Xiaomi 11T Pro recenze: vynikající mobil s fantastickým displejem a bleskovým nabíjením

Na telefony Xiaomi řady T jsme zvyklí už několik let. Jedná se o odlehčené vlajkové modely, které nabízí většinu funkcí z dražších telefonů a přitom si zachovávají příznivou cenu. Ani tento rok není výjimkou a před několika týdny došlo na představení dvou modelů – Xiaomi 11T a Xiaomi 11T Pro. Ne, nemáme chybu v názvu. Čínská společnost se totiž z nějakého důvodu rozhodla, že tradiční “Mi” před názvem tentokrát vynechá. Nám se do rukou dostala druhá zmíněná varianta, která nabízí špičkový displej, nekompromisní Snapdragon 888, 108Mpx fotoaparát nebo tak rychlé nabíjení, že se vám z toho zatočí hlava. Má tedy tento kousek vůbec nějaké mínusy nebo jej můžeme rovnou nazvat králem vyšší střední třídy?

Obsah recenze Xiaomi 11T Pro

Obsah balení

Obsah balení Xiaomi 11T Pro není nijak speciální, ale na druhou stranu vám nebude nic chybět. Na rozdíl od Applu či Samsungu zde stále nalezneme nabíjecí adaptér, který má výkon rovnou 120 W, což umožňuje telefon dobít opravdu v řádu několika minut. O tom ale až později. Dále je zde přítomen USB-A/USB-C nabíjecí kabel, několik různých brožurek, spona na vysunutí šuplíku pro SIM kartu nebo průhledné pouzdro.

Kvalita zpracování a vzhled

Xiaomi 11T Pro potěší všechny milovníky konzervativního vzhledu a v ruce vás nijak neurazí, ale ani nenadchne. Zadní strana je magnetem pro otisky prstů a navíc je telefon poměrně velký. Pokud tedy hledáte telefon, který budete moci pohodlně ovládat jednou rukou, rovnou na něj zapomeňte. Tato řada je však designovaná pro uživatele, kteří využívají svůj telefon na maximum, čemuž odpovídají i ostatní specifikace. Takže větší rozměry chápeme. Takový Samsung Galaxy S21 Ultra si také nekoupí uživatel, který svůj telefon používá hlavně na volání a sem tam projede sociální sítě. Pokud máte rádi oblíbené slovíčko “produktivní”, tento kousek vám v tom rozhodně bránit nebude.

I přes použitý AMOLED panel se čtečka otisků prstů nenachází v displeji, nýbrž na boku v power tlačítku. Byli jsme ale až překvapeni, jak dobře a rychle reaguje. Několikrát se nám dokonce stalo, že jsme telefon odemkli bez toho, aniž bychom chtěli. Určitě příjemně překvapí také reproduktory Harman/Kardon, které hrají nadprůměrně kvalitně. Nejsou sice nijak extra hlasité, ale nechybí jim (na poměry telefonů) basy ani středy, což není úplný standard. Rozhodně se tedy nejedná pouze o marketing a stereo reproduktory fungují v novém Xiaomi 11T Pro skvěle. Opravdu si nevybavujeme, kdy jsme naposledy slyšeli tak kvalitní výstup z mobilu, nepočítáme-li dvakrát dražší iPhone 13 Pro Max.

Naopak může trochu zklamat absence audio jacku, slotu na microSD kartu a pouze základní certifikace IP53, která telefon ochrání pouze proti stříkající vodě. Na druhou stranu alespoň nějakou máme. Bohužel ani tato vlastnost není u telefonů vyšší střední třídy úplným standardem.



Displej

Displej je rozhodně věcí, která dělá z Xiaomi 11T Pro tím čím je. Čínská firma tedy vsadila na plochý 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů s poměrem stran 20:9. Co rozhodně stojí za zmínku je podpora Dolby Vision, HDR10+, 10bitových barev a maximální jas 1000 nitů, díky kterému je dostatečně čitelný i v případech, kdy vám do zad praží slunce. Před škrábanci a pády jej pak chrání sklo Gorilla Glass Victus.

6,67″ AMOLED panel

2400 x 1080 pixelů

Dolby Vision, HDR10, HDR10+, podpora 10bitových barev

obnovovací frekvence 120 Hz

vzorkovací frekvence 480 Hz

To je ale pouze polovina už tak skvělých specifikací. Můžeme se totiž dále spolehnout na 120Hz obnovovací a 480Hz vzorkovací frekvenci, což dělá z telefonu vskutku unikátní zážitek. Jestliže přecházíte z nějakého 60, ale klidně i 90Hz telefonu, poznáte rozdíl po pár minutách používání.

Sami jsme používali v posledních několika týdnech OnePlus Nord 2 5G a ten rozdíl je opravdu znatelný. Velkou roli na plynulosti telefonu má právě vzorkovací frekvence, díky které je telefon opravdu neuvěřitelně responzivní a na dotyk reaguje okamžitě. V ostatních recenzích a se dovíte, že je 480Hz hodnota vhodná hlavně pro hraní her, ovšem pokud máte citlivější oko, poznáte rozdíl i při běžném používání.

U takového displeje by byla velká chyba, kdyby se nedostalo na certifikaci Widevine L1 DRM, která zde naštěstí je. Znamená to, že můžete sledovat videa v aplikacích jako YouTube nebo Netflix v té nejvyšší možné kvalitě.



Hardware a výkon

Pod kapotou Xiaomi 11T Pro můžeme počítat s tím nejlepším (vyjma Plus verze), co aktuálně Android trh nabízí. O výpočetní výkon se tedy stará čipset Qualcomm Snapdragon 888 v kombinaci s 8 GB LPDDR5 RAM a 128/256GB UFS 3.1 úložištěm. V praxi to znamená hromadu výkonu, který v 95 % případů používání telefonu nevyužijete a můžete tak počítat s tím, že výkon nebudete u tohoto modelu několik let řešit.

Qualcomm Snapdragon 888

8 GB LPDDR5 RAM

128/256GB UFS 3.1 úložiště

Osobně jsme sami zvědaví, jak se Xiaomi vypořádá s kauzou, která před několika dny vyplula na povrch, ale my jsme se s žádným přehříváním či znatelným omezením výkonu nesetkali. V benchmarku Geekbench jsme si ale všimli nižšího skóre, než je u vlajkového Snapdragonu obvyklé. V jednojádrovém výkonu dosáhl telefon na skóre 765 bodů, v multijádrovém pak na 3179 bodů.

Když jsme před několika měsíci testovali realme GT, které disponuje totožným čipsetem, dosáhli jsme na skóre 1142 bodů v případě jednojádrového a 3656 u multijádrového testu. To není malý rozdíl. Doufejme tedy, že tento neduh čínský gigant spraví v některé z dalších aktualizací.



Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí MIUI ve verzi 12.5.10 je postavené na Androidu 11, ačkoliv nový systém pomalu klepe na dveře. Pokud jste někdy měli nějaký telefon Xiaomi/Redmi/POCO, budete se zde cítit jako doma. V případě, že přecházíte z jiného telefonu a s touto nadstavbou jste ještě neměli čest, možná si budete chvíli zvykat. Osobně preferujeme spíše čistější nadstavby. Musíme však uznat, že MIUI má několik nesporných výhod a je skvěle odladěné. Jen toho balastu by mohlo být určitě méně. Systém totiž přichází s několika aplikacemi, z nichž vám bude určitá část spíše na obtíž. Naštěstí jdou ale z telefonu odinstalovat.

Potěší však nastavení přizpůsobení. Telefon podporuje mimo jiné také Always-on displej a na výběr dostanete hned z několika motivů a dále si jej doladit k obrazu svému. Již od MIUI 12 se můžeme v systému setkat s novými Super tapetami. Jde o klasické dynamické tapety, která se zmenší či zvětší v závislosti na tom, co na telefonu aktuálně děláte. Nás nejvíce oslovil motiv Rudá planeta, ovšem zajímavé jsou také Vzdálené prstence či Zasněžené vrcholky. Jde o jakési zpestření celého systému a pokud vám na tapetách záleží a zároveň je nechcete hledat v aplikacích třetích stran či prohlížeči, tuto vlastnost jistě oceníte.

Pokud jste někdy měli v ruce iPhone, jistě poznáte rozdělené notifikační a ovládací centrum, což není u Androidu běžné. Celkově nám systém hned v několika aspektech připomíná iOS, což ale nemusí být na škodu. Na druhou stranu pokud se vám změny, kterých není v MIUI málo nelíbí, můžete je jednoduše deaktivovat a mít Android přesně takový, jaký jej znáte. Xiaomi navíc přislíbilo aktualizace minimálně po dobu tří let, takže by se na tento kousek měl podívat teoreticky také Android 14, což je jistě skvělá zpráva.



Výdrž baterie a extrémně rychlé nabíjení

Vzhledem k 5 000mAh baterii jsme měli od výdrže baterie poměrně vysoká očekávání. Vždyť u loňského Mi 10T byla výdrž skvělá a letos můžeme říct, že je pouze průměrná. Pokud chcete využívat telefon naplno, počítejte s nabíjením každý večer. Hovoříme ale o situaci, kdy máme zapnutý 120Hz režim, jas na 80 %, pravidelném focení a používání sociálních sítí. Jestliže se ale spokojíte s 60Hz odezvou a spíše sporadickému používání, možná se na den a půl dostanete. Naštěstí zde ale máme 120W nabíjení, což zcela mění pravidla hry. Potřebujete někam odejít? Žádný problém. Stačí hodit telefon na pár minut na nabíječku a máte jej opět nabitý. Rychlé nabíjení jsme využívali právě v těchto případech.

Xiaomi tvrdí, že se telefon dobije na 100 % za pouhých 17 minut, což zní až neuvěřitelně. My jsme za stejný čas dobili telefon z 5 na 100 %, což je ale stále až absurdní hodnota. Na takový benefit se rychle zvyká. Když potřebujete šťávu, máte ji takřka okamžitě. Každé 3 minuty se telefon dobije o přibližně 15 %. Dle Xiaomi si svou hodnotu baterie udrží po dobu minimálně 800 nabíjecích cyklů, což v praxi dává více než dva roky každodenního nabíjení.



Fotoaparáty

Na zadní straně Xiaomi 11T Pro nalezneme poměrně velký modul, kde se nachází tři snímače. Pojďme si tedy něco říct nejdříve o tom hlavním. Jde o 108Mpx Samsung ISOCELL HM2 1/1.52″ snímač se světelností f/1,75, který ve výchozím nastavení produkuje snímky o rozlišení 12 Mpx. Na fotografiích je vidět velká práce postprocesingu. Přesto mají snímky věrné, přesné podání barev a naleznete v nich spoustu detailů.

V některých případech nám dokonce přišli přeostřené, ale není to nic co by se nedalo přehlédnout. Celkově v nás převažují spíše pozitivní dojmy a potěší také kvalitní video, které lze natáčet až v 8K rozlišení, avšak pouze 6 minut v kuse. Pravděpodobně budete více používat 4K/Full HD režim při 60 fps, kde je video obzvlášť v kombinaci s gimbalem velice povedené.

Dále se zde nachází 8Mpx Sony IMX355 ultraširoký snímač se světelností f/2,2. Ten sice není nejlepší ve své třídě, ale při troše snahy s ním také vyfotíte kvalitní snímek a nechybí zde ani noční režim. Trojici zakončuje makro snímač Samsung S5K5E9 1/5″ s rozlišením 5Mpx a světelností f/2,4.

Cena a dostupnost

Telefon Xiaomi 11T Pro je k dispozici v černé, modré a bílé variantě, přičemž za námi testovanou variantu se 128GB úložištěm zaplatíme v Česku 15 990 Kč. Pokud by vám tato paměť nestačila, můžete sáhnout po 256GB verzi, za kterou si 1 000 Kč připlatíte.

Akce: Xiaomi 11T Pro po omezenou dobu s dárkem

Ano, Xiaomi 11T Pro rozhodně není nejlevnější telefon. Na druhou stranu si svou cenu bez sebemenších problémů dokáže obhájit, což si vysvětlíme v posledním odstavci. Pokud ale stále s koupí váháte, nasadíme vám dalšího brouka do hlavy. Pokud si Xiaomi 11T či Xiaomi 11T Pro koupíte na oficiálním e-shopu Xiaomi, získáte zdarma robotický vysavač Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential v hodnotě 3 899 Kč. To znamená, že se vám výsledná cena telefonu může ještě pěkně ponížit. Pokud byste se rozhodli například pro námi testované Xiaomi 11T Pro 8/128GB, které normálně vychází na 15 999 Kč, vyjde vás telefon ve finále na 12 100 Kč a to už je opravdu bezkonkurenční koupě.

Resumé

Xiaomi 11T Pro je bezpochyby výborný telefon, který si bez sebemenšího problému dokáže svou vyšší cenu obhájit. V případě, že na telefonu trávíte velké množství času a nevadí vám tím pádem větší rozměry a displej, budete z něj mít velkou radost. Pracuje se na něm skvěle, displej je fantastický, dosahuje kvalit nejdražších vlajkových lodí na trhu a hromada výkonu (avšak s lehkou pachutí nižšího skóre v benchmarku) vám zajistí plynulý zážitek z používání. Nezklamou ani fotoaparáty a přestože výdrž baterie je spíše průměrná, vynahradí vám ji bleskově rychlé nabíjení.

Klady + fantastický AMOLED displej se 120Hz frekvencí

+ kvalitně hrající reproduktory Harman/Kardon

+ dobře odladěný systém MIUI

+ rychlá čtečka otisků

+ vlajkový čipset Snapdragon 888

+ velmi dobrý hlavní fotoaparát

+ bleskově rychlé nabíjení

+ minimálně tříletá softwarová podpora

Zápory – pouze IP53 certifikace

– pro někoho větší rozměry

Jak se vám Xiaomi 11T Pro zamlouvá?