poloze. Ne, opravdu nechci, aby mně při nákupu rohlíků vyskočilo 10 oznámení na všechny probíhající akce v okolí.

SuperCards

Tato aplikace mě příjemně překvapila svou jednoduchostí. Po prvním spuštění nabídne import věrnostních karet ze snímků obrazovky. Pokud jste si ve Stocards udělali screenshoty nahraných věrnostních karet, stačí tyto screenshoty nahrát do SuperCards a ona je sama rozpozná. V mém případě nepoznala 3 karty, což chápu, protože šlo například o místní lékarnu apod. V takovém případě nabídne vlastní popis a zařazení.

Aplikace je rychlá a dělá, co má. Karty zobrazuje přehledně, dobře se v ní orientuje. Jenže jeden problém tu je. Nenašel jsem způsob, jak načtené věrnostní karty někam uložit nebo exportovat. Myšlenka importu ze screenshotů není úplně špatná, ale přece jen bych v dnešní době čekal možnost zálohy do nějakého cloudu. Pokud měníte telefon jednou za 5 let, nejspíše to nebude vadit, Já ale ocenil, když jsem na novém telefonu spustil Stocard u kasy a než jsem namarkoval nákup, karty se automaticky načetly.

SuperCards Loyalty Card Wallet Super Apps Labs Instalovat (Free) Google Play

Galerie

Ne, nedělám si legraci. Vzhledem k tomu, že nejjistější způsob zálohy věrnostních karet je si je vyfotit nebo aspoň udělat screenshoty v aplikaci Stocard či jiné, nám nic nebrání vytvořit si album s názvem Věrnostní karty a používat tyto obrázky. Jediná potíž by mohla být v čitelnosti kódu.

Specializované aplikace totiž umí zvýšit jas displeje, aby byl zobrazený kód pro čtečky dobře čitelný. Galerie to umí také, ale ne vždy to chcete provádět i s ostatními fotkami.

Proč používat věrnostní karty

Nabízí se otázka, proč vlastně nějaké věrnostní karty používat? Důvodů může být víc. Některé obchody při použití věrnostní karty netisknou účtenku. Najdete ji na webu nebo v aplikaci. Spoří to čas i papír. Často je s věrnostní kartou spojena možnost delší doby na vrácení zboží.

Velmi často pak věrnostní karta znamená snížení ceny nebo prodloužení záruky. Neméně časté je sbírání bodů a jejich následná směna za nějaké zboží nebo slevy anebo zobrazení kupónů na míru. I když k tomu už bývá potřeba aplikace, pouhá karta nestačí.

Prodejce výhody neposkytuje z čistého altruismu. Díky tomu, že používáte věrnostní kartu při každém nákupu, získá lepší přehled o nákupních návycích svých zákazníků. Navíc pokud v nějakém obchodě máte díky věrnostní kartě nějaké výhody, půjdete spíše tam, než ke konkurenci.

Závěr

Zdá se, že aplikací pro práci s věrnostními kartami je dost a nemůže být problém si vybrat. Opak je pravdou. Každá z výše zmíněných aplikací má něco, co se mně na ní velice líbí. Jenže zároveň u každé narazíme na něco, co od použití odrazuje. Nepřehlednost, nestabilita, nedůvěryhodný provozovatel, žádosti o oprávnění…

V této chvíli se i přes nemožnost zálohovat data přikláním k aplikaci SuperCards. Několik nejpoužívanějších věrnostních karet pravděpodobně uložím také do Peněženky Google. Představa, že bych v ní měl ale všechny věrnostní karty, mě ale děsí.

Kam ukládáte věrnostní karty vy?

Zdroj: vlastní