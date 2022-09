Peněženka Google umí uchovat věrnostní karty. Jak je přidat?

V posledních měsících se ve světě mobilních zařízení objevilo hned několik nových či vylepšených digitálních “peněženek”, které umějí nejen zprostředkovat bezkontaktní transakce nebo uchovat údaje o platební kartě, ale také pojmout například jízdenky, letenky, dárkové vouchery a v neposlední řadě i věrnostní karty. Tyto možnosti nabízí mimo jiné také Peněženka Google, která se před několika týdny stala notně vybavenější náhradou za Google Pay. Pojďme se nyní podívat, jak v ní fungují zmíněné věrnostní zákaznické karty.

Peněženka Google a věrnostní karty

Rovnou je potřeba říci, že uživatelé, kteří už někdy zkoušeli do mobilu své “kartičky” nahrát, budou pravděpodobně již z dřívějška spokojení třeba s aplikací Stocard. Ano, ta je skvělá a Peněženka Google ji zatím v mnoha ohledech překonat nedokáže. Například kvůli absenci reálného náhledu karty, nemožnosti nahrát neznámou kartu nebo méně šikovnému menu. Pokud ale s ukládáním karet začínáte a chcete mít kromě té platební i ty zákaznické na jednom místě, uděláte to následujícím způsobem. Je to velmi snadné.