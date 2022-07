Asus Zenfone 9 recenze: výkonná bestie v kompaktním těle

Doba kompaktních telefonů byla ještě před rokem pasé. Pokud jste nefandili Pixelům od Googlu, které si ještě s pátou generací zachovávaly menší rozměry, měli jste poměrně velký problém. Pak se ale ukázal Zenfone 8, později Galaxy S22 a blýskalo se na lepší časy. Nyní ASUS oficiálně ukázal novinku Zenfone 9, která si naštěstí zachovává své kompaktní tělo, ale zároveň přináší nový design, lepší výkon, čistý systém nebo solidní fotoaparáty. Pojďme se na něj tedy podívat blíže.

Asus se rozhodl k vlajkové lodi Zenfone 9 přibalit nabíjecí USB-C kabel, adaptér, ale třeba také praktické polykarbonátové pouzdro, sponku na vysunutí SIM karty a různé brožurky. Ostatní výrobci by si mohli vzít příklad. Jedna věc je ekologie, druhá pak snaha ušetřit a prodat vám adaptér za dalších osm stovek. Někdo vám dokonce (ehm..Sony?) nedá ani kabel. U tchajwanské společnosti nic podobného naštěstí nehrozí.

Kvalita zpracování a vzhled

Musíme se hned ze začátku přiznat, že nám Asus Zenfone 9 udělal radost okamžitě poté, co jsme jej uchopili do rukou. Po testování velkých telefonů, zejména pak ROG Phone 6 přijde kompaktní zařízení vhod. Když už jsme u toho, celkové rozměry telefonu činí 146,6 x 68,2 x 9,5 mm a váží 165 gramů. Samozřejmostí je rovněž certifikace IP68. Rozměry i vahou je na tom tedy velice podobně, jako již zmíněný Galaxy S22. Pro porovnání jsme vám nafotili telefony vedle sebe.

Na konstrukci jako takové budete těžko hledat slabiny. ASUS vyměnil letos oválné tvary za hranatější a zadní stranu vytvořil z nového materiálu, který může na první dotyk připomínat gumu, ale jde o kvalitní, potexturovaný plast. Díky němu mobil vůbec neklouže, otisky prstu jsou na něm vidět minimálně a stejně tak se na nich nezachytává prach. Stačí, když mobil jednou za týden otřete a máte klid. Jediné místo, kde se sem tam chytne nějaká částečka je prostor okolo fotoaparátů. Nejde ale o nic hrozného.

Rám je pochopitelně tvořen z matného hliníku, přičemž na pravé straně naleznete jak tlačítka pro ovládání hlasitosti, tak i zapínací tlačítko. V něm je zabudovaná rychlá čtečka otisků prstů a také technologie Smart Key, díky které můžete třeba používat různá gesta, aniž byste museli sahat na displej. Nutno uznat, že jde o praktickou věc, kterou jsme se naučili během pár dní používat.

Zmínit musíme také stereo reproduktory, které sice nedosahují kvalit většího ROG Phone 6, ale to je pochopitelné. Stále jde o kvalitní soustavu, která by snad snesla jen o něco vyšší maximální hlasitost nebo lepší basový projev. Na poslech YouTube videí či písniček ve sprše jde ale o zcela dostatečnou záležitost.

Když už jsme u zvuku, na horní straně se nachází audio jack, tedy věc, která z vlajkových mobilů vymizela před několika lety. Líbí se nám, že jde ASUS proti proudu a chápe, že ne každý chce poslouchat z bezdrátových sluchátek, ale raději si připojí nějakou kvalitnější náhlavní soustavu. Pokud byste chtěli poslouchat bezdrátově, potěší vás podpora hromady kodeků a to včetně těch nejnovějších jako je LDAC či nový standard Snapdragon Sound.



Displej – malý a svižný AMOLED

Bohužel jsme neměli možnost testovat předchozí generaci Zenfone 8, ale podle všeho novinka disponuje velice podobným panelem. Jedná se o 5,92palcový Super AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů (Full HD+) a 120Hz obnovovací frekvencí. Bohužel nejde o LTPO panel, ale systém automaticky přepíná mezi 60, 90 a 120 Hz. Nechybí mu podpora HDR10+, pokrývá 151 % prostoru sRGB a 112 % DCI-P3. Samozřejmostí je také funkce Always-On. Pokrývá jej pak ochranné sklo Gorilla Glass Victus.

Jde samozřejmě o kvalitní panel, který je na běžnou práci zcela dostatečný a oceníte také jeho responzivitu, takže se na něm i celkem dobře hraje. Mějte ale na paměti, že jde na dnešní poměry o menší displej, takže pokud to s hraním myslíte vážně, sáhněte raději po již zmíněném ROG Phone 6. Maximální jas činí 800 nitů, špičkový pak 1100 nitů. Rámečky okolo displeje jsou poměrně tenké a jedinou kaňkou je tlustší brada, což má třeba Galaxy S22 vyřešené lépe.



Výkonu je díky Snapdragonu 8+ Ge1 hromada

Pod kapotou ASUS Zenfone 9 tiká momentálně nejvýkonnější Android čipset, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 v kombinaci s 8/16 GB RAM a 128/256GB úložištěm. Dovedete si tedy představit, že v kombinaci s téměř čistou nadstavbou Zen UI jde o extrémně rychlý mobil, který zvládne náročnější multasking, ale také drtivou většinu her na vysoké detaily. Stejně jako u ROG Phone 6 jsme testovali hry jako je Fortnite, Apex Legends Mobile, Genshin Impact nebo Call of Duty Mobile.

U Genshin Impactu či Apexu občas došlo k záseku, ale to je dáno špatnou optimalizací her, na které by měli vývojáři zapracovat. Výkon byl jinak s herním mobilem srovnatelný a jediné, kde jsme rozdíl poznali byla teplota, která u Zenfonu vystřelila nahoru třeba i po deseti minutách hraní. Jde však o zcela normální jev, se kterým se setkáte i u ostatních mobilů. Naopak má ASUS chlazení zvládnuté poměrně dobře. Při běžném používání zůstává mobil chladný a zahřeje se až při náročnějších úkonech jako je delší nahrávání 4K videa nebo již zmíněné hraní.

Pojďme si říct ještě něco k číslům a benchmarkům. V benchmarku Geekbench si ASUS Zenfone 9 vyvařil skóre 1319 bodů na jedno jádro a 4031 bodů v multijádrovém testu. V AnTuTu pak dosáhl na 1 007 267 bodů, což je jedna z vůbec nejvyšších hodnot na Android scéně.



Systém Zen UI

V Zenfone 9 nalezneme nadstavbu Zen UI, která je postavena okolo systému Android 12. Pokud máte rádi čisté nadstavby, přijdete si zde na své. Až na pár předinstalovaných aplikací jako je třeba ASUS Data Transfer či Netflix dostanete opravdu čisté a zároveň také velmi dobře odladěné prostředí. Plynulost se třeba s již několikrát zmíněným Galaxy S22 nedá srovnat. Počítat můžeme také s klasickými vychytávkami, jako je zbarvení systémových barev dle aktuální tapety či lepší správou soukromí a zabezpečení.

Bohužel se potvrdila spekulace o tom, že Zenfone 9 dostane pouze dvě hlavní aktualizace Androidu, což je na vlajkový model málo. Někteří výrobci slibují i u střední třídy minimálně tři aktualizace. V praxi to znamená, že má mobil slíbený Android 14.



Výdrž baterie

Výdrž dostala v Zenfone 9 na starost 4300mAh baterie s podporou 30W nabíjení, k čemuž jsme byli lehce skeptičtí. Kombinace žravějšího čipsetu a absence LTPO technologie u displeje nám napovídala, že výdrž baterie nebude tím hlavním tahákem tohoto kousku. Částečně jsme měli pravdu, ale realita byla mnohem lepší. S mobilem dáte bez větších potíží jeden celý den a to i v případě, že máte manuálně nastavený 120Hz režim a jas vytáhnutý v těchto perných dnech na maximum.

Pokud byste jej opravdu ždímali, fotili a hráli dny, utavíte jej samozřejmě i dříve, naopak pokud budete telefon používat sporadicky a necháte režim obnovovací frekvence na automatický, dostanete se i na den a půl. Na poměry vlajek jde tedy o průměr. Z výdrže nebudete vyloženě nadšení, ale nebude vám drásat nervy a neztratíte z ničeho nic za hodinu 10 % v pohotovostním režimu (který je mimochodem výborný, přes noc se vytratí klidně jen 5 % kapacity). Pro porovnání je třeba mnohem lepší, než u Galaxy S22, ale třeba také základního Xiaomi 12. Zamrzí tedy snad jen absence bezdrátového nabíjení.



Fotoaparáty

ASUS nejde ve stopách ostatních výrobců a vsadil pouze na dva snímače. To znamená, že zbytečné makro či hloubkové snímače tu nemají místo. Jedním dechem ale také dodáváme, že tím pádem musíte rozloučit také s teleobjektivem, který třeba Galaxy S22, troufáme si říct jedna z největších konkurencí má. Hlavním snímačem je zde 50Mpx Sony IMX766, který používá čím dál větší množství výrobců. Nalezneme ho v mnohem levnějších telefonech jako je třeba OnePlus Nord 2(T), Nothing Phone (1) nebo realme GT 2.

Firma jej ale vylepšila o šestiosý gimbal, který dokáže zázraky hlavně při natáčení. Technologie HyperSteady je však omezena pouze na Full HD video, což je trochu škoda, ale s trochou snahy vám může do jisté míry Zenfone 9 nahradit akční kameru. ASUS ze Sony snímače vymáčkl maximum a v kombinaci s postprocesingem a již zmíněným gimbalem produkuje Zenfone 9 velmi kvalitní snímky, které jsou skvěle barevně vyvážené, nechybí jim ostrost a možná vás až překvapí míra detailů.

Co se týče 12Mpx ultraširokého snímače Sony IMX 386, ten nás svou kvalitou rovněž překvapil. Barevné podání je podobné hlavnímu snímači, s čímž mají výrobci někdy problém a snímky z něj jsou povedené. Samozřejmě že se zhoršujícími světelnými podmínkami jde kvalita dolů a objevuje se šum. To je ale pochopitelné. Fotografie v plné kvalitě si můžete prohlédnout v našem sdíleném albu.



Cena a dostupnost

ASUS Zenfone 9 se bude prodávat v černé, bílé, červené a modré variantě za cenu 19 990 Kč v případě 8/128GB varianty. Verze s 256GB pamětí bude dostupná pouze v černé a bílé, k dostání bude za 21 490 Kč a vrcholná 16/256GB verze vychází na 22 990 Kč. Bohužel je ale k dispozici pouze v černé verzi.

Resumé

ASUS Zenfone 9 je alespoň pro nás příjemným překvapením a nečekaným černým koněm uplynulých měsíců. Je důkazem toho, že dělat kompaktní a zároveň výkonné mobily má stále smysl. Během testování jsme se snažili celou dobu najít na mobilu nějakou zásadní chybu. To se nám ale v podstatě nepovedlo a tak pouze nižší jas displeje a jen dva roky hlavních aktualizací Androidu jsou dvěma menšími kaňkami na jinak velmi dobrém produktu. Pokud hledáte mobil s kompaktními rozměry, vysokým výkonem, téměř čistým Androidem, dobře zpracovanou konstrukcí a bonusem v podobě audio jacku, budete Zenfone 9 milovat.

Klady + kompaktní rozměry

+ extrémně výkonný Snapdragon 8+ Gen1

+ odladěný a téměř čistý Android

+ dobré stereo reproduktory a audio jack

+ kvalita hlavního fotoaparátu

+ IP68 certifikace

Zápory – pouze dva roky hlavních aktualizací

– absence bezdrátového nabíjení

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti ASUS.