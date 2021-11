Poté co Google představil své nové telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro jsme neváhali a objednali je i do naší redakce. Po necelých dvou týdnech nám konečně dorazila alespoň základní varianta a my se nemůžeme dočkat až se s vámi podělíme o plnohodnotnou recenzi. Na tu je ale nyní ještě brzy. Pojďme se však podívat alespoň na obsah balení a naše první dojmy.

Google Pixel 6 dorazil do redakce

Obsah balení je nyní po vzoru iPhonů i Samsungů velice tenký. Důvod je přitom zřejmý. K telefonu totiž nedostaneme nabíjecí adaptér a budeme se muset spokojit s kabelem, sponkou na vysunutí SIM karty a několika brožurkami. Alespoň že Google nezapomněl na dnes již tradiční redukci USB-A/USB-C, která se v některých situacích může velice hodit.

Google Pixel 6 specifikace:

6,4″ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz

50Mpx hlavní snímač + 12Mpx ultraširoký fotoaparát

4 600mAh baterie se 30W kabelovým a 21W bezdrátovým nabíjením

čipset Google Tensor

8 GB RAM

128/256GB úložiště

systém Android 12

cena 649 EUR (16 500 Kč)

Telefon je pocitově oproti Pixelu 5 o dost větší a ani pro urostlejší pány jej nebude snadné ovládat pohodlně jednou rukou. Recenzenti v zahraničí si stěžují na to, že se pod modulem fotoaparátů zachytává prach a nečistoty, což můžeme jen potvrdit. Po pár dnech používání jsme toto místo už několikrát čistili. Abychom jej ale jen nehanili, velký skok je znát zejména ve fotoaparátech, který měl už předchozí Pixel nadprůměrný, ačkoliv se jednalo o snímač z Pixelu 2. Nový 50Mpx fotoaparát je prostě znát a zejména v noci vidíme obrovský posun.

Telefony Pixel 6 jsme objednali hned dva, přičemž po ruce máme zatím barevnou variantu Sorta Seafoam, která podle nás vypadá velice dobře, ač je poměrně nenápadná. Každým dnem by nám měla dorazit taktéž varianta Kinda Coral, která je poněkud výraznější a tak budou v našich nadcházejících článcích pózovat obě dvě verze. Pokud byste si sami chtěli nové Pixely objednat a nevíte jak na to, můžete využít našeho podrobného návodu. Do doby, než pro vás zpracujeme recenzi se můžete v komentářích ptát na cokoliv, co vás ohledně telefonů Pixel 6 a Pixel 6 Pro zajímá. Odpovíme buď přímo v nich nebo právě v recenzi.

Co vás nejvíce zajímá ohledně nových Pixelů?