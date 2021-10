Umělé snižování výkonu není u telefonů nic nového. Vzpomeňme si třeba na čipset Qualcomm Snapdragon 810, který tikal v telefonech jako Lumia 950 XL, Xperia Z5 nebo LG Go Flex 2. Jednalo se o vůbec ten nejkontroverznější čip na poli Android telefonů, jelikož uměle omezoval výkon a chránil tak telefon před vysokými teplotami. Před nějakým časem bylo rovněž zjištěno, že i Apple omezuje výkon u některých svých starších iPhonů aby ochránil baterii. V posledních hodinách to na internetových fórech odnáší Xiaomi 11T Pro. Z jakého důvodu?

Xiaomi 11T Pro prý uměle omezuje výkon

Podle recenzenta webu Anandtech, Andreje Frumusana Xiaomi uměle omezuje výkon čipsetu Snapdragon 888, aby tak zamezilo přehřívání, se kterým se setkal. Dle jeho slov o tom ale uživatel neví a zařízení má svůj vlastní seznam aplikací a her, u kterých se to děje. Pokud na telefonu spustíte hry či aplikace které telefon nezná, upozorní vás po nějakém čase o tom, že by se mohl telefon začít zahřívat. Andrej prý telefon oklamal a přesvědčil jej, že na něm běží hra Genshin Impact (která prý na onom seznamu figuruje) a telefon si tedy zřejmě “myslel” že na něm běží náročná hra a svůj výkon tak omezil.

Andrej byl situací velmi frustrován a dodal, že by se tento fakt měl promítnout také do výsledků různých benchmark testů aby uživatel věděl, kolik výkonu má skutečně k dispozici, třeba zrovna u hraní některých her. Xiaomi obvinil, že o této situaci dobře ví a využilo ji, jelikož by si této drobnosti velká většina recenzentů nevšimla. Na závěr dodal, že toto chování považuje za “svinské”. My tento model užíváme pár dní jako náš hlavní telefon a s přehříváním jsme se zatím nesetkali. Každopádně je to pro nás podnět k tomu, abychom se na tuto věc zaměřili.

LIDL má v parádní akci robotický vysavač Xiaomi Roborock S6 čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jaký máte na tuto situaci názor?

Zdroj: gizchina.com