Když loni představila společnost realme první generaci svého modelu GT, způsobilo to na různých trzích po celém světě doslova poprask. Kvalitní zpracování, verze s veganskou kůži, parádní displej a tehdy nejvýkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 888. To vše dělalo z telefonu, který stál v době uvedení na trh 12 990 Kč velmi zajímavou koupi. Nedávno nám čínský výrobce ukázal druhou generaci, která v sobě zahrnuje dva modely.

Klasické realme GT 2 nabízí větší displej, lepší hlavní fotoaparát a větší baterii. Námi testovaná verze realme GT 2 Pro je vlajková loď, která na první pohled nemá žádné větší kompromisy a navíc skvěle vypadá. Pojďme si tedy v dnešní recenzi říct, zda opravdu stojí za zvážení.

Obsah balení realme GT 2 Pro

Obsah balení realme GT2 Pro je přesně takový, jaký byste od telefonu podobné kategorie čekali. Zatímco výrobci jako Apple či Samsung přestávají dodávat v balení i adaptéry, realme vám dá hned 65W (takže telefon nabijete maximálním výkonem), ochranné pouzdro, sponku na vysunutí SIM karty a nabíjecí kabel. Zde tedy rozhodně nemáme co vytknout a dáváme palec nahoru.

Kvalita zpracování a vzhled realme GT 2 Pro

Nepamatujeme si, že bychom testovali telefon, u kterého by tak velkou roli hrál vzhled a celková kvalita zpracování. Ten důvod je ale zcela jednoduchý. Po uchopení telefonu máte totiž pocit, že držíte něco výjimečného. Nesnažíme se vám vnutit nějaké reklamní slogany, ale jinak to prostě napsat nejde. Na nich můžete vidět, že se ve firmě soustředili na papír. Záda však připomínají spíše veganskou kůži, kterou se mohlo pochlubit první realme GT. Kromě fotoaparátů se na nich nachází menší výstupek s logem firmy a podpisem designéra Naota Fukusawy. Klidně bychom se bez něj obešli, jelikož nám připomíná slovíčko “noob”, jak správně podotkl ve svém videu YouTuber Mrwhosetheboss.

Rám je tvořený z kovu a narušují jej anténové předěly. Na levé straně nalezneme tlačítka pro regulaci hlasitosti, na pravé pak power tlačítko, které je hruběji potexturované a na dotyk působí prémiově. Ještě jednou musíme zmínit perfektní a netradiční zpracování, aby bylo jasné, že tohle se opravdu povedlo. Telefon používáme necelý měsíc a na použité materiály jsme si zvykli tolik, že momentálně nechceme nic jiného.

Nejen, že telefon totiž skvěle vypadá, ale hrubší textura je také praktická. Telefon totiž vůbec neklouže a díky rozměrům 163,2 x 74,7 x 8,2 mm a váze 189 gramů se poměrně pohodlně drží v ruce. Jasně, od kompaktního zařízení má realme GT2 Pro daleko, jen je v realitě menší, než jsme si ho představovali na fotkách.

Samozřejmostí je USB-C konektor na spodní straně a stereo reproduktory, které sice nehrají nejlépe ve své kategorii (třeba levnější Xiaomi 11T Pro hraje o poznání lépe), ale neurazí. Setkáte se u nich s klasickými neduhy reproduktorů u mobilních telefonů. Chybí jim basy a trochu výšky, ale pro sledování videí či občasnému poslechu hudby bohatě stačí. Absence audio jacku u vlajkového telefonu snad v dnešní době nikoho nepřekvapí a jediným nedostatkem je tak absence jakékoliv IP certifikace, což nás osobně trochu štve.



realme GT 2 Pro se chlubí fantastickým displejem

Nadšení z realme GT 2 Pro přetrvává i při pohledu na přední stranu. Pokrývá ji totiž plochý 6,7palcový AMOLED panel s rozlišením 3216 x 1440 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a technologií LTPO 2.0. Díky tomu se může frekvence snížit až na 1 Hz, což napomáhá výdrži baterie. Vzorkovací frekvence se umí při zapnutí módu GT dostat na velmi vysokých 1 000 Hz, což je jedna z nejvyšších hodnot na trhu.

Nechybí samozřejmě podpora HDR10+ a jas se umí vyšvihnout až na 1400 nitů. Alespoň dle papírových specifikací vypadá velmi dobře, že? Ve skutečnosti je ale ještě lepší. Nejen v této, ale i vyšší cenové kategorii budete těžko hledat telefon s lepším displejem. Díky QHD+ rozlišení je krásně jemný a jakýkoliv rastr nepřipadá v úvahu. Rychlost i odezva je naprosto špičková a může konkurovat a v některých oblastech (jako třeba reakci na dotyk) dokonce pokořit ty nejlepší telefony na trhu.

Člověk by si myslel, že díky nižší ceně bude mít telefon nějaké větší ústupky. Vždyť by nikoho neurazil Full HD+ displej bez LTPO 2.0. Místo toho nám realme naservíruje nejlepší panel, na který jsme kdy (u telefonů) koukali. S displejem se pojí také integrovaná čtečka otisků prstů, která funguje rychle a přesně, ovšem pokud máte špinavý či zaprášený prst, může mít s rozpoznáním občas problémy. A abychom nezapomněli, v levém horním rohu se nachází 32Mpx selfie kamerka, která produkuje průměrné snímky. Neurazí, ale ani nenadchne.



Hardware a výkon – v hlavní roli Snapdragon 8 Gen1

Pod kapotou realme GT 2 Pro tiká čipset Snapdragon 8 Gen1, což je momentálně ten vůbec nejlepší čipset od Qualcommu. Zřejmě vás tedy nepřekvapí, že telefon podává naprosto skvělý výkon a to jak při běžném používání, tak i při náročnějších úlohách jako je třeba hraní her. Dopomáhá mu hned 12 GB operační paměti a 256GB úložiště typu UFS 3.1. V benchmarku Geekbench si na jedno jádro telefon vysloužil skóre 1194 bodů, ve vícejádrovém testu pak 3459 bodů.

Pokud by vás zajímalo AnTuTu, zde telefon dosáhl na 909 366 bodů. O něco ho překonávají pouze telefony Galaxy S22 Ultra 5G, Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro nebo iQOO 9 Pro. Zde tedy rozhodně nemáme co vytknout. Veškeré hry, včetně těch náročných jako je Fortnite, Genshin Impact či League of Legends: Wild Rift si zahrajete na nejvyšší grafické nastavení a bez záseků. Při delším hraní se telefon sice trochu zahřeje, ale nejde o nic dramatického. Vzhledem k tomu, že má obecně Snapdragon 8 Gen1 se zahříváním problémy si zde zaslouží realme další pochvalu.

Musíme zmínit také podporu 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 či NFC, které navíc funguje po celém telefonu. Je úplně jedno, zda telefon přiložíte k terminálu spodní či horní stranou. Může to být sice drobnost. Ale sakra rychle se na ní zvyká.



Uživatelské prostředí – Android 12 s realme UI 3.0

Systémem je u realme GT 2 Pro samozřejmě Android 12 s nadstavbou realme UI 3.0, která je tradičně poměrně čistá a všechny předinstalované aplikace se dají naštěstí smazat. Oproti předchozímu realme UI 2.0 se zde nachází několik praktických změn a novinek. Zmínit můžeme Always-On Display, lepší správu notifikací, nové widgety, režim pro ovládání jednou rukou (konečně!) a také možnost nastavit si systémové barvy podle vaší tapety, podobně jako třeba u One UI 4 či Pixelů s Androidem 12.

V kombinaci s výkonným hardwarem funguje systém spolehlivě a velmi rychle. Zamrzí snad jen fakt, že v některých aplikacích zbytečně snižuje obnovovací frekvenci, což díky 120Hz displeji poznáte. Jmenovitě jde třeba o Google Objevit. Snad to firma vyřeší v některé z následujících aktualizací.



Výdrž baterie a rychlé nabíjení

V útrobách telefonu realme GT 2 Pro nalezneme 5000mAh baterii s podporou 65W nabíjení. Ačkoliv se může zdát dle její kapacity, že bude výdrž nadprůměrně dobrá, je to trochu komplikovanější. Pokud budete mít telefon ve Full HD+ režimu a necháte automatický jas, dostanete se bez větších potíží na den a půl, možná i dva dny používání. Jenže nám přišla škoda využívat mobil v nižším rozlišení, než ve skutečnosti podporuje a rozdíl poznáme.

Proto jsme telefon využívali opravdu naplno, často s ním fotili, občas zahráli nějakou tu hru a zvlášť na akci MWC dávali telefonu opravdu zabrat, což se na výdrži projevilo. V takových případech jde zkrátka o jednodenní zařízení. Pokud budete ale někde chtít doplnit šťávu, zabere vám to díky 65W nabíjení několik minut. Z 0 na 100 % dobijete telefon za něco málo přes půl hodiny. Zamrzí snad jen absence bezdrátového nabíjení. Na druhou stranu lze chápat, že někde ústupky firma udělat musela.



Fotoaparáty

Na zadní straně realme GT 2 Pro se nachází modul, ve kterém se skrývají tři snímače. Hlavní Sony IMX766 se chlubí rozlišením 50 Mpx světelností f/1,8, OIS a PDAF. Nechybí samozřejmě ani ultraširoký snímač Samsung ISOCELL JN1, který má světelnost f/2,2 a rovněž 50Mpx rozlišení. Navíc se chlubí 150stupňovým záběrem, což je opět špička na trhu. Trojici zakončuje 3Mpx mikroskopický objektiv se světelností f/3,0.

Hlavní snímač si vede skvěle a za dobrých světelných podmínek nabízí fotky dostatečné množství detailů, ostrost a parádní dynamický rozsah, jak můžete vidět na našich fotografiích. Špatně si nevede ani noční režim, který je srovnatelný s ostatními fotoaparáty v podobné cenové kategorii. Abychom nezapomněli, výsledné snímky mají rozlišení 12,5 Mpx, ovšem pokud byste měli důvod k tomu fotit 50Mpx fotografie, ta možnost zde je.

Přestože zde nenalezneme žádný teleobjektiv si můžete scénu 2x digitálně přiblížit, přičemž výsledky jsou poměrně slušné, když vezmeme v potaz že vše dělá software. Ultraširoký snímač je skvělý a nabízí rovněž skvělý dynamický rozsah i dostatečnou úroveň detailů. Opět je minimálně na úrovni konkurence, v některých případech dokonce lepší.

K vyblbnutí pak slouží již zmíněný mikroskopický makro snímač, který dokáže přiblížit scénu až 20x a digitálně až 40x. Díky němu si můžete přiblížit nejrůznější věci a spatřit je z úplně jiné perspektivy. Snad jen škoda, že je tak těžké něco vyfotit. Telefon musí být úplně v klidu, nejlépe o něco opřený.

Celkově vzato jsou fotoaparáty na vysoké úrovni, avšak realme GT 2 Pro není vyloženě fotomobil. V dané cenové kategorii se dají sehnat telefony s lepší výbavou, jako třeba nedávno testovaný Samsung Galaxy S21 FE nebo o něco dražší Samsung Galaxy S22. Rozhodně nás ale jako sváteční fotografy nezklamaly.



Cena a dostupnost

realme GT 2 Pro se dá sehnat v bílé, zelené a černé verzi a pokud jste nestihli akci, kdy se dal telefon i přes oficiální obchody sehnat za 17 999 Kč, jakože asi ne, pokud čtete tuto recenzi, zaplatíte za telefon ve většině e-shopů 19 999 Kč. Pokud ale zavítáte na Heureku, zjistíte že se dá stále telefon koupit za nižší cenu.



Resumé

Tak jsme na konci. Telefon realme GT 2 Pro je rozhodně tím nejzajímavějším telefonem, který jsme měli v ruce za posledních několik měsíců. Je totiž v mnoha ohledech výjimečný, ať už se bavíme o vzhledu, poměru mezi cenou a výkonem, zajímavém mikroskopickém snímači nebo nádherném a rychlém displeji. Pokud pokukujete po mobilu v podobné cenové kategorii, stojí realme GT 2 Pro minimálně za zvážení. Jestliže pro vás není překážkou absence IP certifikace, bezdrátového nabíjení nebo teleobjektivu, je téměř nemožné abyste s takovým zařízením udělali chybu.

Klady + nádherný a rychlý displej s QHD+ rozlišením

+ netradiční vzhled a špičková kvalita zpracování

+ nekompromisní Snapdragon 8 Gen1

+ dobré fotoaparáty

+ skvělý poměr mezi cenou a výkonem

+ rychlé nabíjení

Zápory – absence IP certifikace

– chybí bezdrátové nabíjení

– někdo bude postrádat teleobjektiv

Co říkáte na nové realme GT 2 Pro?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti realme.