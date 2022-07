Společnost Asus už delší dobu produkuje dvě řady telefonů. Řada ZenFone zastupuje klasické vlajky, přičemž ta loňská, ZenFone 8 byla obzvlášť povedená. Konečně se někdo rozhodl udělat kompaktní a zároveň velmi dobrý mobil. Pak tu máme řadu ROG, což je zkratka pro Republic Of Gamers. Tato odnož produkuje kromě telefonů také herní notebooky či herní periferie.

Asus ROG Phone 6 je již pátou generací (čtyřka je v Číně nešťastná, takže po ROG Phone 3 přišel rovnou ROG Phone 5) oblíbeného herního mobilu, do kterého se firma snažila vměstnat to nejlepší, co aktuální Android scéna nabízí. Mimo to, že jde o skvělý herní mobil nás ale překvapil v několika dalších ohledech. Tak se na něj pojďme společně detailně podívat.

Obsah recenze Asus ROG Phone 6

Obsah balení

Balení telefonu ASUS ROG Phone 6 je na dnešní poměry celkem bohaté. Kromě samotného mobilu, kterému se budeme věnovat později zde nalezneme také 65W nabíjecí adaptér, pletený USB-C kabel, plastové pouzdro a také několik příruček.

Design, konstrukce a kvalita zpracování

Jestliže jste někdy měli tu čest v podstatě s jakýmkoliv ROG produktem, nebude vám design telefonu Asus ROG Phone 6 cizí a koresponduje s předchozími generacemi tohoto herního mobilu. Díváme se na opravdu velký kus telefonu, což je potřeba zdůraznit. Celkové rozměry činí 173 x 77 x 10.3 mm a telefon váží slušných 239 gramů. Pokud si pod těmito čísly nedokážete nic představit, jde o větší a o něco těžší mobil, než je třeba Galaxy S22 Ultra.

Pokud vám tedy vadí rozměry, měli byste na něj rovnou zapomenout. Po přibližně dvou týdnech testování jsme si na ně ale zvykli. V ruce se telefon drží poměrně dobře a to i díky zaobleným hranám, které neřežou do dlaní.

Design Xiaomi 12S Ultra kompletně odhalen. Co vy na něj? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

O displeji a přední straně se pobavíme v dalším odstavci, tak pojďme dozadu. Ta je tvořena ze skla Gorilla Glass 3 a nachází se zde poměrně velký modul s foťáky, který je dimenzován na šířku. Kromě loga Republic of Gamers se zde nachází také RGB logo ROG, které si přímo v mobilní aplikaci můžete upravit dle vaší libosti. Kromě něj může svítit také malý nápis DARE TO PLAY.

Zmínit se musíme o skvělých reproduktorech, které hrají neskutečně hlasitě a mají basy. Teď nemyslíme to, co naleznete v ostatních mobilech. Ano, víme že to může znít jako hloupost, ale opravdu v tomto telefonu uslyšíte a ucítíte basový nádech. Celkově hrají velmi dobře a zvládají jak hip-hop a pop, ale třeba také klasickou hudbu či rock a ozvučí menší místnost, ve které uslyšíte štěbetání pěti lidí u skleničky s vínem. To známe z vlastní zkušenosti. Raritou je pak audio jack, který ve vlajkových lodích absentuje už několik let.

Vůbec poprvé se v řadě ROG Phone setkáváme s IP certifikací, ačkoliv jen 4X. Potěšil nás také druhý USB-C konektor, který se hodí nejen pokud chcete nabíjet a zároveň hrát hry, ale třeba také pokud sledujete nějaké video. Zároveň jím rovněž napájíte chladič, jak můžete vidět na fotografiích.



Displej

ASUS ROG Phone 6 disponuje celkem unikátním a neskutečně rychlým displejem. Díváme se na 6,78palcový AMOLED panel s rozlišením 2448 x 1080 pixelů (jemnost 395 pixelů na palec) a poměrem stran 20,4:9. Pokud by vám nestačilo 120 Hz v dnešních mobilech, je ROG Phone 6 vybaven hned 165Hz maximální obnovovací frekvencí a 720Hz vzorkovací frekvencí. Díky těmto hodnotám je opravdu extrémně responzivní a na vše reaguje okamžitě. Jestliže byste chtěli ušetřit nějaké to procento, můžete si vybrat mezi 60, 90, 120, 144 a právě 165 Hz. Nebo můžete ponechat automatický režim, který se stará o co nejlepší poměr mezi plynulostí a výdrží baterie.

Maximální jas činí 800 nitů, špičkový pak až 1200 nitů. To sice není hodnota, která by vás měla úplně ohromit, ale v praxi je zcela dostatečná. Nechybí samozřejmě podpora HDR10+ a možná až překvapí celková barevná věrnost. Panel zvládne pokrytí 111 % DCI-P3, Asus navíc tvrdí, že je každý mobil již z výroby kalibrován. Pokrývá jej pak ochranné sklo Gorilla Glass Victus.

Pokud nejste fanoušky průstřelů či nejrůznějších výřezů, udělá vám ROG Phone 6 radost. Selfie kamerka se totiž nachází v horním rámečku. Pravda, ani spodní ani horní rámeček rozhodně nejsou tak úzké jako u jiných mobilů, ale zrovna u herního mobilu, kde chcete využít celou plochu máme pro toto rozhodnutí pochopení. Jde zkrátka o ten nejlepší displej, který můžete v Android zařízení dostat pokud jde o hraní, nezklame ani u sledování videí či běžné práci. Čtečka otisků prstů je velmi rychlá a také přesná. Reagovala nám i v případech, kdy jsme měli upocené prsty. Pokud vás zaskočila přítomnost audio jacku, podržte se. Nový ROG Phone totiž disponuje také notifikační LED diodou. Celkově vzato nás za dobu používání tohoto kousku nejednou přepadla nostalgie.



Mrkněte: ASUS ROG Phone 6 uniká v celé své kráse čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Hardware a výkon

Kromě displeje je samozřejmě u herního mobilu kladen velký důraz také na výkon. Pod kapotou tiká aktuálně nejvýkonnější Android čipset – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, který je přibližně o 10 % výkonnější než původní Snapdragon 8 Gen1. To ale není tak klíčové. Už ten má totiž výkonu na rozdávání. Důležitější je zlepšení energetické efektivity a to až o 30 % v porovnání s předchůdcem. V praxi to znamená lepší výdrž baterie, o které se pobavíme v dalších odstavcích a ten rozdíl je možná větší, než jsme si mohli myslet.

V našem případě mu dopomáhá 16 GB operační paměti typu LPDDR5 a 512GB úložiště UFS 3.1. Asi není třeba nijak zvlášť rozebírat, že telefon běží při standardních scénářích jako je procházení sociálních sítí, psaní e-mailů či procházení webu naprosto plynule a podstatné je, že se téměř vůbec nepřehřívá. Samozřejmě po půl hodinovém hraní nějaké náročnější hry jako Apex Legends, Fortnite nebo Genshin Impact teplo ucítíte, ale mobil se nerozpálí tak, aby bylo jeho používání nepříjemné.

Pokud se budeme bavit o benchmarcích a číslech, v AnTuTu si Asus ROG Phone 6 vysloužil skóre 1 078 556 bodů, což z něj dělá jeden z nejvýkonnějších mobilů na trhu. V Geekbench pak dosáhl v jednojádrovém testu na skóre 1299 bodů, ve vícejádrovém testu pak na 4048 bodů.



Hraní her a dotykové triggery

Asus ROG Phone 6 je herní telefon, takže právě hraní her bude pro potenciální zákazníky tím nejdůležitějším. Vyzkoušeli jsme nejrůznější tituly jako je FIFA Mobile, Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends Mobile, Fortnite, PUBG Mobile, Asphalt 9 Legends nebo Black Desert Mobile a ani v jednom případě jsme neměli problém je pustit na vysoké grafické nastavení a vysoké FPS. Výjimku tvořil jen Apex a Genshin Impact, kde občas k propadům snímku došlo, ale to dáváme za vinu spíše vývojářům a setkáváme se s nimi i u ostatních telefonů.

Na rozdíl od nedávno testovaného POCO F4 GT jsou zde triggery dotykové, což je sice lepší než nic, ale s mechanickými se nedá celkový zážitek srovnávat. Xiaomi učinilo při konstruování F4 GT dobré rozhodnutí a je škoda, že v ROG Phone 6 nejsou také mechanické. Pak by se totiž jednalo suverénně o ten nejlepší herní mobil na trhu. Nechápejte nás špatně, na telefonu se hraje skvěle, odezva na dotyk je fantastická a i zmíněné triggery vám v porovnání s ostatními mobily mohou pomoct, ale pokud to s hraním myslíte vážně, stejně si kupte nějaký ovladač, nebo třeba originální ROG Kunai 3 Gamepad for ROG Phone 6, který jsme ale bohužel neměli možnost testovat.



Uživatelské prostředí

Při prvním nastavování vám dá telefon na výběr, zda chcete používat ROG UI či Zen UI Classic, které můžeme znát z řady ZenFone. První zmíněná nadstavba je inspirována nejrůznějšími tituly a celkově je dost agresivní. Nejprve jsme samozřejmě zvolili první variantu, po přibližně třech dnech používání jsme ale přepnuli na Zen UI Classic a zpět jsme se už nevrátili. Ta nabízí téměř čistý Android, který působí minimalističtěji, což máme raději. Zde je ale potřeba zmínit, že jde čistě o subjektivní pohled a někomu může přijít ROG UI vkusnější.

realme brzy ukáže extrémně výkonný mobil s rychlým nabíjením a solidními foťáky čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Obě nadstavby nabízejí hromadu živých tapet, ikon, různých zvukových upozornění, několik Always-On stylů a samozřejmě také aplikaci ASUS Armoury Crate, ve které ovládáte hned několik klíčových funkcí. Zaprvé zde máte knihovnu her, ve které si můžete upravit nastavení pro každou hru jako je obnovovací frekvence, výkon či zvuk. V záložce výkon se pak dozvíte vše od teploty přes aktuální takt čipsetu až po stav úložiště. Můžete jej ovšem manuální upravit.

V zásadě je na výběr ze tří režimů – Režim X, Dynamický a Ultra trvanlivé, přičemž režim X poskytuje ten nejlepší výkon pro hraní her, dynamický je vhodný pro každodenní používání a Ultra trvanlivé pak zajišťuje co nejdelší výdrž baterie. Můžete zde také mapovat triggery a nebo spravovat váš profil. Jinak jde o klasický Android 12, který podporuje funkce jako Dynamic Colors, nové widgety nebo vylepšení soukromí.



Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Výdrž dostala v ROG Phone 6 na starost 6000mAh baterie, respektive dva 3000mAh akumulátory s podporou 65W nabíjení. To vám doplní šťávu z 0 na 100 % za slušných 42 minut. Rozhodně šlo o jeden z aspektů, který nás příjemně překvapil. Když jsme telefon vysetupovali, hned druhý den jsme jej vůbec nešetřili. Hodně jsme fotili, natáčeli video a samozřejmě také hráli. Celkem asi hodinu a půl denně. Přesto neměl mobil problém s námi vydržet až do noci. Některé ostatní mobily by přitom při stejně náročném používání nevydrželi ani do pozdního odpoledne.

Při normálním používání jako je používání Google aplikací, procházení webu nebo brouzdání sociálními sítěmi nebyl problém se dostat až na dva dny, což je z hlediska dnešních vlajkových mobilů spíše utopie. Musíme zmínit také skvělý pohotovostní režim. Za noc vám z telefonu zmizí maximálně 5 %. Zkrátka z hlediska výdrže jde o jeden z těch vůbec nejlepších mobilů na trhu.



Fotoaparáty

Na zadní straně mobilu Asus ROG Phone 6 nalezneme trojici snímačů v čele s hlavním 50Mpx foťákem SONY IMX766, který se nachází v mobilech jako je OnePlus Nord 2, realme GT 2 (Pro) nebo třeba Xiaomi 12X. Doplňuje jej 13Mpx ultraširoký fotoaparát se záběrem 125 stupňů a 5Mpx makro kamerka.

Hlavní fotoaparát dokáže produkovat pěkné a hlavně barevně věrné snímky. Tu a tam se rozpustí nějaký detail, ale celkově vzato jde o překvapivě povedené foťáky, které fungují minimálně stejně dobře jako u ostatních zmíněných mobilů. Možná bychom dokonce řekli, že i díky výkonnějšímu čipu o něco lépe.

Ultraširoký snímač je pak také poměrně solidní, ovšem některé fotografie působí oproti hlavnímu snímači chladněji a mají pochopitelně méně detailů. Samozřejmě se zde bavíme o herním mobilu, takže pokud si myslíte, že za cenu vlajkové lodi dostanete také vlajkové foťáky, raději se poohlédněte někde jinde. Na čistě herní telefon je ale výsledek více než dobrý. Zmínit musíme také video, které lze nově nahrávat až v 8K rozlišení při 24 snímcích za sekundu. Video ve 4K lze pak natáčet až při 120 snímcích za sekundu, což není úplný standard, výsledky jsou opět velmi slušné a pochválit musíme také stabilizaci.



Xiaomi 12S a 12S Pro: Leica foťáky, Snapdragon 8+ Gen1 a rychlé nabíjení čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Cena a dostupnost

Asus ROG Phone 6 bude k dostání v bílé a černé variantě za cenu 25 990 Kč v případě 12/256GB verze. Pokud byste měli zájem o verzi s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, připravte si 28 990 Kč.



Resumé

Asus ROG Phone 6 je výborný a hlavně nejen herní mobil. Tento rok jsme stihli otestovat hromadu skvělých telefonů a nový počin od Asusu bychom se nebáli zařadit do TOP 3. Nejde totiž jen o skvělý telefon pro hráče, ale dokáže nabídnout zajímavou použitelnost i všem ostatním uživatelům. Má skvělou výdrž baterie, dnes už v této cenové kategorii velmi raritní audio jack, zdaleka ty nejlepší stereo reproduktory, které jsme u mobilu kdy slyšeli, skvělou sílu signálu a poměrně čistý systém. A taky displej bez průstřelu, které mohou lézt některých uživatelům krkem. Zahanbit se nenechá ani fotoaparáty a pochopitelně nabízí naprosto brutální výkon.

Klady + precizní zpracování

+ extrémně rychlý displej

+ nekompromisní Snapdragon 8 Gen1+

+ dobré chlazení

+ excelentní výdrž baterie

+ čistá nadstavba Zen UI/ROG UI

+ rychlá čtečka otisků prstů

+ hlasité a velmi kvalitní reproduktory

+ stylové RGB prvky

+ přítomnost audio jacku a notifikační diody

Zápory – pouze základní IP certifikace

– pro někoho váha a celkově větší rozměry

– triggery mohly být mechanické

Jaký máte názor na ASUS ROG Phone 6?

Za zapůjčení telefonu děkujeme českému zastoupení značky ASUS.