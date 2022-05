POCO F4 GT recenze: herní velikán za skvělou cenu

Společnost Xiaomi před několika týdny představila na našem trhu poměrně očekávaný telefon POCO F4 GT. Pokud vám design telefonu přijde povědomý, rozhodně to není náhoda. Jde totiž v podstatě o přejmenované Redmi K50 Gaming, které se už nějaký ten pátek prodává v Číně. Tento kousek jsme měli možnost testovat přibližně dva týdny jako náš hlavní přístroj, tak si pojďme povědět, jak to vlastně celé dopadlo.

Obsah recenze POCO F4 GT

Obsah balení

POCO F4 GT nás překvapilo téměř okamžitě poté, co jsme jej začali vybalovat. Kromě samotného telefonu zde totiž naleznete 120W nabíjecí adaptér, redukci z USB-C na audio jack a také nabíjecí kabel, jehož konec je zahnutý tak, aby nepřekážel při hraní her. Tvar lehce připomíná starší MagSafe od Applu a opravdu jde o praktickou věc. Dále jsou zde přítomny různé brožurky, návody a také základní pouzdro.

Čínský gigant nám tedy kromě skvělého herního telefonu (ke kterému se hned za chvilku dostaneme) nadělil také bohaté balení, ve kterém nám nechybí vůbec nic. Přítomnost výkonného adaptéru, skvělého nabíjecího kabelu či pouzdra nám hned vykouzlila úsměv na tváři a to jsme telefon ještě ani nezapnuli.



Zpracování, čtečka a reproduktory

To, že je POCO F4 GT opravdu velký kus hardwaru zjistíte téměř okamžitě poté, co ho uchopíte do rukou. Nejdříve pojďme ale k číslům. Telefon disponuje celkovými rozměry 162.5 x 76.7 x 8.5 mm a váží citelných 210 gramů. Rámeček je hliníkový, zadní strana je pak tvořena z matného skla, které narušují abstraktní prvky, aby bylo jasné, že jde o herní mobil. Nutno ale přiznat, že nejde o nijak agresivní řešení a jediným RGB prvkem je svítící modul fotoaparátů.

Na pravém boku telefonu se nacházejí dva magnetické vyskakovací triggery, které jsou jedním z hlavních prodejních argumentů celého mobilu. O nich si povíme ale až v dalších odstavcích. Naopak zamrzí absence IP certifikace, což by měl být u takto drahého telefonu standard. Na druhou stranu se zde nachází spousta unikátních prvků, kvůli kterým prostě telefon nemusí testem projít. Čtečka otisků prstů se pak nachází na boku v power tlačítku a reaguje bleskurychle a v téměř 100 % situací.

Počítat můžeme také se stereo reproduktory, které sice nedisponují logem Harman/Kardon, jako třeba u Xiaomi 11T Pro, přesto ale hrají skvěle. Nechybí jim na poměry telefonu basy a kromě poslechu skvěle poslouží i pro sledování dalšího multimediálního obsahu.

Jestliže pokukujete po telefonu s alespoň trochu kompaktními rozměry, můžete na nové POCO okamžitě zapomenout. Ovšem čínský gigant na segment kompaktnějších vlajek rozhodně necílí, právě naopak. Cílí na hráče a na uživatele, kteří tráví na telefonu spoustu času.



Displej

Pokud se nějaký telefon chce označovat za herní, musí být samozřejmě vybaven odpovídajícím displejem. Jedná se o 6,67palcový AMOLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a maximálním jasem 800 nitů. Nechybí podpora HDR10+ či 120Hz obnovovací frekvence, která se navíc snižuje v závislosti na tom, co na mobilu zrovna děláte.

Vzorkovací frekvence pak činí solidních 480 Hz, což je zcela dostatečná hodnota nejen pro běžné používání, ale již zmíněné hraní her. Odezva na dotyk je téměř okamžitá. Chrání jej navíc ochranné sklíčko Gorilla Glass Victus, což nás překvapilo. Jde totiž o věc, která je dostupná většinou pouze ve vlajkových lodích.

Podle očekávání má displej živé barvy, skvělý kontrast a slouží skvěle nejen pro hraní her, ale třeba také večerní sledování seriálů v posteli. Jediné, co by mohlo být lepší je maximální jas, ale zde jej porovnáváme s vlajkovými telefony jako třeba Galaxy S22 či realme GT 2 Pro.



Hardware a výkon

Výkon samozřejmě nedostal na starost nikdo jiný než aktuálně nejvýkonnější čipset od Qualcommu, Snapdragon 8 Gen1. Dopomáhá mu 8 či 12 GB RAM a 128/256GB úložiště typu UFS 3.1. Asi není potřeba zmiňovat, že telefon běží i díky dobré optimalizaci MIUI 13 jako po másle a to, že je výkonu více než dostatek naznačují i čísla z benchmarků. V AnTuTu dosáhl na skóre přes 890 000 bodů, což z něj dělá jeden z nejvýkonnějších mobilů na trhu.

Vzhledem k tomu, že jde o herní mobil jsme na něj okamžitě nainstalovali hry jako League of Legends: Wild Rift, Call of Duty Mobile, Fortnite či nový Apex Legends Mobile. Všechny tituly (až na Apex, kde občas docházelo ke škubancům, ale to je dáno spíše horší optimalizací) běží na mobilu skvěle. Na vysoké detaily jste schopni se dostat na 60 a více snímků za sekundu a potěší také fakt, že se telefon příliš nezahřívá. Jasně, když budete hrát a u toho telefon ještě nabíjet, logicky z něj teplo ucítíte, ale nejde o nic hrozného. Zkrátka k nějakému zahřátí dojde pouze u her. Pokud budete telefon používat běžným způsobem, s ničím podobným se nesetkáte.

Hraní her a triggery

Musíme přiznat, že jsme byli před samotným testováním k triggerům poměrně skeptičtí. Udělali jsme ale velkou chybu. Pokud si je dokážete správně nadefinovat, máte oproti ostatním hráčům (za předpokladu, že nepoužívají gamepad nebo nemají mobil s podobnou vlastností) jasnou výhodu. Nejčastěji jsme je používali ke střelbě, která se stala rázem mnohem snažší. Nemusíte totiž mířit a u toho ještě klepat na tlačítko střelby.

Dovolili bychom si používání triggerů přirovnat až téměř ke konzolovému zážitku. Jasně, analogovu páčku asi nikdy nic nenahradí, ale pokud má být budoucnost mobilního hraní v podobných hardwarových triggerech, jsme všemi deseti pro. Můžete si je navíc namapovat také pro různé další funkce, jako třeba rychlé otevření fotoaparátu. Vzhledem ale k tomu, že jsme měli triggery po dobu normálního používání zasunuté nám tato vlastnost nepřišla nijak zvlášť užitečná.



Uživatelské prostředí

V POCO F4 GT běží nadstavba MIUI 13 postavená na Androidu 12. Právě ji jsme u nás na webu hned několikrát chválili a není důvod v tom nepokračovat. Plynulost a rychlost systému je příkladná. Za celou dobu jsme se setkali s trhanými animacemi asi 2x a to ještě v době, kdy jsme měli na pozadí puštěný Apex Legends Mobile. Systém možná nenabízí tolik nových funkcí, což ale není žádné překvapení. Xiaomi se nechalo hned několikrát slyšet, že se v této verzi chce zaměřit hlavně na optimalizaci, což byla sázka na správnou kartu.

Je tu pár věcí, které bychom mohli MIUI 13 vytknout, ale jde pouze o drobnosti. Třeba některé překlady v systémovém nastavení působí divně, někoho může zamrzet také absence dynamických barev. A těch předinstalovaných aplikací by také mohlo být méně. Naštěstí ale nejde o úplný balast, ale věci jako Spotify, Amazon, TikTok či Facebook. Naopak nás baví tradiční notifikační a ovládací centrum, které se otevírá po vzoru iPhonů a velice rychle jsme si na něj zvykli. Celý systém je pak typicky barevnější, což je ale u telefonů Xiaomi, Redmi a POCO tradicí.



Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Výdrž baterie je rozhodně u POCO F4 GT něčím, kde je potřeba se pozastavit. Telefon vydrží při běžném používání klidně den a půl, a to i přes smrtící kombinaci poměrně žravého Snapdragonu 8 Gen1 a “pouze” 4700mAh baterie. Výdrž nám přišla o něco lepší, než třeba v případě realme GT 2 Pro a musíme pochválit také skvělý pohotovostní režim. U některých výrobců přes den dosti klesá baterie i v případě, že telefon nepoužíváte, což u tohoto mobilu nehrozí. Velký podíl na tom má již zmíněná optimalizace systému.

Když jsme telefon odpojili z nabíječky v 10:00, vydržel nám i přes náročnější používání, jako je občasné hraní her, vyřizování e-mailů, brouzdání na Twitteru a nějaké to focení do 12:00 dalšího dne. Při střídmějším používání vydrží klidně do pozdního odpoledne. Pokud se vám ale baterie vybije, není její nabití díky 120W nabíjení žádný problém. Výkon je extrémně návykový a z 0 na 100 % jste schopni mobil dobít za 17 minut. Pokud vám tedy chybí nějaká ta šťáva a víte, že musíte za 5 minut odejít z baráku, nemusíte panikařit. Taková doba vám stačí na to, abyste telefon dobili na přibližně 35 % a zůstali po celý večer online.



Fotoaparáty

Když jsme dostali POCO F4 GT na test, byli jsme kromě jiného zvědaví také na fotoaparáty, které většinou v podobných modelech hrají až druhé housle. Hlavním fotoaparátem je 64Mpx snímač Sony IMX686, který nalezneme třeba i u konkurečního ROG Phone 5s. Rozhodně nejde o nejlepší foťák ve své kategorii, ale vyloženě ostudu nedělá. Na druhou stranu nás překvapila poměrně vysoká úroveň detailů i barevná věrnost, ačkoliv to mobil v některých scénách přepískne s HDR.

8Mpx ultraširoký snímač je spíše průměrný a fotí hodně podobně, jako podobné foťáky ve střední třídě a 2Mpx makro kamerka je kvůli svému nízkému rozlišení použitelná pouze ve výjimečných případech. Mobil umí rovněž natáčet video ve 4K rozlišení při 60 FPS a jeho kvalita je ucházející.

Pokud to s videem myslíte vážně, bude lepší se poohlédnout jinde, ale na sociální sítě či záznam narozeninového večírku je kvalita více než ucházející.



Cena a dostupnost

Telefon POCO F4 GT je k dostání ve verzi 12/256GB u většiny českých prodejců po omezenou dobu za cenu 14 999 Kč. Normálně pak vychází na 16 999 Kč.



Resumé

Telefon POCO F4 GT splnil a v některých ohledech dokonce překonal naše poměrně vysoké očekávání. Jde o skvělý mobil, který ocení nejen hráči, ale také uživatelé, kteří tráví na svém zařízení spoustu času. Nekompromisní výkon vám zajistí extrémně rychlý a plynulý zážitek ve hrách i systému, displej je responzivní a nenechá se zahanbit ani u sledování videa a ohromí vás také extrémně rychlé nabíjení, díky kterému přestanete procenta v levém horním rohu v podstatě úplně řešit. Na druhou stranu rozhodně nejde o telefon pro každého. Očekáváte-li skvělé foťáky či kompaktní rozměry, bude lepší se porozhlédnout jinde. Celkově vzato jde o skvělý telefon, který nemusí nutně cílit jen na hardcore hraní, ale i běžné používání.

Klady + precizní zpracování a prémiové materiály

+ responzivní 120Hz AMOLED displej

+ nekompromisní Snapdragon 8 Gen1

+ praktické mechanické triggery

+ extrémně rychlé nabíjení

+ dobře odladěná nadstavba MIUI 13

Zápory – absence IP certifikace

– pouze průměrné fotoaparáty

Jaký máte názor na POCO F4 GT?

Za zapůjčení telefonu děkujeme českému zastoupení značky Xiaomi.